4 perfumes de luxo do Boticário para presentear no Dia dos Pais

Para o Dia do pais, perfumes de luxo do Boticário são a escolha ideal para presentear! São fragrâncias marcantes que unem elegância e estilo.

O Dia dos Pais é a ocasião perfeita para demonstrar carinho com um presente que une elegância, personalidade e bom gosto.

E poucos itens representam tão bem isso quanto um bom perfume. Pensando nisso, O Boticário oferece opções que unem sofisticação, qualidade e inspiração em fragrâncias de luxo internacionais.

Se você quer surpreender no presente deste ano, conheça 4 perfumes masculinos do Boticário ideais para pais de diferentes estilos, todos com cheiros marcantes, embalagens refinadas e presença olfativa digna de grife.

4 perfumes de luxo do Boticário perfeitos para o Dia dos Pais

1. Uomini Black

Volume: 100ml

100ml Preço médio: R$ 189,90

O Uomini Black é uma fragrância intensa, amadeirada e misteriosa. Criado para homens de personalidade forte, traz uma combinação marcante de madeiras nobres com notas especiadas, como o gengibre e a pimenta preta.

Ao fundo, a base quente e levemente adocicada confere um toque de sensualidade na medida certa.

Por que escolher:

Fragrância sofisticada, com perfil noturno;

Ideal para pais estilosos e que gostam de marcar presença;

Excelente projeção e fixação para ocasiões especiais.

2. Quasar Deep Blue

Volume: 100ml

100ml Preço médio: R$ 164,90

Inspirado no universo marinho, o Quasar Deep Blue traz um frescor profundo e vibrante que remete a liberdade, natureza e movimento.

É um perfume fougère aromático, com notas de lavanda, folhas verdes e madeiras aquáticas, ideal para o dia a dia, principalmente em climas quentes.

Por que escolher:

Fragrância leve, refrescante e versátil;

Perfeito para pais esportivos, ativos e de espírito jovem;

Ideal para uso diário, inclusive no trabalho ou pós-treino.

3. Arbo

Volume: 100ml

100ml Preço médio: R$ 169,90

Arbo é uma fragrância clássica e atemporal, que agrada pela simplicidade elegante, com notas de menta, sálvia e musgo.

Ele proporciona uma sensação de frescor natural que remete ao ar puro das montanhas. É a escolha perfeita para pais serenos, introspectivos e conectados com a natureza.

Por que escolher:

Perfume suave e revigorante;

Indicado para quem gosta de fragrâncias mais discretas;

Ótimo para climas quentes e uso contínuo.

4. Malbec Gold

Volume: 100ml

100ml Preço médio: R$ 204,90

Malbec Gold é uma das fragrâncias mais luxuosas da linha Malbec. Desenvolvido com o exclusivo álcool vínico e moléculas de madeiras nobres, esse perfume é marcante, envolvente e ideal para ocasiões especiais.

As notas amadeiradas se misturam ao âmbar e à pimenta preta, criando uma assinatura olfativa imponente.

Por que escolher:

Um dos perfumes masculinos mais vendidos do Brasi;

Ideal para pais elegantes, tradicionais e sofisticados;

Alta durabilidade e aroma envolvente.

