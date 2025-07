Fragrâncias que combinam com domingo à tarde: 3 perfumes para desacelerar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com notas leves, acolhedoras e tranquilas, essas fragrâncias são perfeitas para domingos de descanso, contemplação ou reencontro com o tempo

Clique aqui e escute a matéria

Domingos à tarde têm um ritmo próprio. Não têm a euforia do sábado nem a correria da segunda-feira. É um período de transição em que o corpo desacelera e a mente começa a se preparar para uma nova semana. Há quem reserve esse tempo para descansar em casa, quem aproveite para caminhar sem pressa ou encontrar pessoas queridas num café.

Seja qual for a escolha, há perfumes que acompanham esse clima sem atropelá-lo. São fragrâncias que não competem por atenção, mas se integram ao ambiente, como uma trilha sonora suave ou uma brisa leve. Em geral, esses perfumes têm construções mais delicadas — com toques de lavanda, chá, flor de laranjeira, musk ou madeiras limpas — e não buscam projeção ou presença intensa.

O foco está no conforto e na leveza. A seguir, listamos três perfumes que combinam com esse espírito de domingo: introspectivos, discretos e tranquilos, perfeitos para desacelerar sem abrir mão de estilo e cuidado com os detalhes.

1. Floratta Blue (O Boticário)

Floral fresco com lavanda, musk e notas verdes

Floratta Blue é um daqueles perfumes que quase parecem respirar com quem usa. Leve, transparente e fresco, traz lavanda combinada a notas verdes e um fundo limpo de musk. A sensação é de roupa recém-lavada ao sol, ou de uma manhã de céu aberto.

Ele tem uma presença calma, mas ainda assim perceptível. Não invade, não exige atenção — apenas acompanha. Ideal para tardes tranquilas, quando o tempo parece andar mais devagar. A fixação é moderada, mas suficiente para deixar um rastro limpo por várias horas. Pode ser usado em casa, em um almoço de família ou até mesmo durante uma leitura no parque.

2. Aqua di Gioia (Giorgio Armani)

Acuático floral com hortelã, limão siciliano e jasmim transparente

Com uma proposta leve e natural, Aqua di Gioia é como uma pausa refrescante no meio do dia. Ele combina limão siciliano e hortelã na saída, criando uma abertura efervescente que limpa a mente. Aos poucos, o perfume ganha corpo com o jasmim aquático e um toque suave de açúcar e madeiras claras.

É uma fragrância que remete à natureza, mas sem ser verde demais ou invasiva. Funciona bem em dias de calor suave ou brisa leve, como costuma ser o final de tarde no domingo. A experiência olfativa é quase terapêutica: leveza, frescor e serenidade. Uma escolha que valoriza o silêncio e o cuidado com o momento presente.

3. Capim-Limão & Lavanda (L'Occitane au Brésil)

Aromático herbal com ervas frescas, lavanda e toque cítrico natural

Essa fragrância da L’Occitane au Brésil é um convite ao relaxamento desde a primeira borrifada. A combinação de capim-limão com lavanda entrega uma sensação de banho tomado e ambiente arejado. Não há doçura excessiva nem notas pesadas — tudo aqui é leve, calmo e natural.

É ideal para quem quer um perfume que quase não se nota, mas que traz bem-estar imediato. Sua composição é inspirada nas plantas aromáticas do Brasil, e a ideia é justamente proporcionar conforto. Perfeito para um domingo em casa, para um final de tarde com chá ou para momentos de autocuidado em que o perfume vira extensão da tranquilidade.