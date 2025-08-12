8 cidades brasileiras para quem busca contato com a natureza
Da floresta amazônica às águas cristalinas de Bonito, explore oito cidades perfeitas para quem busca aventura, beleza e natureza no Brasil.
Para aqueles que buscam uma pausa da rotina e um mergulho profundo no mundo natural, o Brasil oferece destinos paradisíacos.
Essas cidades são portais para ecossistemas únicos, repletos de atividades ao ar livre, belezas e a chance de reconectar com a natureza.
Prepare sua mochila e veja oito cidades brasileiras ideais para quem ama aventura e paisagens de tirar o fôlego.
1. Bonito, Mato Grosso do Sul
Como o nome sugere, esta cidade é um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil. Suas águas de rios, lagos e cachoeiras são incrivelmente cristalinas. Bonito também oferece grutas e trilhas que revelam a rica fauna e flora locais.
2. Lençóis, Bahia
Porta de entrada para o Parque Nacional da Chapada Diamantina, a cidade de Lençóis é a base para explorar uma das regiões mais deslumbrantes do país. Aventura e paisagens esperam por você em trilhas que levam a cachoeiras imponentes, como a da Fumaça, grutas e montanhas com vistas panorâmicas.
3. Foz do Iguaçu, Paraná
O principal atrativo de Foz do Iguaçu são as Cataratas, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, que oferecem um espetáculo de força e beleza. O Parque Nacional do Iguaçu permite a observação do fenômeno de perto, e a cidade é ponto de partida para o Parque das Aves, garantindo um contato intenso com a natureza.
4. Fernando de Noronha, Pernambuco
Um arquipélago vulcânico no meio do Atlântico, Fernando de Noronha é um santuário ecológico.
Suas praias de areia branca e águas transparentes são ideais para o mergulho, a observação de tartarugas e golfinhos e para o surfe. O acesso controlado garante a preservação do paraíso natural.
5. Alter do Chão, Pará
Apelidada de "Caribe Amazônico", esta vila no interior do Pará se destaca por suas praias de areia branca que se formam às margens do Rio Tapajós. A paisagem única, com suas águas calmas e límpidas, permite o relaxamento e a exploração da floresta amazônica de uma maneira diferente.
6. Canela, Rio Grande do Sul
Situada na Serra Gaúcha, Canela é também é um excelente ponto de partida para desbravar a natureza exuberante da região. O Parque Estadual do Caracol, sua famosa cascata, e os cânions da Serra Geral são apenas algumas das belezas naturais que a cidade oferece.
7. Manaus, Amazonas
A capital do Amazonas é a porta de entrada para a maior floresta tropical do mundo. A partir dela, é possível fazer passeios de barco para o Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões, explorar a selva em passeios guiados, conhecer a fauna local e vivenciar a cultura ribeirinha.
8. Ubatuba, São Paulo
Com mais de 100 praias e cercada pela Mata Atlântica, Ubatuba é a capital do surfe e da natureza no litoral paulista. Suas diversas trilhas, que levam a cachoeiras escondidas e praias selvagens, fazem da cidade um paraíso para ecoturistas e amantes de atividades ao ar livre.