Essas 5 séries fizeram tanto sucesso que ganharam filmes próprios
Produções que conquistaram o público na TV e se expandiram para as telonas, mostrando que algumas histórias merecem continuar
Nem todas as séries se encerram com o último episódio da última temporada.
Algumas fazem tanto sucesso que acabam conquistando espaço também nos cinemas, seja com continuações, spin-offs ou versões adaptadas para um novo público.
Selecionamos 5 séries que foram tão marcantes que ganharam filmes próprios, provando que certos universos ficcionais são grandes demais para caber apenas na TV.
1. Sex and the City
Um ícone da TV dos anos 1990 e 2000, Sex and the City acompanhou Carrie Bradshaw e suas amigas explorando relacionamentos, moda e vida urbana em Nova York.
O sucesso foi tanto que rendeu dois filmes: Sex and the City (2008) e Sex and the City 2 (2010).
- Onde assistir à série: Max.
- Onde assistir aos filmes: Max.
2. Downton Abbey
O drama britânico sobre a aristocracia inglesa e seus empregados no início do século XX conquistou fãs no mundo todo.
Após seis temporadas, a história ganhou duas produções para o cinema, lançadas em 2019 e 2022.
- Onde assistir à série: Prime Video.
- Onde assistir aos filmes: Prime Video.
3. Entourage
Com um olhar divertido e satírico sobre a indústria cinematográfica, Entourage foi um fenômeno da HBO.
Em 2015, a produção chegou às telonas com um filme que deu continuidade às aventuras do grupo de amigos em Hollywood.
- Onde assistir à série: Max.
- Onde assistir ao filme: Prime Video.
4. Breaking Bad
Considerada uma das melhores séries de todos os tempos, Breaking Bad terminou em 2013, mas o universo criado por Vince Gilligan continuou vivo com El Camino: A Breaking Bad Movie (2019), focado em Jesse Pinkman.
- Onde assistir à série: Netflix.
- Onde assistir ao filme: Netflix.
5. Veronica Mars
Misturando drama adolescente e investigação, Veronica Mars conquistou uma base fiel de fãs.
Após o cancelamento, uma campanha de financiamento coletivo viabilizou um filme em 2014 que deu novos rumos à história.
- Onde assistir à série: Prime Video.
- Onde assistir ao filme: Prime Video.
