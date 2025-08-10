4 perfumes do Boticário que parecem de grife perfeitos para um primeiro encontro
Confira opções de perfumes do Boticário com aroma sofisticado e toque marcante, ideais para conquistar no primeiro encontro com elegância e confiança.
Clique aqui e escute a matéria
O primeiro encontro é um momento que costuma ficar na memória, e o perfume pode ter papel importante nessa lembrança.
Uma fragrância bem escolhida transmite cuidado, reforça a presença e ajuda a criar uma atmosfera agradável.
O Boticário tem no portfólio opções que lembram perfumes de grife, com qualidade e fixação surpreendentes, mas com preço bem mais acessível.
Conheça quatro fragrâncias da marca com características que as tornam perfeitas para ocasiões especiais, como um primeiro encontro, e que se destacam pelo equilíbrio entre elegância e performance.
4 perfumes do Boticário para causar uma boa impressão no primeiro encontro
1. Botica 214 Peônia & Apricot
Parte da linha Botica 214, que aposta em composições mais refinadas, o Peônia & Apricot é um floral frutado que combina leveza e estrutura.
Nas notas de saída, a presença de frutas como pêssego e lichia confere frescor e suavidade. O corpo é marcado pela peônia, que dá nome à fragrância, junto a nuances de íris, criando um tom floral sofisticado.
LEIA TAMBÉM: 4 perfumes do Boticário para quem tem bom gosto e que valem o preço pela fixação
Na base, notas amadeiradas e de baunilha trazem aconchego e fixação prolongada. É uma composição que alterna frescor e calor, adequada para diferentes horários do dia.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Volume: 75ml
- Preço médio: R$ 229,90
2. Her Code Touch
Her Code Touch é um eau de parfum que se apoia em um acorde exclusivo desenvolvido pelo Boticário, conhecido como “Código Secreto”.
A estrutura combina facetas florais intensas, com destaque para o ylang-ylang, e acordes adocicados de baunilha absoluta.
No fundo, notas de sândalo e âmbar acrescentam calor e durabilidade. O resultado é uma fragrância mais encorpada, com projeção moderada e construção que favorece uso em ocasiões noturnas ou ambientes climatizados.
- Volume: 50ml
- Preço médio: R$ 204,90
3. Floratta Red Passion
Primeiro eau de parfum da linha Floratta Red, o Red Passion apresenta perfil floral frutado, construído sobre notas de frutas vermelhas na saída e um corpo de flores brancas como gardênia e jasmim.
A base conta com notas ambaradas e de madeira, que conferem fixação prolongada e um acabamento mais denso.
LEIA TAMBÉM: 4 body splashes da Boticário que duram como perfumes importados
A fragrância mantém a assinatura característica da linha Floratta, mas com maior concentração de óleos essenciais, garantindo presença por várias horas na pele.
É indicada para momentos que pedem uma construção olfativa mais marcante sem perder a suavidade floral.
- Volume: 75ml
- Preço médio: R$ 209,90
4. Liz
Com proposta floral amadeirada almiscarada, Liz apresenta uma saída cítrica e levemente especiada, com bergamota, açafrão e laranja.
O corpo reúne íris, flor de laranjeira e rosa búlgara, criando um perfil floral cremoso. Na base, elementos como baunilha, sândalo, patchouli, vetiver e musgo formam um fundo persistente e elegante.
A fragrância é desenvolvida com matérias-primas de qualidade, oferecendo um acabamento polido e boa performance, adequada para uso prolongado ao longo do dia ou noite.
- Volume: 100ml
- Preço médio: R$ 164,90
VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?