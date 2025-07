Horóscopo, 07/07: A comunicação será o grande trunfo do dia, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A semana começa com a energia de Urano em Gêmeos movimentando ideias, abrindo espaço para diálogos produtivos, oportunidades inesperadas e conexões surpreendentes. A comunicação será o grande trunfo do dia, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos.

Áries

Prepare-se para uma semana agitada! Urano em Gêmeos estimula comunicações e viagens. É o momento perfeito para conectar-se com pessoas ao redor e embarcar em jornadas divertidas. No trabalho, aproveite para trocar ideias e expandir contatos. Atenção ao foco no final do dia! No amor, prepare-se para um crush novo e um romance mais leve e gostoso.

Cor: DOURADO • Palpite: 55, 28, 57

Touro

Urano em Gêmeos traz prosperidade financeira! Agora é a hora para negociar bônus, procurar negócios lucrativos, ou pedir um aumento. Aproveite o momento para fazer ajustes necessários em casa. Lembre-se, à noite, mantenha a calma para evitar desentendimentos. A paquera promete surpresas revigorantes, e um ex pode ressurgir.

Cor: PRATA • Palpite: 20, 54, 02

Gêmeos

Energia de Urano te dá disposição e destaque no trabalho, especialmente em tecnologia/comunicação. À noite, algum estresse caseiro, mas seu humor logo revive. Se estiver solteiro, amor pode estar ao virar a esquina. A dualidade com o parceiro é forte, cuidado com o ciúme.

Cor: PRETO • Palpite: 40, 13, 22

Câncer

Responsabilidade e esforço podem render frutos no trabalho, pessoal e financeiro. Preste atenção à sua intuição para discernir seus verdadeiros aliados! Romance e paquera podem estar lentos, então, evite conflitos e cobranças desnecessárias.

Cor: AMARELO • Palpite: 15, 51, 32

Leão

Segundou com esperança e solidariedade graças a Urano em Gêmeos. A Lua favorece expansão de contatos e reaquecimento de relações esfriadas. Porém, atenção com os gastos à noite. Use sua criatividade e romantismo para sucesso na conquista e vida a dois!

Cor: LARANJA • Palpite: 01, 19, 57

Virgem

Urano em Gêmeos dá um power up na sua vida profissional! Você vai impressionar todos no trabalho com sua responsabilidade. À noite, talvez haja tensões em casa, mas tudo se resolve. No amor, cuidado com o ciúme e prepare-se para um possível reencontro com um ex.

Cor: ROSA • Palpite: 16, 47, 43

Libra

Sua segunda-feira será de aprendizado e aventuras novas! Aproveite qualquer chance de sair do habitual e viver um pouco mais. Use a conversa como grande trunfo no trabalho. Não deixe pequenos mal-entendidos roubarem sua paz na paquera. Com o par, declare seu amor e evite discussões.

Cor: VIOLETA • Palpite: 17, 51, 15

Escorpião

Hoje, suas habilidades financeiras brilham, mas cuidado ao misturar amigos e dinheiro! Urano em Gêmeos indica mudanças positivas — perfeito para desapegos. Atenção ao lado possessivo no amor, mas a paixão está em ascensão.

Cor: PINK • Palpite: 15, 22, 23

Sagitário

Com Urano brilhando para Gêmeos, seus relacionamentos e trabalho são priorizados, apenas tome cuidado com críticas à noite. Desfrute desse bom humor e surpresas positivas na vida amorosa! Um romance casual pode se tornar algo mais sério.

Cor: VERDE • Palpite: 24, 40, 14

Capricórnio

Prepare-se para muitos desafios de trabalho, mas não se preocupe, seu esforço será recompensado além das expectativas. Graças ao seu sexto sentido aguçado, oportunidades interessantes estão a caminho. Na vida sentimental, a paixão está no ar, mas cuidado com os empecilhos à distância!

Cor: VERDE-ESMERALDA • Palpite: 33, 31, 06

Aquário

Prepare-se para brilhar hoje! Urano muda para o seu paraíso astral, aumentando sua sorte e criatividade, especialmente em tecnologia. Use-os na sua carreira para um destaque extra. Relações interpessoais também estão em alta — mas cuidado com possíveis conflitos à noite.

Cor: CINZA • Palpite: 02, 56, 54

Peixes

A entrada de Urano em Gêmeos nesta manhã envia boas energias para o setor familiar, que fica mais agitado a partir de agora. A sua ambição também segue em alta e vai sobrar foco para cuidar de qualquer assunto que estava pendente. Mas as críticas ou cobranças podem causar atritos no romance à noite. Aposte na estabilidade.

Cor: AZUL-CLARO • Palpite: 09, 56, 20