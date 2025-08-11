fechar
Reality | Notícia

Nicole Bahls se pronuncia após críticas no Dança dos Famosos e pede desculpas a professores

Influenciadora foi detonada após participação na estreia do quadro do programa "Domingão com Huck". Veja o que ela disse e o vídeo da apresentação

Por Marilia Pessoa Publicado em 11/08/2025 às 12:49
Nicole Bahls
Nicole Bahls - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Nicole Bahls se pronunciou nas redes sociais após receber críticas na estreia do quadro “Dança dos Famosos” do Domingão com Huck nesse domingo (10).

Na apresentação do grupo B, com Nicole, Fernanda Paes Leme, David Junior e Luan Pereira, a ex-Fazenda se perdeu na coreografia e o grupo ficou em último lugar.

"Parabéns, bacana, sobretudo, quando vocês tocam os tambores. Ali o número cresce muito, vocês tocam com muita força, mas é a luta de sete contra o efeito Nicole Bahls", disse Milton Cunha após a apresentação do grupo.

Em seguida, Nicole usou as redes sociais para dizer que não vai desistir de participar do quadro e agradecer as mensagens dos fãs.

"Mesmo com minhas imperfeições, sei que sou amada. O erro de hoje não foi falta de vontade, foi apenas um acontecimento e não vai me fazer desistir de aprender mais e me superar", escreveu ela.

"Pelo contrário, está me ajudando a vencer minha timidez. Obrigada por cada mensagem, amo vocês e amo fazer vocês sorrirem. Preenche minha alma", completou.

Nicole Bahls também pediu desculpas aos professores que a ajudaram: "Desculpa aos meus queridos professores Fernando Perrotti, Eduardo Rangel, Jaque Paraense e Mariana Fernandes, que são tão dedicados e amorosos comigo todos os dias. Amo vocês, fiquem com Deus. Amanhã é um novo recomeço e uma nova chance de acertar", finalizou.

Veja a apresentação:

Leia Também

 

Leia também

Dança dos Famosos: Quem está no lugar de MC Livinho?
Dança dos Famosos

Dança dos Famosos: Quem está no lugar de MC Livinho?
Dança dos Famosos: Primeiras apresentações acontecem neste domingo (10); confira!
Danças dos Famosos

Dança dos Famosos: Primeiras apresentações acontecem neste domingo (10); confira!

Compartilhe

Tags