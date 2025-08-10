4 perfumes do Boticário que parecem de grife perfeitos para um primeiro encontro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira opções de perfumes do Boticário com aroma sofisticado e toque marcante, ideais para conquistar no primeiro encontro com elegância e confiança.

Clique aqui e escute a matéria

O primeiro encontro é um momento que costuma ficar na memória, e o perfume pode ter papel importante nessa lembrança.

Uma fragrância bem escolhida transmite cuidado, reforça a presença e ajuda a criar uma atmosfera agradável.

O Boticário tem no portfólio opções que lembram perfumes de grife, com qualidade e fixação surpreendentes, mas com preço bem mais acessível.

Conheça quatro fragrâncias da marca com características que as tornam perfeitas para ocasiões especiais, como um primeiro encontro, e que se destacam pelo equilíbrio entre elegância e performance.

4 perfumes do Boticário para causar uma boa impressão no primeiro encontro

1. Botica 214 Peônia & Apricot

Parte da linha Botica 214, que aposta em composições mais refinadas, o Peônia & Apricot é um floral frutado que combina leveza e estrutura.

Nas notas de saída, a presença de frutas como pêssego e lichia confere frescor e suavidade. O corpo é marcado pela peônia, que dá nome à fragrância, junto a nuances de íris, criando um tom floral sofisticado.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes do Boticário para quem tem bom gosto e que valem o preço pela fixação

Na base, notas amadeiradas e de baunilha trazem aconchego e fixação prolongada. É uma composição que alterna frescor e calor, adequada para diferentes horários do dia.

Volume: 75ml

75ml Preço médio: R$ 229,90

2. Her Code Touch

Her Code Touch é um eau de parfum que se apoia em um acorde exclusivo desenvolvido pelo Boticário, conhecido como “Código Secreto”.

A estrutura combina facetas florais intensas, com destaque para o ylang-ylang, e acordes adocicados de baunilha absoluta.

No fundo, notas de sândalo e âmbar acrescentam calor e durabilidade. O resultado é uma fragrância mais encorpada, com projeção moderada e construção que favorece uso em ocasiões noturnas ou ambientes climatizados.

Volume: 50ml

50ml Preço médio: R$ 204,90

3. Floratta Red Passion

Primeiro eau de parfum da linha Floratta Red, o Red Passion apresenta perfil floral frutado, construído sobre notas de frutas vermelhas na saída e um corpo de flores brancas como gardênia e jasmim.

A base conta com notas ambaradas e de madeira, que conferem fixação prolongada e um acabamento mais denso.

LEIA TAMBÉM: 4 body splashes da Boticário que duram como perfumes importados

A fragrância mantém a assinatura característica da linha Floratta, mas com maior concentração de óleos essenciais, garantindo presença por várias horas na pele.

É indicada para momentos que pedem uma construção olfativa mais marcante sem perder a suavidade floral.

Volume: 75ml

75ml Preço médio: R$ 209,90

4. Liz

Com proposta floral amadeirada almiscarada, Liz apresenta uma saída cítrica e levemente especiada, com bergamota, açafrão e laranja.

O corpo reúne íris, flor de laranjeira e rosa búlgara, criando um perfil floral cremoso. Na base, elementos como baunilha, sândalo, patchouli, vetiver e musgo formam um fundo persistente e elegante.

A fragrância é desenvolvida com matérias-primas de qualidade, oferecendo um acabamento polido e boa performance, adequada para uso prolongado ao longo do dia ou noite.

Volume: 100ml

100ml Preço médio: R$ 164,90



VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

