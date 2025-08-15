Vale Tudo: Eugênio flagra Maria de Fátima tentando furtar joias da mansão Roitman
Mordomo completará a humilhação de Maria de Fátima após flagrar vilã tentando furtar objetos valiosos. Saiba o que vai acontecer na novela das nove
Após Afonso flagrar Fátima na cama com César, a vilã ainda dará um jeito de conseguir alguma vantagem nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, novela da Globo.
A humilhação começa no momento em que ela tenta justificar seus atos, admitindo que se casou por dinheiro e exigindo uma "recompensa" pelo tempo que passou na família.
Afonso a coloca na rua, e Celina (Malu Galli) garante que a vilã saia apenas com o que tinha antes do casamento.
A situação fica ainda mais constrangedora quando o mordomo Eugênio (Luis Salem) flagra Fátima tentando roubar uma caixa de joias. "Com a sua licença", ele diz, tomando o objeto de suas mãos e selando o fim de seu sonho de riqueza.
Odete Roitman (Debora Bloch) chega à mansão quando Fátima está descendo as escadas para ir embora. A empresária a acusa de ingratidão, e Fátima, sem se intimidar, lista os defeitos de toda a família, até mesmo citando o filho morto, Leonardo (Guilherme Magon).
Odete perde o controle, explode e dá um tapa no rosto de Fátima: "Vai embora daqui, sua pobre!".