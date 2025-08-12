Trilogia 'Invocação do Mal' retorna às telas da Cinemark com ingressos a partir de R$ 15

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os três primeiros filmes de terror com Vera Farmiga e Patrick Wilson serão reexibidos em todo o país entre 21 e 27 de agosto! Saiba mais

Para aquecer o lançamento de “Invocação do Mal 4”, que entra em cartaz em 4 de setembro, a Cinemark preparou uma novidade para os fãs.

Entre os dias 21 e 27 de agosto, o público poderá revisitar os casos mais sombrios dos Warren, interpretados por Vera Farmiga e Patrick Wilson, na reexibição oficial dos três primeiros filmes na tela grande.

E a surpresa não para por aí: clientes da Rede podem garantir seus ingressos na pré-venda, que acaba de abrir em todo o país, com o valor promocional de R$ 15 nas sessões 2D e R$ 18 nas sessões Prime. Confira o regulamento completo no site.

Uma das franquias mais populares do terror, “Invocação do Mal” é sucesso mundial de bilheteria e traz algumas das assombrações mais famosas do cinema moderno, como Annabelle e a freira Valak, que também tiveram seus próprios filmes lançados.

Membros Cinemark Club podem aproveitar a vantagem da assinatura Black e resgatar seus ingressos para assistirem aos longas sem custo adicional.

“Invocação do Mal” (2013)



Um casal muda para uma casa nova ao lado de suas cinco filhas. Inexplicavelmente, estranhos acontecimentos começam a assustar as crianças, o pai e, principalmente, a mãe.

Preocupada com algumas manchas que aparecem em seu corpo e com uma sequência de sustos que levou, ela decide procurar um famoso casal de investigadores paranormais (Patrick Wilson e Vera Farmiga) que, quando aceitam fazer uma visita ao local, descobrem que algo muito poderoso e do mal reside ali.

“Invocação do Mal 2” (2016)



Em Invocação do Mal 2, os investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine (Vera Farmiga) desembarcam em Londres, Inglaterra, para ajudar uma família atormentada. Peggy (Frances O'Connor), uma mãe solteira, acredita que tenha algo maligno em sua casa.

“Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio” (2021)



Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga).

Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, marca a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

A franquia de "Invocação do Mal" retorna aos cinemas pela rede Cinemark - Divulgação/Warner

Cinemark Replay: “Invocação do Mal”



Quando: De 21 a 27 de agosto.



Onde: em todo o país. Consulte a unidade mais próxima no site da Cinemark.



Valor: R$ 15 (Salas tradicionais), R$ 18 (Salas Prime).



Pré-venda de ingressos já está disponível no app e site da Cinemark.



