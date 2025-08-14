fechar
Após polêmicas em Vale Tudo, Bella Campos celebra estreia no cinema

filme "Cinco Tipos de Medo", com Bella Campos e Xamã, faz sua estreia mundial no Festival de Gramado, com um enredo potente e atuações intensas

Por Alice Lins Publicado em 14/08/2025 às 20:29
Maria de Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo
Maria de Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo - Reprodução/Globo

A atriz Bella Campos dará uma pausa em sua personagem Maria de Fátima para celebrar sua estreia no cinema, ao lado do rapper e ator Xamã, que também fará sua primeira aparição nas telonas. Os dois integram o elenco de "Cinco tipos de medo", o novo filme do diretor Bruno Bini.

A produção terá sua estreia mundial no 53º Festival de Gramado, no dia 21 deste mês. O longa fará história como o primeiro filme de Mato Grosso a participar da mostra competitiva.

Bella Campos, que no filme interpreta a enfermeira Marlene, expressou sua satisfação com o projeto.

"Sempre tive o sonho de atuar em um longa, e poder fazer isso com uma história tão potente é um privilégio. O público vai conhecer um lado meu diferente de tudo o que já viram", afirmou.

Divulgação
Bella Campos no filme "Cinco Tipos de Medo" - Divulgação

Na trama, sua personagem tem a vida controlada por Sapinho, um traficante vivido por Xamã, com quem já teve um relacionamento.

Para Xamã, o papel foi um novo desafio. "Vim da música, mas o cinema tem outro tempo, outra entrega. Sapinho é um personagem intenso, que me fez acessar lugares que eu nunca tinha explorado como artista", comentou.

O elenco do filme ainda conta com João Vitor Silva, Rui Ricardo Diaz e Bárbara Colen. Produzido pela Plano B Filmes, em parceria com a Druzina Content e a Quanta, e distribuído pela Downtown Filmes, "Cinco tipos de medo" passará por outros festivais antes de ser lançado nos cinemas.

