Suposta affair de Tirullipa rebate acusações sobre relacionamento: "Não faz sentido"

Influenciadora envolvida em rumores com Tirullipa quebra o silêncio e fala sobre a polêmica que tomou conta da web e afetou sua vida pessoal.

Daniella Lopez, influenciadora digital que teve seu nome envolvido em rumores de um suposto relacionamento com Tirullipa, decidiu se manifestar após a grande repercussão do caso.

O posicionamento dado à Record TV veio como resposta às acusações de que teria se aproximado do humorista em busca de benefícios financeiros ou visibilidade.

Dani Lopez abre o jogo sobre Tirullipa

Segundo Dani, a relação começou em um momento delicado de sua vida pessoal, logo após o fim de um namoro e durante a mudança para Alphaville, em São Paulo, onde passou a viver sozinha, como revela matéria do Em Off.

Nesse período, descreve que encontrou em Tirullipa alguém divertido, carismático e capaz de trazer leveza em meio às dificuldades, o que teria motivado a aproximação.

Dani fez questão de reforçar que não havia interesse em status ou dinheiro, e que, desde o início, acreditava que o artista já estava separado.

Para a influenciadora, a revelação de que a situação não era exatamente como pensava acabou sendo uma surpresa, gerando questionamentos e desconfianças apenas mais tarde.

"Não faz sentido acreditar que alguém conscientemente queira ser chamada de amante e exposta dessa forma na mídia", disse.

Tirullipa assumiu traição

Após vazamento de prints e áudios das conversas do cantor com Dani, que é filha de um ex-assessor do humorista, Tirullipa pediu desculpas em suas redes sociais.

O filho de Tiririca é casado com Stefânia Lemos desde 2006. O casal têm duas filhas, Layla e Lunna.



"Extremamente envergonhado, venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e a quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias. Isso não aconteceu agora, é coisa do meu passado. Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante: minha família", escreveu Tirullipa.

