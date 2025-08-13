fechar
Reality | Notícia

Tereza Seiblitz se machuca durante ensaio do "Dança dos Famosos"

Atriz mostrou dedos enrolados com esparadrapo após ensaio para o famoso quadro do programa "Domingão com Huck", da TV Globo. Saiba mais a seguir

Por Marilia Pessoa Publicado em 13/08/2025 às 13:58 | Atualizado em 13/08/2025 às 13:58
Tereza Seiblitz está no "Dança dos Famosos"
Tereza Seiblitz está no "Dança dos Famosos" - Reprodução/Instagram/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Tereza Seiblitz se machucou, nessa terça-feira (12), durante um ensaio para o “Dança dos Famosos, quadro do programa “Domingão com Huck”, da TV Globo.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz mostrou os dedos machucados com fitas de esparadrapo enroladas após o ensaio.

"Olha só que coisa bonita", disse ela, brincando.

“Essa mão, esses dedos com esparadrapo. Isso é Dança dos Famosos, vem torce por mim”, completou.

A atriz faz parte do grupo D, formado por Álvaro, Wanessa Camargo e Lucas Leto.

Confira o vídeo:

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nicole Bahls se pronuncia após críticas no Dança dos Famosos e pede desculpas a professores
Televisão

Nicole Bahls se pronuncia após críticas no Dança dos Famosos e pede desculpas a professores
Dança dos Famosos: Quem está no lugar de MC Livinho?
Dança dos Famosos

Dança dos Famosos: Quem está no lugar de MC Livinho?

Compartilhe

Tags