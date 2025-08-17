Dança dos Famosos 2025: acompanhe em tempo real a classificação dos grupos e destaques das apresentações
Fique por dentro da pontuação dos grupos, dos ritmos e dos destaques do Dança dos Famosos, com atualizações em tempo real a cada apresentação
Clique aqui e escute a matéria
A temporada 2025 do Dança dos Famosos celebra os 20 anos da atração e promete muita emoção para o público. Os 16 participantes foram divididos em quatro grupos e se apresentam semanalmente no palco do Domingão com Huck, mostrando diferentes ritmos a cada rodada.
A classificação dos grupos é determinada pela soma das notas recebidas em cada apresentação, avaliadas tanto pelo júri técnico quanto pelo júri artístico.
O Grupo A é formado por Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa; o Grupo B reúne David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme; o Grupo C conta com Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão; e o Grupo D traz Lucas Leto, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz.
Cada semana apresenta um ritmo diferente, e até agora já foram exibidas coreografias de axé music, salsa e ritmos regionais, cada uma com desafios específicos e homenagens especiais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Neste domingo (17), o público confere a segunda rodada da fase de grupos da Dança dos Famosos 2025, com o ritmo country. O júri técnico é composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Milton Cunha. A jurada artística desta semana será a apresentadora Ana Clara.
A primeira equipe a se presentar foi a D (Lucas Leto, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz), com a canção 'Mi Vida Loca', de Pam Tills. Confira as notas da banca avalidora:
- Ana Botafogo: 8.6
- Carlinhos de Jesus: 8.4
- Zebrinha: 8.7
- Milton Cunha: 9.9
- Ana Clara: 10
O segundo grupo a subir ao palco foi o C (Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão), dançando a música de Alan Jackson, Mercury Blues. As avaliações do júri foram:
- Ana Botafogo: 8.6
- Carlinhos de Jesus: 8.4
- Zebrinha: 8.6
- Milton Cunha: 9.4
- Ana Clara: 10
O grupo B (David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme) foi o terceiro a se apresentar. A coreografia foi comandada pela canção Redneck Woman, de Gretchen Wilson. Confira as notas dos jurados:
- Ana Botafogo: 8.7
- Carlinhos de Jesus: 8.4
- Zebrinha: 8.5
- Milton Cunha: 9.6
- Ana Clara: 10
Finalizando a segunda rodada da competição, o grupo A (Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa) dançou a música Chattahoochee, de Alan Jackson, e obteve do júri as notas:
- Ana Botafogo: 8.8
- Carlinhos de Jesus: 8.5
- Zebrinha: 8.8
- Milton Cunha: 9.8
- Ana Clara: 10