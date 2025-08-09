Séries de terror que dão mais medo que muito filme de cinema

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com roteiros bem construídos, atmosfera sufocante e atuações de impacto, essas séries são capazes de deixar o espectador com a luz acesa por dias

Clique aqui e escute a matéria

O terror televisivo evoluiu muito nos últimos anos, entregando produções que não só rivalizam com grandes filmes do gênero, como chegam a superá-los em tensão e qualidade.

Com roteiros bem construídos, atmosfera sufocante e atuações de impacto, essas séries são capazes de deixar o espectador com a luz acesa por dias.

1. The Haunting of Hill House — Netflix



Aclamada pela crítica, essa adaptação livre do clássico literário mistura drama familiar e horror psicológico com cenas assustadoras que se tornam ainda mais perturbadoras pelo envolvimento emocional com os personagens.

2. Marianne — Netflix



Produção francesa que prova que o terror europeu pode ser tão ou mais intenso que o americano.

Com uma trama sobre uma escritora assombrada pela própria criação, a série equilibra sustos bem construídos e um clima de mal-estar constante.

3. Channel Zero — Prime Video



Cada temporada conta uma história diferente baseada em lendas urbanas da internet. É um terror mais conceitual, que mexe com o psicológico e cria imagens perturbadoras difíceis de esquecer.

4. Ju-On: Origens — Netflix



Inspirada na franquia japonesa O Grito, essa minissérie vai além do jump scare fácil, mergulhando em uma atmosfera de puro desconforto, com cenas que ficam na mente por muito tempo.

5. American Horror Story — Star+



Cada temporada apresenta uma nova trama, do horror gótico ao terror contemporâneo, com personagens e reviravoltas que transitam entre o bizarro e o aterrorizante.

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.