VÍDEO: Ana Maria Braga dá bronca em jornalista e gera climão: 'Como você passou de ano?'

A apresentadora acabou chamando a atenção de muitos internautas após debochar da inteligência de Ju Massaoka. Veja agora mais detalhes!

Na manhã da última quarta-feira, 13 de agosto, Ana Maria Braga protagonizou um climão ao vivo durante o programa "Mais Você".

A apresentadora deu uma bronca em Ju Massaoka, questionando até mesmo a inteligência da repórter.

Mesmo utilizando um tom de brincadeira, Ana Maria Braga ainda foi muito criticada nas redes sociais.

Ana Maria Braga dá bronca em jornalista

Durante o quatro "Feed da Ana", ambas decidiram mostrar uma espécie de chuveiro feito com água dentro de um saco plástico transparente e canudinhos.

Porém, o entrosamento entre Ana Maria Braga e Ju Massaoka não foi dos melhores e acabou gerando uma troca de alfinetadas.

"Só que eu acho que não vai dar certo sabe porquê? Eu tinha que ter um espaço do tamanho (do canudo) para ficar sem ar em cima", avaliou a apresentadora. "Acho que dá, Ana. Tem que acreditar", rebateu a jornalista.

Em meio às tentativas de fazer o "chuveiro" funcionar, Ana Maria disse: "Não, mas não tem como bem, a água... O, inteligência. Mas que coisa. Rapaz do céu. Como é que você passou de ano assim?", questionou e recebeu uma resposta atravessada da repórter.

"Menina, e eu passei bem, sabia? Por incrível que pareça. Fui primeiro lugar do meu vestibular, acredita?", retrucou Ju. "Nossa, quase inacreditável", debochou Ana Maria. "É inacreditável, mas eu sou inteligente", garantiu a jornalista.

Nas redes sociais, o momento não passou despercebido e acabou gerando muitas críticas à veterana.