Cinema São Luiz exibe filmes e promove mostras culturais neste fim de semana

Programação especial nos dias 16 e 17 de agosto inclui obras com temáticas sociais, ambientais e históricas, além de sessões gratuitas e acessíveis

Clique aqui e escute a matéria

O Cinema São Luiz, no centro do Recife, convida o público para um fim de semana repleto de arte, memória e reflexão. Neste sábado (16) e domingo (17), a programação conta com exibição de curtas e longas-metragens que abordam temas sociais, ambientais, afetivos e históricos.

O destaque vai para a abertura da I Mostra de Cinema e Patrimônio e o encerramento da 5ª Mostra de Cinema Árabe Feminino.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do cinema e online, pelo link na bio do Instagram @cinemasaoluizpe, com venda iniciando 30 minutos antes de cada sessão.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SÁBADO (16/08)

15h | Tijolo por Tijolo

Direção: Victória Álvares e Quentin Delaroche

Documentário acompanha uma mulher grávida durante a pandemia, enquanto reconstrói sua casa e enfrenta os desafios da maternidade periférica.

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$10 (inteira) / R$5 (meia)

17h | Yõg ãtak: Meu Pai, Kaiowá

Direção: Coletiva (Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero, Luisa Lanna)

Documentário sobre a busca por um pai desaparecido na ditadura e a resistência dos povos Tikm’n e Kaiowá.

Classificação: Livre

Ingressos: R$10 (inteira) / R$5 (meia)

19h | Carlota Joaquina, Princesa do Brasil

Direção: Carla Camurati

Clássico da retomada do cinema nacional, com olhar irreverente sobre a chegada da corte portuguesa ao Brasil.

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$10 (inteira) / R$5 (meia)

Sessão com acessibilidade via aplicativo

DOMINGO (17/08)

11h | Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil

Direção: João Amorim

Filme infantil que mistura animação, documentário e bonecos, acompanhando dois irmãos em uma jornada educativa pelos biomas brasileiros.

Classificação: Livre

Ingressos: R$5 (meia para todos)

14h | Abertura da I Mostra de Cinema e Patrimônio

Sessão especial com mestres e mestras da cultura popular e apresentação musical de Maciel Salú. Curtas sobre tradições como maracatu, cavalo-marinho, coco de roda, ciranda e memória afro-indígena.

Destaques: Salu e o Cavalo Marinho, Ciranda Feiticeira, Mestra Di, entre outros.

Classificação: Livre

Sessão gratuita

18h30 | Um Estado de Devoção

Direção: Carol Mansour e Muna Khalidi

Documentário sobre o médico palestino Ghassan Abu-Sittah e sua atuação humanitária em Gaza durante bombardeios.

Encerramento da 5ª Mostra de Cinema Árabe Feminino.

Classificação: 18 anos

Sessão gratuita

