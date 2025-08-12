As 6 melhores séries adolescentes que marcaram gerações diferentes
Produções que atravessaram décadas e continuam presentes no imaginário do público, mostrando que dramas e aventuras da juventude nunca saem de moda
Séries adolescentes sempre tiveram o poder de capturar a essência de uma geração, seja retratando romances, amizades, dilemas familiares ou crises de identidade.
Algumas produções, no entanto, foram além do seu tempo e se tornaram marcos culturais, influenciando moda, comportamento e até a forma como a juventude é retratada na TV.
Selecionamos 6 séries adolescentes que marcaram gerações diferentes, com histórias que seguem emocionando e divertindo até hoje — e o melhor, todas podem ser revisitadas em plataformas de streaming.
1. Dawson’s Creek (1998 – 2003)
Um clássico dos anos 1990, Dawson’s Creek conquistou fãs com diálogos afiados e histórias sobre amizade, amores e amadurecimento.
A série revelou nomes como Katie Holmes e Michelle Williams, e continua sendo referência para o gênero teen drama.
Onde assistir: Max.
2. The O.C. (2003 – 2007)
Misturando drama, romance e trilha sonora memorável, The O.C. apresentou os conflitos da elite da Califórnia e como a chegada de um novo integrante abalou a vida de todos.
Tornou-se símbolo dos anos 2000 e influenciou diversas produções posteriores.
Onde assistir: Star+.
3. Gossip Girl (2007 – 2012)
O universo glamouroso da elite de Manhattan ganhou vida em Gossip Girl, com intrigas, moda e a famosa narradora misteriosa.
A série se tornou um fenômeno pop e ajudou a consolidar o estilo das produções adolescentes modernas.
Onde assistir: Max.
4. Skins (2007 – 2013)
Mais ousada e realista, Skins retratou a juventude britânica de forma crua, abordando temas como drogas, saúde mental e sexualidade sem filtros.
Foi pioneira na forma de lidar com assuntos considerados tabus na TV teen.
Onde assistir: Globoplay.
5. Stranger Things (2016 – presente)
Embora misture ficção científica e suspense, Stranger Things é também um retrato da adolescência e amizade nos anos 1980, conquistando tanto quem viveu aquela época quanto as novas gerações.
Onde assistir: Netflix.
6. Euphoria (2019 – presente)
Provocadora e visualmente marcante, Euphoria mostra de forma intensa os dramas de jovens no século XXI, abordando identidade, vícios, redes sociais e relacionamentos.
Já é considerada uma das séries mais impactantes da atualidade.
Onde assistir: Max.