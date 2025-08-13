"Cinco Tipos de Medo", com Bella Campos e Xamã, é 1º longa de Mato Grosso a competir em Gramado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Filme dirigido por Bruno Bini terá sua primeira exibição no festival, dia 21 de agosto, com presença da equipe e elenco; saiba mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

“Cinco Tipos de Medo”, novo longa de Bruno Bini (“Loop”), faz sua estreia mundial na competição de longas do 53° Festival de Gramado, no próximo dia 21 de agosto, esta é a segunda vez do diretor no festival.

A produção marca a estreia de Bella Campos (“Vale Tudo”) e do rapper Xamã (“Renascer”) nos cinemas, e também traz em seu elenco principal João Vítor Silva (“O Agente Secreto”), Rui Ricardo Diaz (“Lula, O Filho do Brasil) e Bárbara Colen.

O quinteto protagoniza uma trama inspirada em um caso real ocorrido na periferia de Cuiabá, levando para as telonas uma história eletrizante que mistura tensão, afeto e escolhas morais, tudo ambientado em um Brasil que raramente é representado nas telas. Coproduzido pela mato-grossense Plano B Filmes e pela gaúcha Druzina Content, “Cinco Tipos de Medo” tem distribuição da Downtown Filmes.



Bella Campos dá vida a Marlene, enfermeira dividida entre o amor e o risco. O rapper e ator Xamã interpreta Sapinho, traficante local, que, apesar da trajetória criminal, era considerado o responsável pela segurança da comunidade.

A história é baseada no episódio real em que moradores do Jardim Novo Colorado se uniram para pagar a fiança de Sapinho, temendo que sua ausência deixasse o bairro vulnerável à violência de outras facções.



Rodado em Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, no estado de Mato Grosso, “Cinco Tipos de Medo” envolveu mais de 180 profissionais, de nove estados brasileiros.

Segundo o diretor Bruno Bini, “o longa é, antes de tudo, um filme que nasce do Brasil profundo, com suas contradições, potências e histórias, que muitas vezes ficam fora do radar do audiovisual tradicional”, afirma o diretor.

“Fazer esse longa em Mato Grosso, com talentos de diversas regiões, é uma forma de afirmar que o cinema brasileiro é múltiplo, potente e vive também nos encontros. A parceria com a Druzina Content é exemplo disso: unimos forças para contar uma história local com alcance universal. Valorizar a regionalidade é fortalecer o cinema nacional como um todo”.



Para Luciana Druzina, CEO da Druzina Content, estrear o filme em Gramado tem um valor afetivo e simbólico. Foi nesse mesmo festival, em 2015, que ela conheceu Bruno Bini.

“De lá pra cá, construímos uma parceria criativa que já rendeu quatro projetos juntos: ‘Loop’, ‘Cinco Tipos de Medo’, ‘Trabalho Fantasma’ e ‘Três Tempos’”, conta. “Gramado tem esse poder de criar conexões que vão além do festival. É um lugar onde ideias ganham corpo, onde encontros viram filmes. Estrear esse longa justamente aqui é como fechar um ciclo e começar outro.”



Bella Campos conta que filmar em sua terra natal foi uma experiência de reconexão:

“Receber esse convite foi um presente. Estou vivendo um processo profundo de reencontro, inclusive com meu sotaque. Marlene é uma mulher brasileira em essência: resiliente, determinada e cheia de camadas.”

Já Xamã, ao interpretar Sapinho, vê no projeto um gesto de transformação: “Quero dar humanidade ao personagem. A gente sabe que muitas vezes a criminalidade nasce da falta de opção, e o cinema é uma dessas opções. Fazer parte desse filme é também falar sobre caminhos possíveis”.



“Cinco Tipos de Medo” é uma produção viabilizada com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através da ANCINE e do BRDE, e conta também com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL). A obra deve percorrer festivais ao redor do mundo antes de seu lançamento nos cinemas brasileiros.