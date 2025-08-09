Séries de terror que dão mais medo que muito filme de cinema
Com roteiros bem construídos, atmosfera sufocante e atuações de impacto, essas séries são capazes de deixar o espectador com a luz acesa por dias
Clique aqui e escute a matéria
O terror televisivo evoluiu muito nos últimos anos, entregando produções que não só rivalizam com grandes filmes do gênero, como chegam a superá-los em tensão e qualidade.
Com roteiros bem construídos, atmosfera sufocante e atuações de impacto, essas séries são capazes de deixar o espectador com a luz acesa por dias.
1. The Haunting of Hill House — Netflix
Aclamada pela crítica, essa adaptação livre do clássico literário mistura drama familiar e horror psicológico com cenas assustadoras que se tornam ainda mais perturbadoras pelo envolvimento emocional com os personagens.
2. Marianne — Netflix
Produção francesa que prova que o terror europeu pode ser tão ou mais intenso que o americano.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Com uma trama sobre uma escritora assombrada pela própria criação, a série equilibra sustos bem construídos e um clima de mal-estar constante.
3. Channel Zero — Prime Video
Cada temporada conta uma história diferente baseada em lendas urbanas da internet. É um terror mais conceitual, que mexe com o psicológico e cria imagens perturbadoras difíceis de esquecer.
4. Ju-On: Origens — Netflix
Inspirada na franquia japonesa O Grito, essa minissérie vai além do jump scare fácil, mergulhando em uma atmosfera de puro desconforto, com cenas que ficam na mente por muito tempo.
5. American Horror Story — Star+
Cada temporada apresenta uma nova trama, do horror gótico ao terror contemporâneo, com personagens e reviravoltas que transitam entre o bizarro e o aterrorizante.
Assine o Amazon Prime e desbloqueie um mundão de vantagens!
- Frete GRÁTIS sem valor mínimo
- Acesso ao Prime Video com séries, filmes e esportes ao vivo
- Ofertas exclusivas para membros
- Amazon Music, Prime Reading e muito mais!
Teste grátis por 30 dias!
https://amzn.to/4lkpDcf
Depois, só R$19,90/mês ou 12x de R$13,90 no plano anual. Pode pagar com cartão, débito ou Pix — e cancelar quando quiser!
Vem ser Prime!
Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.