Jojo Todynho recusa apresentar novo programa de Leo Dias na Band, diz site

Jojo Todynho desiste de integrar novo vespertino da Band e segue focada em carreira e estudos, afastando-se de possíveis polêmicas do programa.

Por Thallys Menezes Publicado em 15/08/2025 às 0:04
Jojo Todynho
Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Não foi desta vez! As negociações entre Jojo Todynho e a Band para integrar o novo Melhor da Tarde não avançaram, revelam fontes da imprensa.

Segundo fontes dos colunistas Vladmir Alves, do site O Buxixo, e Fábia Oliveira, a cantora chegou a ser sondada para o vespertino, mas não houve acordo.

Jojo Todynho discordou de direcionamento do programa

Nesse momento, Jojo optou por permanecer no Rio de Janeiro, focada na conclusão de sua graduação em Direito, e descartou mudanças imediatas para São Paulo, que seriam necessárias para o programa, revela o Terra.

O principal entrave esteve no formato do programa. Jojo buscava quadros leves, inspirados em clássicos da TV, com visitas a celebridades e entrevistas descontraídas, priorizando pautas humanizadas e longe das fofocas.

A Band, porém, planeja, para o "Melhor da Tarde", debates sobre celebridades e notícias de entretenimento, o que não se alinhou com a proposta da artista.

Internamente, também havia questionamentos sobre a experiência de Jojo para conduzir entrevistas mais profundas, considerando que o novo formato exigiria maior preparo. Frente a essas divergências, as tratativas foram suspensas.

Apesar disso, portas futuras não estão inteiramente fechadas, mas não há previsão de retomada das negociações.

Além de Leo Dias, o programa será apresentado por Pâmela Luciolla, JP Vergueiro e pelas ex-BBBs Fernanda Bande e Ana Paula Renault.

