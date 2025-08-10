fechar
Perfume | Notícia

4 perfumes do Boticário que parecem de grife perfeitos para um primeiro encontro

Confira opções de perfumes do Boticário com aroma sofisticado e toque marcante, ideais para conquistar no primeiro encontro com elegância e confiança.

Por Eduarda Barreto Publicado em 10/08/2025 às 10:19
Imagem do perfume Florata Red Passion, de O Boticário
Imagem do perfume Florata Red Passion, de O Boticário - Divulgação/O Boticário

Clique aqui e escute a matéria

O primeiro encontro é um momento que costuma ficar na memória, e o perfume pode ter papel importante nessa lembrança.

Uma fragrância bem escolhida transmite cuidado, reforça a presença e ajuda a criar uma atmosfera agradável.

O Boticário tem no portfólio opções que lembram perfumes de grife, com qualidade e fixação surpreendentes, mas com preço bem mais acessível.

Conheça quatro fragrâncias da marca com características que as tornam perfeitas para ocasiões especiais, como um primeiro encontro, e que se destacam pelo equilíbrio entre elegância e performance.

4 perfumes do Boticário para causar uma boa impressão no primeiro encontro

1. Botica 214 Peônia & Apricot

Parte da linha Botica 214, que aposta em composições mais refinadas, o Peônia & Apricot é um floral frutado que combina leveza e estrutura.

Nas notas de saída, a presença de frutas como pêssego e lichia confere frescor e suavidade. O corpo é marcado pela peônia, que dá nome à fragrância, junto a nuances de íris, criando um tom floral sofisticado.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes do Boticário para quem tem bom gosto e que valem o preço pela fixação

Na base, notas amadeiradas e de baunilha trazem aconchego e fixação prolongada. É uma composição que alterna frescor e calor, adequada para diferentes horários do dia.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Volume: 75ml
  • Preço médio: R$ 229,90

2. Her Code Touch

Her Code Touch é um eau de parfum que se apoia em um acorde exclusivo desenvolvido pelo Boticário, conhecido como “Código Secreto”.

A estrutura combina facetas florais intensas, com destaque para o ylang-ylang, e acordes adocicados de baunilha absoluta.

Leia Também

No fundo, notas de sândalo e âmbar acrescentam calor e durabilidade. O resultado é uma fragrância mais encorpada, com projeção moderada e construção que favorece uso em ocasiões noturnas ou ambientes climatizados.

  • Volume: 50ml
  • Preço médio: R$ 204,90

3. Floratta Red Passion

Primeiro eau de parfum da linha Floratta Red, o Red Passion apresenta perfil floral frutado, construído sobre notas de frutas vermelhas na saída e um corpo de flores brancas como gardênia e jasmim.

A base conta com notas ambaradas e de madeira, que conferem fixação prolongada e um acabamento mais denso.

LEIA TAMBÉM: 4 body splashes da Boticário que duram como perfumes importados

A fragrância mantém a assinatura característica da linha Floratta, mas com maior concentração de óleos essenciais, garantindo presença por várias horas na pele.

É indicada para momentos que pedem uma construção olfativa mais marcante sem perder a suavidade floral.

  • Volume: 75ml
  • Preço médio: R$ 209,90

4. Liz

Com proposta floral amadeirada almiscarada, Liz apresenta uma saída cítrica e levemente especiada, com bergamota, açafrão e laranja.

O corpo reúne íris, flor de laranjeira e rosa búlgara, criando um perfil floral cremoso. Na base, elementos como baunilha, sândalo, patchouli, vetiver e musgo formam um fundo persistente e elegante.

Leia Também

A fragrância é desenvolvida com matérias-primas de qualidade, oferecendo um acabamento polido e boa performance, adequada para uso prolongado ao longo do dia ou noite.

  • Volume: 100ml
  • Preço médio: R$ 164,90

VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

Leia também

5 ideias de unhas delicadas para quem quer inovar com elegância
UNHAS

5 ideias de unhas delicadas para quem quer inovar com elegância
4 perfumes que combinam com quem gosta de elegância sem exageros
PERFUMES

4 perfumes que combinam com quem gosta de elegância sem exageros

Compartilhe

Tags