Séries que foram odiadas na estreia e hoje são amadas

De rejeição inicial a cultuadas pelo público, essas produções mostraram que o sucesso pode levar tempo — e que a opinião muda

Nem toda série começa conquistando aplausos ou altas audiências.

Algumas delas tiveram estreias problemáticas, críticas negativas e rejeição do público, mas conseguiram se reinventar, corrigir rumos e, com o tempo, virar queridinhas.

O que era dúvida virou certeza, e a rejeição inicial se transformou em devoção genuína.

Confira algumas das séries que foram odiadas na estreia, mas que hoje são amadas e reconhecidas como marcos da TV:

1. Parks and Recreation



Onde assistir: Netflix, Prime Video



Na primeira temporada, a série sofreu com comparações inevitáveis a The Office e recebeu críticas por seu ritmo e personagens pouco desenvolvidos.

Porém, a partir da segunda temporada, Parks and Recreation encontrou seu tom perfeito, com humor afiado e personagens cativantes como Leslie Knope, se tornando uma das melhores comédias da década.

2. Breaking Bad



Onde assistir: Netflix



Apesar de ter ganhado prêmios depois, a estreia de Breaking Bad não foi um sucesso imediato de audiência.

Muitos espectadores demoraram a se engajar com a história do professor de química se tornando um chefão do crime.

Mas a qualidade crescente do roteiro e das atuações logo a transformaram numa série cultuada mundialmente.

3. The Office (versão americana)



Onde assistir: Prime Video, Netflix



O piloto e a primeira temporada foram duramente criticados por serem muito semelhantes à versão britânica, e o público demorou a se acostumar com o estilo mockumentary.

Com o desenvolvimento dos personagens e o refinamento do humor, a série se tornou um fenômeno pop e um clássico das comédias televisivas.

4. Better Call Saul



Onde assistir: Netflix



Prequel de Breaking Bad, a série inicialmente dividiu fãs pela sua narrativa mais lenta e focada no drama.

Contudo, com o tempo, Better Call Saul foi reconhecida por seu roteiro sofisticado e desenvolvimento profundo de personagens, conquistando seu próprio lugar de destaque.

5. Arrested Development



Onde assistir: Netflix



Após uma estreia que passou quase despercebida e críticas pela complexidade da trama, a série desenvolveu uma legião de fãs fiéis.

Seu humor inteligente e personagens excêntricos foram valorizados com o tempo, tornando-a uma comédia cult essencial.