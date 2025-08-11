fechar
Séries | Notícia

Séries que foram odiadas na estreia e hoje são amadas

De rejeição inicial a cultuadas pelo público, essas produções mostraram que o sucesso pode levar tempo — e que a opinião muda

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/08/2025 às 17:26
Arrested Development teve audiência tão baixa que foi cancelada pela Fox. Anos depois, a Netflix resgatou a produção, que se tornou uma comédia de culto
Arrested Development teve audiência tão baixa que foi cancelada pela Fox. Anos depois, a Netflix resgatou a produção, que se tornou uma comédia de culto - Divulgação

Nem toda série começa conquistando aplausos ou altas audiências.

Algumas delas tiveram estreias problemáticas, críticas negativas e rejeição do público, mas conseguiram se reinventar, corrigir rumos e, com o tempo, virar queridinhas.

O que era dúvida virou certeza, e a rejeição inicial se transformou em devoção genuína.

Confira algumas das séries que foram odiadas na estreia, mas que hoje são amadas e reconhecidas como marcos da TV:

1. Parks and Recreation

Onde assistir: Netflix, Prime Video

Na primeira temporada, a série sofreu com comparações inevitáveis a The Office e recebeu críticas por seu ritmo e personagens pouco desenvolvidos.

Porém, a partir da segunda temporada, Parks and Recreation encontrou seu tom perfeito, com humor afiado e personagens cativantes como Leslie Knope, se tornando uma das melhores comédias da década.

2. Breaking Bad

Onde assistir: Netflix

Apesar de ter ganhado prêmios depois, a estreia de Breaking Bad não foi um sucesso imediato de audiência.

Muitos espectadores demoraram a se engajar com a história do professor de química se tornando um chefão do crime.

Mas a qualidade crescente do roteiro e das atuações logo a transformaram numa série cultuada mundialmente.

3. The Office (versão americana)

Onde assistir: Prime Video, Netflix

O piloto e a primeira temporada foram duramente criticados por serem muito semelhantes à versão britânica, e o público demorou a se acostumar com o estilo mockumentary.

Com o desenvolvimento dos personagens e o refinamento do humor, a série se tornou um fenômeno pop e um clássico das comédias televisivas.

4. Better Call Saul

Onde assistir: Netflix

Prequel de Breaking Bad, a série inicialmente dividiu fãs pela sua narrativa mais lenta e focada no drama.

Contudo, com o tempo, Better Call Saul foi reconhecida por seu roteiro sofisticado e desenvolvimento profundo de personagens, conquistando seu próprio lugar de destaque.

5. Arrested Development

Onde assistir: Netflix

Após uma estreia que passou quase despercebida e críticas pela complexidade da trama, a série desenvolveu uma legião de fãs fiéis.

Seu humor inteligente e personagens excêntricos foram valorizados com o tempo, tornando-a uma comédia cult essencial.

 

