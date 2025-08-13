53º Festival de Cinema de Gramado começa hoje (13)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De 13 a 23 de agosto, a cidade mais charmosa da Serra Gaúcha será palco de exibições e encontros que movimentam o audiovisual brasileiro

O 53º Festival de Cinema de Gramado começa hoje, quarta-feira (13), e segue até 23 de agosto, com uma nova edição histórica na Serra Gaúcha.

O mais tradicional e antigo evento cinematográfico ininterrupto do Brasil reunirá na cidade centenas de convidados, entre cineastas, artistas, jornalistas e estudantes, além de um público apaixonado por cinema.

Serão exibidos 74 filmes, entre curtas e longas, com destaque para as cinco mostras competitivas de longas-metragens brasileiros de ficção (6), documentários (4), curtas nacionais (12), longas gaúchos (5) e curtas gaúchos (18), além de produções universitárias, títulos fora de competição, pré-estreias de séries e atividades que vão de homenagens a debates, passando por encontros de mercado e exibições especiais.

‘A Natureza das Coisas Invisíveis’, ‘Sonhar com Leões’, ‘Cinco Tipos de Medo’, ‘Nó’, ‘Querido Mundo’ e ‘Papagaios’ são os filmes selecionados para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens - Divulgação

A curadoria de longas brasileiros e documentais deste ano, assinada pelo ator e diretor Caio Blat, pela atriz Camila Morgado e pelo jornalista e crítico Marcos Santuario, reafirma Gramado como primeira janela para importantes lançamentos da cinematografia brasileira.

Nos dias 13 e 14, quarta e quinta-feira, a nova geração de realizadores ganha espaço com a 1ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo e a tradicional Mostra Educavídeo. A primeira reúne curtas-metragens de alunos do ensino fundamental e médio de estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Já o Educavídeo, projeto que oferece capacitação em audiovisual para estudantes de Gramado, soma mais de 110 produções ao longo de sua história.

Nesta edição, estão confirmadas as presenças de Bárbara Paz, Bruna Linzmeyer, Camila Márdila, Danielle Winits, Denise Fraga, Denise Weinberg, Douglas Soares, Edson Celulari, Eduardo Moscovis, Gabriel Mascaro, Gero Camilo, Ícaro Silva, Igor Fernandez, Johnny Massaro, Laís Melo, Leo Jaime, Malu Galli, Marcélia Cartaxo, Mariza Leão, Miguel Falabella, Rodrigo Santoro, Sergio Rezende e Xamã, entre outros artistas e realizadores.

Outras informações e a programação completa estão disponíveis no site do festival:

https://festivaldecinemadegramado.com/