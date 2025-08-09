fechar
Séries | Notícia

Séries de terror que dão mais medo que muito filme de cinema

Com roteiros bem construídos, atmosfera sufocante e atuações de impacto, essas séries são capazes de deixar o espectador com a luz acesa por dias

Por Bruna Oliveira Publicado em 09/08/2025 às 9:57
Marianne é uma série de terror disponível na Netflix
Marianne é uma série de terror disponível na Netflix - Divulgação/Netflix

Clique aqui e escute a matéria

O terror televisivo evoluiu muito nos últimos anos, entregando produções que não só rivalizam com grandes filmes do gênero, como chegam a superá-los em tensão e qualidade.

Com roteiros bem construídos, atmosfera sufocante e atuações de impacto, essas séries são capazes de deixar o espectador com a luz acesa por dias.

1. The Haunting of Hill House — Netflix

Aclamada pela crítica, essa adaptação livre do clássico literário mistura drama familiar e horror psicológico com cenas assustadoras que se tornam ainda mais perturbadoras pelo envolvimento emocional com os personagens.

Leia Também

2. Marianne — Netflix

Produção francesa que prova que o terror europeu pode ser tão ou mais intenso que o americano.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com uma trama sobre uma escritora assombrada pela própria criação, a série equilibra sustos bem construídos e um clima de mal-estar constante.

3. Channel Zero — Prime Video

Cada temporada conta uma história diferente baseada em lendas urbanas da internet. É um terror mais conceitual, que mexe com o psicológico e cria imagens perturbadoras difíceis de esquecer.

4. Ju-On: Origens — Netflix

Inspirada na franquia japonesa O Grito, essa minissérie vai além do jump scare fácil, mergulhando em uma atmosfera de puro desconforto, com cenas que ficam na mente por muito tempo.

5. American Horror Story — Star+

Cada temporada apresenta uma nova trama, do horror gótico ao terror contemporâneo, com personagens e reviravoltas que transitam entre o bizarro e o aterrorizante.

Assine o Amazon Prime e desbloqueie um mundão de vantagens!

  • Frete GRÁTIS sem valor mínimo
  • Acesso ao Prime Video com séries, filmes e esportes ao vivo
  • Ofertas exclusivas para membros
  • Amazon Music, Prime Reading e muito mais!

Teste grátis por 30 dias!
https://amzn.to/4lkpDcf

Depois, só R$19,90/mês ou 12x de R$13,90 no plano anual. Pode pagar com cartão, débito ou Pix — e cancelar quando quiser!

Vem ser Prime!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.

Leia também

5 séries que envelheceram bem e continuam atuais até hoje
entretenimento

5 séries que envelheceram bem e continuam atuais até hoje
As melhores séries para assistir com os amigos em uma noite de sexta-feira
entretenimento

As melhores séries para assistir com os amigos em uma noite de sexta-feira

Compartilhe

Tags