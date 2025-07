Os 5 perfumes masculinos que mais combinam com dias frios e roupas de inverno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O inverno pede perfumes com mais presença, que resistam ao ar frio e que saibam dialogar com a estética da estação: camadas de roupas mais pesadas, tecidos encorpados, tons sóbrios e uma atmosfera mais reservada e introspectiva. Fragrâncias leves e aquáticas, que funcionam bem no calor, tendem a se dissipar rápido demais no frio.

Já as mais encorpadas — como as amadeiradas, orientais, especiadas e abaunilhadas — ganham protagonismo, criando uma aura envolvente que acompanha a elegância típica das roupas de inverno. É nessa estação que o perfume pode, de fato, se tornar parte do look: um acessório invisível, mas de impacto.

A escolha certa pode intensificar a imagem de sofisticação e dar peso à presença. A seguir, selecionamos cinco perfumes masculinos que não apenas resistem ao frio, como se destacam nele. São fragrâncias que combinam com casacos, cachecóis, couro e botas — e que entregam uma assinatura olfativa marcante, ideal para ambientes fechados ou ao ar livre.

Compostas por notas densas e secas, elas têm fixação duradoura, projeção controlada e uma construção pensada para deixar rastro sem exagero. Seja para encontros noturnos, trabalho ou momentos de introspecção, essas escolhas elevam o perfume a outro patamar.

1. Natura Essencial Exclusivo

A fragrância traz um perfil amadeirado e especiado que combina perfeitamente com o frio. Suas notas de saída têm um leve frescor, mas o coração é marcado por madeiras nobres e especiarias quentes como pimenta-preta e noz-moscada.

O fundo é denso, com patchouli e âmbar, criando uma base persistente e elegante. É um perfume que se encaixa com perfeição em visuais mais clássicos, como casacos estruturados ou alfaiataria de inverno. A fixação ultrapassa 10 horas na pele, e a projeção é média, ideal para climas mais fechados. Um bom exemplo de sofisticação acessível.

2. Malbec Noir – O Boticário

O Malbec Noir é uma das versões mais intensas da linha Malbec e tem uma construção ideal para o inverno. Amadeirado oriental, mistura notas de uva, madeiras escuras e especiarias envolventes. A base de baunilha, âmbar e couro traz profundidade e sensualidade à fragrância, tornando-a perfeita para noites frias e encontros mais íntimos.

Ele se destaca com roupas escuras e tecidos mais pesados, como lã e veludo. Tem ótima performance: fixa bem por até 12 horas, com rastro que se mantém perceptível durante grande parte do dia.

3. Eudora Club 6 Exclusive

Uma fragrância que traduz elegância masculina com toques sofisticados de couro e madeiras secas. O Club 6 Exclusive tem uma saída mais fresca, mas evolui rapidamente para um corpo denso e refinado. A base traz âmbar, sândalo e vetiver, resultando num perfume seco, intenso e com toque de formalidade.

Funciona bem tanto para ambientes de trabalho quanto eventos noturnos em clima frio. A performance é sólida, com boa projeção inicial e fixação prolongada, mantendo-se firme por pelo menos 8 horas. A sofisticação discreta faz com que combine com o inverno sem exageros.

4. Kaiak Aventura – Natura

Apesar da linha Kaiak ser mais conhecida por perfumes frescos, a versão Aventura tem um perfil mais encorpado, ideal para dias frios. Ele combina notas verdes e aquáticas com um fundo amadeirado e almiscarado, criando um equilíbrio interessante entre leveza e profundidade.

O resultado é uma fragrância que acompanha bem o frio sem perder a energia. Funciona bem com looks casuais de inverno, como jaquetas, moletons e sobreposições urbanas. A fixação é moderada, com cerca de 7 horas na pele, mas se mantém perceptível com um toque limpo e másculo.

5. Essencial Oud Masculino – Natura

O Essencial Oud Masculino é um perfume intenso, profundo e com forte personalidade. Sua base resinosa de oud, combinada com notas de especiarias e madeiras escuras, o torna uma fragrância pensada para o frio. É robusto, denso e misterioso — ideal para noites longas, eventos sociais ou momentos onde o perfume é parte da presença.

A performance é excelente: fixa por mais de 12 horas e projeta com consistência nas primeiras 3 horas. Seu perfil mais sério e carregado combina com couro, botas e casacos pesados. Uma escolha para quem quer causar impacto silencioso.