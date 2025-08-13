Cinema São Luiz exibe filmes e promove mostras culturais neste fim de semana
Programação especial nos dias 16 e 17 de agosto inclui obras com temáticas sociais, ambientais e históricas, além de sessões gratuitas e acessíveis
O Cinema São Luiz, no centro do Recife, convida o público para um fim de semana repleto de arte, memória e reflexão. Neste sábado (16) e domingo (17), a programação conta com exibição de curtas e longas-metragens que abordam temas sociais, ambientais, afetivos e históricos.
O destaque vai para a abertura da I Mostra de Cinema e Patrimônio e o encerramento da 5ª Mostra de Cinema Árabe Feminino.
Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do cinema e online, com venda iniciando 30 minutos antes de cada sessão.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
SÁBADO (16/08)
15h | Tijolo por Tijolo
Direção: Victória Álvares e Quentin Delaroche
Documentário acompanha uma mulher grávida durante a pandemia, enquanto reconstrói sua casa e enfrenta os desafios da maternidade periférica.
Classificação: 12 anos
Ingressos: R$10 (inteira) / R$5 (meia)
17h | Yõg ãtak: Meu Pai, Kaiowá
Direção: Coletiva (Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero, Luisa Lanna)
Documentário sobre a busca por um pai desaparecido na ditadura e a resistência dos povos Tikm’n e Kaiowá.
Classificação: Livre
Ingressos: R$10 (inteira) / R$5 (meia)
19h | Carlota Joaquina, Princesa do Brasil
Direção: Carla Camurati
Clássico da retomada do cinema nacional, com olhar irreverente sobre a chegada da corte portuguesa ao Brasil.
Classificação: 14 anos
Ingressos: R$10 (inteira) / R$5 (meia)
Sessão com acessibilidade via aplicativo
DOMINGO (17/08)
11h | Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil
Direção: João Amorim
Filme infantil que mistura animação, documentário e bonecos, acompanhando dois irmãos em uma jornada educativa pelos biomas brasileiros.
Classificação: Livre
Ingressos: R$5 (meia para todos)
14h | Abertura da I Mostra de Cinema e Patrimônio
Sessão especial com mestres e mestras da cultura popular e apresentação musical de Maciel Salú. Curtas sobre tradições como maracatu, cavalo-marinho, coco de roda, ciranda e memória afro-indígena.
Destaques: Salu e o Cavalo Marinho, Ciranda Feiticeira, Mestra Di, entre outros.
Classificação: Livre
Sessão gratuita
18h30 | Um Estado de Devoção
Direção: Carol Mansour e Muna Khalidi
Documentário sobre o médico palestino Ghassan Abu-Sittah e sua atuação humanitária em Gaza durante bombardeios.
Encerramento da 5ª Mostra de Cinema Árabe Feminino.
Classificação: 18 anos
Sessão gratuita
