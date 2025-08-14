Após polêmicas em Vale Tudo, Bella Campos celebra estreia no cinema

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
A atriz Bella Campos dará uma pausa em sua personagem Maria de Fátima para celebrar sua estreia no cinema, ao lado do rapper e ator Xamã, que também fará sua primeira aparição nas telonas. Os dois integram o elenco de "Cinco tipos de medo", o novo filme do diretor Bruno Bini.
A produção terá sua estreia mundial no 53º Festival de Gramado, no dia 21 deste mês. O longa fará história como o primeiro filme de Mato Grosso a participar da mostra competitiva.
Bella Campos, que no filme interpreta a enfermeira Marlene, expressou sua satisfação com o projeto.
"Sempre tive o sonho de atuar em um longa, e poder fazer isso com uma história tão potente é um privilégio. O público vai conhecer um lado meu diferente de tudo o que já viram", afirmou.
Na trama, sua personagem tem a vida controlada por Sapinho, um traficante vivido por Xamã, com quem já teve um relacionamento.
Para Xamã, o papel foi um novo desafio. "Vim da música, mas o cinema tem outro tempo, outra entrega. Sapinho é um personagem intenso, que me fez acessar lugares que eu nunca tinha explorado como artista", comentou.
O elenco do filme ainda conta com João Vitor Silva, Rui Ricardo Diaz e Bárbara Colen. Produzido pela Plano B Filmes, em parceria com a Druzina Content e a Quanta, e distribuído pela Downtown Filmes,"Cinco tipos de medo" passará por outros festivais antes de ser lançado nos cinemas.