fechar
Filmes | Notícia

"Cinco Tipos de Medo", com Bella Campos e Xamã, é 1º longa de Mato Grosso a competir em Gramado

Filme dirigido por Bruno Bini terá sua primeira exibição no festival, dia 21 de agosto, com presença da equipe e elenco; saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 13/08/2025 às 18:43 | Atualizado em 13/08/2025 às 18:44
Bella Campos no filme "Cinco Tipos de Medo"
Bella Campos no filme "Cinco Tipos de Medo" - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

“Cinco Tipos de Medo”, novo longa de Bruno Bini (“Loop”), faz sua estreia mundial na competição de longas do 53° Festival de Gramado, no próximo dia 21 de agosto, esta é a segunda vez do diretor no festival.

A produção marca a estreia de Bella Campos (“Vale Tudo”) e do rapper Xamã (“Renascer”) nos cinemas, e também traz em seu elenco principal João Vítor Silva (“O Agente Secreto”), Rui Ricardo Diaz (“Lula, O Filho do Brasil) e Bárbara Colen.

O quinteto protagoniza uma trama inspirada em um caso real ocorrido na periferia de Cuiabá, levando para as telonas uma história eletrizante que mistura tensão, afeto e escolhas morais, tudo ambientado em um Brasil que raramente é representado nas telas. Coproduzido pela mato-grossense Plano B Filmes e pela gaúcha Druzina Content, “Cinco Tipos de Medo” tem distribuição da Downtown Filmes.

Bella Campos dá vida a Marlene, enfermeira dividida entre o amor e o risco. O rapper e ator Xamã interpreta Sapinho, traficante local, que, apesar da trajetória criminal, era considerado o responsável pela segurança da comunidade.

Leia Também

A história é baseada no episódio real em que moradores do Jardim Novo Colorado se uniram para pagar a fiança de Sapinho, temendo que sua ausência deixasse o bairro vulnerável à violência de outras facções.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Rodado em Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, no estado de Mato Grosso, “Cinco Tipos de Medo” envolveu mais de 180 profissionais, de nove estados brasileiros.

Segundo o diretor Bruno Bini, “o longa é, antes de tudo, um filme que nasce do Brasil profundo, com suas contradições, potências e histórias, que muitas vezes ficam fora do radar do audiovisual tradicional”, afirma o diretor.

“Fazer esse longa em Mato Grosso, com talentos de diversas regiões, é uma forma de afirmar que o cinema brasileiro é múltiplo, potente e vive também nos encontros. A parceria com a Druzina Content é exemplo disso: unimos forças para contar uma história local com alcance universal. Valorizar a regionalidade é fortalecer o cinema nacional como um todo”.

Para Luciana Druzina, CEO da Druzina Content, estrear o filme em Gramado tem um valor afetivo e simbólico. Foi nesse mesmo festival, em 2015, que ela conheceu Bruno Bini.

“De lá pra cá, construímos uma parceria criativa que já rendeu quatro projetos juntos: ‘Loop’, ‘Cinco Tipos de Medo’, ‘Trabalho Fantasma’ e ‘Três Tempos’”, conta. “Gramado tem esse poder de criar conexões que vão além do festival. É um lugar onde ideias ganham corpo, onde encontros viram filmes. Estrear esse longa justamente aqui é como fechar um ciclo e começar outro.”

Bella Campos conta que filmar em sua terra natal foi uma experiência de reconexão:

“Receber esse convite foi um presente. Estou vivendo um processo profundo de reencontro, inclusive com meu sotaque. Marlene é uma mulher brasileira em essência: resiliente, determinada e cheia de camadas.”

Já Xamã, ao interpretar Sapinho, vê no projeto um gesto de transformação: “Quero dar humanidade ao personagem. A gente sabe que muitas vezes a criminalidade nasce da falta de opção, e o cinema é uma dessas opções. Fazer parte desse filme é também falar sobre caminhos possíveis”.

“Cinco Tipos de Medo” é uma produção viabilizada com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através da ANCINE e do BRDE, e conta também com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL). A obra deve percorrer festivais ao redor do mundo antes de seu lançamento nos cinemas brasileiros.

Leia também

Séries de terror que dão mais medo que muito filme de cinema
terror

Séries de terror que dão mais medo que muito filme de cinema
Os 5 melhores filmes de terror de 2025 até agora!
FILMES

Os 5 melhores filmes de terror de 2025 até agora!

Compartilhe

Tags