fechar
Celebridades | Notícia

VÍDEO: Ana Maria Braga dá bronca em jornalista e gera climão: 'Como você passou de ano?'

A apresentadora acabou chamando a atenção de muitos internautas após debochar da inteligência de Ju Massaoka. Veja agora mais detalhes!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 14/08/2025 às 9:39
Imagem da apresentadora Ana Maria Braga!
Imagem da apresentadora Ana Maria Braga! - Reprodução/ TV Globo

Clique aqui e escute a matéria

Na manhã da última quarta-feira, 13 de agosto, Ana Maria Braga protagonizou um climão ao vivo durante o programa "Mais Você".

A apresentadora deu uma bronca em Ju Massaoka, questionando até mesmo a inteligência da repórter.

Mesmo utilizando um tom de brincadeira, Ana Maria Braga ainda foi muito criticada nas redes sociais.

Ana Maria Braga dá bronca em jornalista

Durante o quatro "Feed da Ana", ambas decidiram mostrar uma espécie de chuveiro feito com água dentro de um saco plástico transparente e canudinhos.

Porém, o entrosamento entre Ana Maria Braga e Ju Massaoka não foi dos melhores e acabou gerando uma troca de alfinetadas.

Leia Também

"Só que eu acho que não vai dar certo sabe porquê? Eu tinha que ter um espaço do tamanho (do canudo) para ficar sem ar em cima", avaliou a apresentadora. "Acho que dá, Ana. Tem que acreditar", rebateu a jornalista.

Em meio às tentativas de fazer o "chuveiro" funcionar, Ana Maria disse: "Não, mas não tem como bem, a água... O, inteligência. Mas que coisa. Rapaz do céu. Como é que você passou de ano assim?", questionou e recebeu uma resposta atravessada da repórter.

"Menina, e eu passei bem, sabia? Por incrível que pareça. Fui primeiro lugar do meu vestibular, acredita?", retrucou Ju. "Nossa, quase inacreditável", debochou Ana Maria. "É inacreditável, mas eu sou inteligente", garantiu a jornalista.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Nas redes sociais, o momento não passou despercebido e acabou gerando muitas críticas à veterana.

Leia também

Hytalo Santos se pronuncia pela primeira vez e revolta a web
FAMOSOS

Hytalo Santos se pronuncia pela primeira vez e revolta a web
Após repercussão de caso de traição, Tirulipa se pronuncia novamente: "Passado"
Celebridades

Após repercussão de caso de traição, Tirulipa se pronuncia novamente: "Passado"

Compartilhe

Tags