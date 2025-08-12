fechar
Séries | Notícia

As 6 melhores séries adolescentes que marcaram gerações diferentes

Produções que atravessaram décadas e continuam presentes no imaginário do público, mostrando que dramas e aventuras da juventude nunca saem de moda

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/08/2025 às 16:58
Euphoria &eacute; uma s&eacute;rie estrelada por Zendaya
Euphoria é uma série estrelada por Zendaya - HBO/Divulgação

Séries adolescentes sempre tiveram o poder de capturar a essência de uma geração, seja retratando romances, amizades, dilemas familiares ou crises de identidade.

Algumas produções, no entanto, foram além do seu tempo e se tornaram marcos culturais, influenciando moda, comportamento e até a forma como a juventude é retratada na TV.

Selecionamos 6 séries adolescentes que marcaram gerações diferentes, com histórias que seguem emocionando e divertindo até hoje — e o melhor, todas podem ser revisitadas em plataformas de streaming.

1. Dawson’s Creek (1998 – 2003)

Um clássico dos anos 1990, Dawson’s Creek conquistou fãs com diálogos afiados e histórias sobre amizade, amores e amadurecimento.

A série revelou nomes como Katie Holmes e Michelle Williams, e continua sendo referência para o gênero teen drama.

Onde assistir: Max.

2. The O.C. (2003 – 2007)

Misturando drama, romance e trilha sonora memorável, The O.C. apresentou os conflitos da elite da Califórnia e como a chegada de um novo integrante abalou a vida de todos.

Tornou-se símbolo dos anos 2000 e influenciou diversas produções posteriores.

Onde assistir: Star+.

3. Gossip Girl (2007 – 2012)

O universo glamouroso da elite de Manhattan ganhou vida em Gossip Girl, com intrigas, moda e a famosa narradora misteriosa.

A série se tornou um fenômeno pop e ajudou a consolidar o estilo das produções adolescentes modernas.

Onde assistir: Max.

4. Skins (2007 – 2013)

Mais ousada e realista, Skins retratou a juventude britânica de forma crua, abordando temas como drogas, saúde mental e sexualidade sem filtros.

Foi pioneira na forma de lidar com assuntos considerados tabus na TV teen.

Onde assistir: Globoplay.

5. Stranger Things (2016 – presente)

Embora misture ficção científica e suspense, Stranger Things é também um retrato da adolescência e amizade nos anos 1980, conquistando tanto quem viveu aquela época quanto as novas gerações.

Onde assistir: Netflix.

6. Euphoria (2019 – presente)

Provocadora e visualmente marcante, Euphoria mostra de forma intensa os dramas de jovens no século XXI, abordando identidade, vícios, redes sociais e relacionamentos.

Já é considerada uma das séries mais impactantes da atualidade.

Onde assistir: Max.

 

