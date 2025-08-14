Após polêmicas em Vale Tudo, Bella Campos celebra estreia no cinema

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

filme "Cinco Tipos de Medo", com Bella Campos e Xamã, faz sua estreia mundial no Festival de Gramado, com um enredo potente e atuações intensas

Clique aqui e escute a matéria

A atriz Bella Campos dará uma pausa em sua personagem Maria de Fátima para celebrar sua estreia no cinema, ao lado do rapper e ator Xamã, que também fará sua primeira aparição nas telonas. Os dois integram o elenco de "Cinco tipos de medo", o novo filme do diretor Bruno Bini.

A produção terá sua estreia mundial no 53º Festival de Gramado, no dia 21 deste mês. O longa fará história como o primeiro filme de Mato Grosso a participar da mostra competitiva.

Bella Campos, que no filme interpreta a enfermeira Marlene, expressou sua satisfação com o projeto.

"Sempre tive o sonho de atuar em um longa, e poder fazer isso com uma história tão potente é um privilégio. O público vai conhecer um lado meu diferente de tudo o que já viram", afirmou.

Bella Campos no filme "Cinco Tipos de Medo" - Divulgação

Na trama, sua personagem tem a vida controlada por Sapinho, um traficante vivido por Xamã, com quem já teve um relacionamento.

Para Xamã, o papel foi um novo desafio. "Vim da música, mas o cinema tem outro tempo, outra entrega. Sapinho é um personagem intenso, que me fez acessar lugares que eu nunca tinha explorado como artista", comentou.

O elenco do filme ainda conta com João Vitor Silva, Rui Ricardo Diaz e Bárbara Colen. Produzido pela Plano B Filmes, em parceria com a Druzina Content e a Quanta, e distribuído pela Downtown Filmes, "Cinco tipos de medo" passará por outros festivais antes de ser lançado nos cinemas.