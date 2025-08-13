Exposição transforma histórias de pernambucanos em cordel; saiba como visitar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nomes como Paulo Freire, Di Melo e Ana Lúcia do Coco ganharam xilogravuras inéditas para a exposição "Vidas em Cordel", que aporta no Cais do Sertão

O cordel nasceu nas raízes do Nordeste para atender a uma necessidade humana essencial: contar histórias. Seguindo esse propósito, a exposição "Vidas em Cordel", promovida pelo Museu da Pessoa, transforma a trajetória de indivíduos célebres ou anônimos com a sensibilidade dessa arte popular.

Após passar por cinco estados e atrair mais de 80 mil visitantes, a mostra chega ao Recife, ocupando o segundo andar do Centro Cultural Cais do Sertão, no Bairro do Recife, a partir deste sábado (15). A temporada segue até 15 de dezembro.

A entrada é gratuita, com visitas de terça a sexta, das 10h às 16h, e aos sábados e domingos, das 11h às 17h.

Pernambucanos retratados

Assim como nas outras edições, a etapa pernambucana incorpora figuras locais ao conjunto de histórias retratadas. Entre elas:

o educador e patrono da educação brasileira, Paulo Freire (1921-1997);

(1921-1997); o músico, poeta, compositor, cantor e escultor Di Melo ;

; a coquista e patrimônio vivo Ana Lúcia do Coco ;

; e a editora Aninha Ferraz, da Editora Coqueiro, reconhecida pela preservação e difusão dos cordéis no Brasil.

As narrativas foram transformadas em cordel por Jorge Filó, poeta; Susana Morais, cordelista; e Isabelly Moreira, poetisa. O trio contou com a colaboração do professor Marco Haurélio e do contador de histórias e escritor Jonas Samaúma, ambos integrantes da curadoria da mostra.

Xilogravuras de Paulo Freire por Valdeck de Garanhuns integra a exposição 'Vidas em Cordel', promovida pelo Museu da Pessoa - DIVULGAÇÃO Xilogravura de DiMelo por Edna integra a exposição 'Vidas em Cordel', promovida pelo Museu da Pessoa - DIVULGAÇÃO Xilogravura de Ana Lúcia do Coco por Catarina Dantas integra a exposição 'Vidas em Cordel', promovida pelo Museu da Pessoa - DIVULGAÇÃO Xilogravura de Ana Lúcia do Coco por Catarina Dantas integra a exposição 'Vidas em Cordel', promovida pelo Museu da Pessoa - DIVULGAÇÃO

As xilogravuras foram criadas pela artesã Maria Edna da Silva; pela oficineira Catarina Dantas; pelo artista plástico e ícone dos quadrinhos Jô Oliveira; e pelo multiartista Valdeck de Garanhuns. Também assina o trabalho a xilogravadora, pesquisadora em cultura popular e curadora da exposição, Lucélia Borges.

Os pernambucanos retratados somam-se a nomes já celebrados na mostra, como Ailton Krenak, com O Rio da Memória, e Krystyna Drosdowicz, com A Guerrilheira que Enganou os Nazistas.

Propostas interativas

As histórias são apresentadas em grandes painéis, ilustrados pelas xilogravuras e acompanhados de minibiografias e textos sobre a arte do cordel.

O público também encontra distribuição gratuita de cordéis, QR Codes com propostas interativas, um espaço "instagramável" para fotos e uma cabine de gravação onde pode registrar a própria história — imediatamente integrada ao acervo do Museu da Pessoa.

Exposição 'Vidas em Cordel', promovida pelo Museu da Pessoa, montada - DIVULGAÇÃO Exposição 'Vidas em Cordel', promovida pelo Museu da Pessoa, montada - DIVULGAÇÃO

"Toda história de vida importa e todas as histórias são verdadeiros patrimônios da humanidade, já que são únicas e insubstituíveis. Da mesma forma, a literatura de cordel é reconhecida patrimônio imaterial", observa o diretor de museologia do Museu da Pessoa, Lucas Lara.

"A ideia de juntar as duas coisas é mostrar não só que a história de cada um de nós poderia ser retratada numa obra literária, como também encarar a ideia de que a literatura de cordel é tão valiosa como outras formas de literatura, e não uma literatura menor, assim como as histórias de vida não podem ser vistas como menos importantes que uma história oficial."

Exposição pelo Brasil e acesso online

A mostra já passou por Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e agora chega a Pernambuco.

As obras expostas presencialmente também podem ser vistas pela internet, junto com conteúdos exclusivos, no endereço memo.museudapessoa.org/vidas-em-cordel.

A página traz informações complementares sobre os personagens e oferece uma experiência de contemplação diferenciada.

