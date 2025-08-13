Flávio Ricco: A Globo pretende apostar em um novo horário de novela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A "boa nova", inclusive, foi impulsionada pelo anúncio do envolvimento de Walcyr Carrasco no projeto, destinado a "produções curtas/dorama"

Clique aqui e escute a matéria

Globo até quer investir em novo horário de novela, mas...

Após escapar a informação de que a Globo pretende apostar em um novo horário de novela, logo se imaginou ser um assunto colocado entre as prioridades da casa.

A “boa nova”, inclusive, foi impulsionada pelo anúncio do envolvimento de Walcyr Carrasco no projeto, destinado a “produções curtas/dorama”.

Walcyr, de fato, teve essa ideia, só que o desenvolvimento de “Vidas Paralelas”, título do trabalho, foi inteiramente transferido para Cristianne Fridman, com direito, até, a gravação de um piloto.

Mas por que não se fala mais sobre o assunto? Ou nada se informa a respeito?

Primeiro, a Globo, invariavelmente, vai no tempo dela, com todas as avaliações necessárias. Por aí, possibilidades comerciais e de audiência, claro, em primeiro lugar.

Por outro, a informação é que, além de não haver nenhuma pressão, não se trata de uma prioridade.

Matemática simples! Duas novelas antigas - “História de Amor” e “A Viagem” – estão repercutindo e alcançando boas audiências. E tudo a custo praticamente zero. Pra que, então, investir agora em projeto novo? Além disso, não há espaço na grade. Chegou-se à conclusão que, em se tratando dos “doramas” ou seja lá o nome que for, o melhor mesmo é sentar e esperar.

Miguel Falabella em cena de ‘A Viagem’ - Globo/Divulgação

TV Tudo

Termômetro maluco - 1

Se deixar levar pelas opiniões nas redes sociais, é um convite ou caminho mais próximo do hospício.

Há 4 anos, quando o Marcos Mion trocou a Record pela Globo, só faltaram pleitear para ele a bancada do “JN” ou lugar no “Fantástico”. Se bobeassem, até papel de galã na novela das 9.

Apresentador Marcos Mion - Marcos Mion / Divulgação

(Marcos Mion / Divulgação)

Termômetro maluco – 2

Hoje, o que mais se vê são críticas ao Mion e ao “Caldeirão” ou pedidos por sua saída e troca pelo Rodrigo Faro, que acaba de chegar na Dança.

Faro que também foi crucificado no episódio do Gugu e, há não tanto tempo assim, saiu da Record com baixa audiência.

Volta pra casa

A atriz portuguesa Maria João Bastos encerrou participação em “Uma Praia em Nossas Vidas”, no litoral de São Paulo, e volta pra casa nesta quinta-feira.

O filme, que também tem Marcelo Serrado, Angelo Paes Leme e Alessandra Negrini, fala sobre histórias reais de um grupo de amigos adolescentes nos anos 1980, cuja amizade se mantém até os dias de hoje.

A direção é de Guto Botelho.

A atriz portuguesa Maria João Bastos - Maria João Bastos / arquivo pessoal

“Santa” maionese

A sabotagem da maionese levou “Vale Tudo” ao seu recorde nacional de audiência, 26,4 pontos, e 25,9 em São Paulo.

Foi o melhor resultado de uma novela das 21h em 11 meses.

Rádio-corredor

Nos bastidores da Band surgem comentários sobre uma possível mudança na área de Entretenimento.

Se acontecer, certamente, será sob as asas e proteção de Rodolfo Schneider – atual diretor de Conteúdo.

Vale esclarecer

Para esta próxima semana, a Band pretende entrar apenas com o “Melhor da Tarde” reformulado.

O “Bora Brasil” ainda não. Só numa etapa seguinte. Aliás, a única novidade a respeito dele, por enquanto, será a chegada de Felipeh Campos.

Mais leve

Ainda sobre Band, verifica-se que esse último ano da Fórmula 1 esta sendo um alívio para todos. E uma desobrigação financeira das mais significativas.

Reconhece-se, agora, que foi um passo maior que a perna.

Como assim?

Funcionários da Rede TV! foram surpreendidos com a colocação de um enorme totem do Sidney Oliveira, ele todo sorridente, na entrada da TV e bem na terça-feira, dia da prisão do empresário.

Mas é só um aviso, ou uma indicação, para a sala que foi reservada para exames oftalmológicos. Verbo no presente, porque deve estar lá até agora.

Para por aí

Devido a outros compromissos, até mesmo fora do Brasil e incluindo cinema, Alexandre Avancini não deve permanecer na Record após “A Vida de Jó”.

Mas sempre terá as portas abertas. Tem história na casa.

Chegando ao fim

O vencedor da primeira temporada de “Chef de Alto Nível” será conhecido no dia 21, em uma edição ao vivo, direto dos Estúdios Globo.

A atração, comandada por Ana Maria Braga, atingiu recorde de audiência na última terça-feira, em São Paulo.

Vencedor da primeira temporada de "Chef de Alto Nível" será conhecido no dia 21 - Globo/Beto Roma

Bate – Rebate

Camila Queiroz e Klebber Toledo seguem priorizando o formato “Casamento às Cegas” e chegam com a quinta temporada – ‘Nunca é Tarde’ -, dia 10 de setembro...

... Esta próxima será dividida em três partes e com participantes acima de 50 anos.

A partir do dia 20, o SporTV vai transmitir, ao vivo, as principais provas do Mundial de Ginástica Rítmica, realizado pela primeira vez no Rio de Janeiro.

Band marcou para dia 23, ao meio-dia, a estreia de “Mestre do Drywall”, com apresentação de André Vasco.

Em relação ao “Pedreiro Top Brasil”, com Marco Luque, também na Band, o lançamento ficou para outubro.

Nessa possível volta do “Fábrica de Casamentos” ao SBT, além de Nadja Haddad, fala-se no apoio de Beca Milano.

E Sérgio Mallandro também é um nome comentado para os novos projetos do SBT.

A equipe do “Domingo Espetacular” passa por ajustes na Record...

... E por aí se entenda, chegada de uns e saída de outros.

C´est fini

Foi agendado para o próximo dia 22, uma sexta, nos Estúdios Globo, um encontro de toda a equipe de “Três Graças”, a próxima novela das 21h.

O evento será tratado como uma espécie de lançamento oficial deste trabalho que marca a volta de Aguinaldo Silva à emissora, como também uma confraternização de elenco, produção e demais setores.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau