Galerias do Recife fazem mergulho ao 'inferno de Dante' com obras de 37 artistas; confira

Amparo 60, na Zona Norte, e Garrido, na Zona Sul, unem forças para apresentar "Inferno – Cânticos", exposição coletiva sob curadoria de Rita Vênus

Por Emannuel Bento Publicado em 08/08/2025 às 16:18
Obra de Letícia Lopes e Rodolfo Mesquita integra a mostra "Inferno – Cânticos", das galerias Amparo 60 e Garrido
Obra de Letícia Lopes e Rodolfo Mesquita integra a mostra "Inferno – Cânticos", das galerias Amparo 60 e Garrido

As galerias Amparo 60 e Garrido unem forças para apresentar "Inferno – Cânticos", exposição coletiva em dois atos sob curadoria de Rita Vênus. A parceria, inédita, reúne obras de seus acervos e de artistas convidados, criando um diálogo entre os dois espaços.

O primeiro ato foi inaugurado no dia 6 de agosto, na Amparo 60 (Zona Sul do Recife). O segundo abre em 13 de agosto, na Garrido (Zona Norte), sempre às 19h.

Inspirada na "Divina Comédia", de Dante Alighieri, a mostra percorre temas como o sagrado, o erótico e o litúrgico, com trabalhos que vão da pintura às instalações.

Ao todo, 37 artistas participam — 14 no Ato 1 e 26 no Ato 2, com três nomes presentes nas duas etapas. Entre eles, Fefa Lins, Amorí, Aoruaura e Cristiano Lenhardt, que criaram obras inéditas para o projeto.

Obra de Tatiana Moés integra a mostra "Inferno – Cânticos", das galerias Amparo 60 e Garrido

Segundo Rita Vênus, a curadoria nasceu de uma imersão nos acervos das galerias, identificando "pontos de conversa, diálogos e oposições" entre as peças.

A ideia foi estruturada como "uma descida aos infernos", com cada galeria assumindo o papel de um círculo dantesco. A figura de Minos, o demônio que julga as almas no Canto V, serviu como metáfora para a exposição: "Vejo essas duas mostras como dois rabos contorcidos e unidos”, resume.

Diálogo no mercado da arte

Lúcia Santos e Armando Garrido

A colaboração também sinaliza um movimento de aproximação no mercado de arte. Armando Garrido destaca o simbolismo da união:

"Estamos muito felizes em oficializar nossa parceria com a Amparo 60 realizando um projeto tão potente. São muitos os desafios do mercado, e a decisão de unirmos forças parte da crença de que, em coletividade, alcançamos mais espaços".

Lúcia Santos, diretora da Amparo 60, reforça: "Sempre vi com alegria o surgimento de novas galerias. Não enxergo como competição, mas como a expansão de uma cena que beneficia a todos. É uma satisfação firmar essa parceria com Armando, que começou como colecionador e hoje é um galerista com trabalho extraordinário".

Artistas participantes

Abelardo da Hora, Alexandre Nóbrega, Alex Flemming, Alice Vinagre, Amorí, Ana Neves, Anti Ribeiro, Aoruaura, Bisoro, Célio Braga, Charles Lessa, Clara Moreira, Cristiano Lenhardt, Diogum, Elias Santos, Fefa Lins, Fernando Augusto, Gilvan Barreto, JEAN, João Câmara, José Cláudio, José Patrício, Laura Pascoal, Letícia Lopes, Luiz Barroso, Luiz Hermano, Marcela Dias, Marcelo Silveira, Marcelo Solá, Marlan Cotrim, Martinho Patrício, Mitsy Queiroz, Ramsés Marçal, Raul Córdula, Rodolfo Mesquita, Tatiana Móes e Tetê.

Obra de Rodolfo Mesquita integra a mostra "Inferno – Cânticos", das galerias Amparo 60 e Garrido
Obra de Letícia Lopes integra a mostra "Inferno – Cânticos", das galerias Amparo 60 e Garrido

