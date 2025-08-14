fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Grávida de Afonso, Solange descobre plano sujo de Fátima

A dupla Solange e Sardinha vão finalmente descobrir a verdade sobre vários dos planos de Maria de Fátima para se aproximar de Afonso Roitman

Por Marilia Pessoa Publicado em 14/08/2025 às 17:37 | Atualizado em 14/08/2025 às 17:43
Imagem de Solange em Vale Tudo.
Imagem de Solange em Vale Tudo. - Reprodução/Globo

Solange (Alice Wegmann) e Sardinha (Lucas Leto) vão descobrir a verdade sobre os planos e armações de Maria de Fátima (Bella Campos) nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, novela da Globo.

A dupla de amigos inseparáveis vai ligar os pontos e descobrirá que a vilã armou para conseguir conquistar Afonso (Humberto Carrão), além de atrapalhar o relacionamento do herdeiro Roitman com Solange no passado.

Sardinha e Solange vão obter imagens antigas de câmeras da Tomorrow e vão descobrir que Maria de Fátima acionou o alarme de propósito para roubar um convite da festa que aconteceu logo no começo da trama.

Eles também vão mais fundo e descobrirão que Fátima sabotou um projeto de Solange para impedir que ela viajasse com Afonso no fim de semana. A jovem jogou documentos no lixo e atrapalhou o trabalho da diretora da Tomorrow.

Com isso, a dupla descobrirá finalmente parte dos planos de Fátima para conseguir se aproximar dos Roitman.

As cenas devem ir ao ar em breve na novela das nove.

