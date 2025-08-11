Séries que foram odiadas na estreia e hoje são amadas
De rejeição inicial a cultuadas pelo público, essas produções mostraram que o sucesso pode levar tempo — e que a opinião muda
Nem toda série começa conquistando aplausos ou altas audiências.
Algumas delas tiveram estreias problemáticas, críticas negativas e rejeição do público, mas conseguiram se reinventar, corrigir rumos e, com o tempo, virar queridinhas.
O que era dúvida virou certeza, e a rejeição inicial se transformou em devoção genuína.
Confira algumas das séries que foram odiadas na estreia, mas que hoje são amadas e reconhecidas como marcos da TV:
1. Parks and Recreation
Onde assistir: Netflix, Prime Video
Na primeira temporada, a série sofreu com comparações inevitáveis a The Office e recebeu críticas por seu ritmo e personagens pouco desenvolvidos.
Porém, a partir da segunda temporada, Parks and Recreation encontrou seu tom perfeito, com humor afiado e personagens cativantes como Leslie Knope, se tornando uma das melhores comédias da década.
2. Breaking Bad
Onde assistir: Netflix
Apesar de ter ganhado prêmios depois, a estreia de Breaking Bad não foi um sucesso imediato de audiência.
Muitos espectadores demoraram a se engajar com a história do professor de química se tornando um chefão do crime.
Mas a qualidade crescente do roteiro e das atuações logo a transformaram numa série cultuada mundialmente.
3. The Office (versão americana)
Onde assistir: Prime Video, Netflix
O piloto e a primeira temporada foram duramente criticados por serem muito semelhantes à versão britânica, e o público demorou a se acostumar com o estilo mockumentary.
Com o desenvolvimento dos personagens e o refinamento do humor, a série se tornou um fenômeno pop e um clássico das comédias televisivas.
4. Better Call Saul
Onde assistir: Netflix
Prequel de Breaking Bad, a série inicialmente dividiu fãs pela sua narrativa mais lenta e focada no drama.
Contudo, com o tempo, Better Call Saul foi reconhecida por seu roteiro sofisticado e desenvolvimento profundo de personagens, conquistando seu próprio lugar de destaque.
5. Arrested Development
Onde assistir: Netflix
Após uma estreia que passou quase despercebida e críticas pela complexidade da trama, a série desenvolveu uma legião de fãs fiéis.
Seu humor inteligente e personagens excêntricos foram valorizados com o tempo, tornando-a uma comédia cult essencial.