Celebridades | Notícia

Após repercussão de caso de traição, Tirulipa se pronuncia novamente: "Passado"

Tirulipa veio nas redes sociais para desabafar e fazer um novo pronunciamento, após revelação de traição no relacionamento de 15 anos.

Por Bianca Tavares Publicado em 13/08/2025 às 8:41 | Atualizado em 13/08/2025 às 8:48
Imagem de Dani Lopez e Tirulipa
Imagem de Dani Lopez e Tirulipa - Reprodução/Instagram

Depois da repercussão de um caso de traição envolvendo Tirulipa e sua esposa, Stefânia Lemos, o humorista voltou às redes sociais para fazer um novo pronunciamento.

O casal, que está junto há 15 anos e tem duas filhas, teria resolvido a questão no passado. De acordo com o artista, ele já havia feito um pedido público de perdão, reconhecendo o erro e afirmando que lutaria para manter a família unida.

A traição veio à tona após a divulgação de áudios e mensagens trocadas entre ele e a filha de um ex-assessor.

"Obrigado, Brasil! Vou continuar firme no meu propósito e cuidar delas, minha esposa e minhas filhas", declarou. O humorista também agradeceu pelo apoio recebido: "Obrigado pelo amor de vocês e pelos comentários de apoio. Minha família agradece. Só quero continuar mantendo minha família de pé".

Ele se emocionou especialmente com as mensagens vindas do público feminino. "Gente... eu estou emocionado com todas as mensagens que estou recebendo, principalmente das mulheres. Mulheres de Deus", disse.

Tirulipa afirmou sentir vergonha pelo ocorrido. "Extremamente envergonhado, venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e a todos que acompanham meu trabalho, diante das recentes notícias". Ele esclareceu que o episódio não aconteceu recentemente. "Isso não aconteceu agora, isso é coisa do meu passado".

Segundo o humorista, o assunto já havia sido conversado e superado dentro de casa. "Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e, ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão, comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante: minha família".

Reprodução/Instagram
Imagem dos stories de Tirulipa - Reprodução/Instagram

