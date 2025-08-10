Festivais e cidades brasileiras que são paradas obrigatórias para os amantes de música

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Do Rock in Rio ao Festival de Parintins, veja os eventos e destinos que celebram a diversidade musical do Brasil e suas raízes culturais.

O Brasil é um país marcado por sua enorme diversidade cultural, onde a música é parte essencial da identidade nacional. Entre festivais famosos e cidades históricas, o país oferece uma verdadeira imersão sonora que encanta fãs de todos os estilos.

Conhecer esses lugares é mais do que ouvir música, é mergulhar em tradições e histórias que moldam a cultura brasileira.

Vamos turistar?

Festivais e cidades brasileiras para os amantes de música

Imagem panaroma do Recife, Pernambuco - iStock

No cenário dos festivais, o Rock in Rio se destaca como um dos maiores do mundo, reunindo artistas nacionais e internacionais desde 1985.

Outro evento de peso é o Lollapalooza Brasil, em São Paulo, que mistura rock, pop e música eletrônica, atraindo públicos variados. No Norte, o Festival de Parintins é uma grande celebração da cultura amazônica, com o tradicional Boi-Bumbá, que une música, dança e cores em um espetáculo popular.

São Paulo ainda recebe o Coala Festival, valorizando a música independente e contemporânea, e Pernambuco destaca-se com o Abril Pro Rock, Guaiamum Treloso Rural, Coquetel Molotov, Festival de Inverno de Garanhuns e Porto Musical, que promove ritmos como frevo, maracatu e manguebeat.

Além dos festivais, as cidades históricas têm papel fundamental na música do Brasil. Ouro Preto preserva tradições coloniais como as congadas, que misturam ritos e música em celebrações centenárias. Salvador é referência do axé e samba-reggae, principalmente no Carnaval com o Olodum e seus trios elétricos. Recife, por sua vez, é berço de ritmos nordestinos vibrantes e eventos culturais que destacam sua riqueza musical.

Visitar essas festas e destinos é uma oportunidade única para fãs de música se conectarem com a essência do Brasil. Mais do que shows, essas experiências trazem vivências culturais que celebram resistência, alegria e identidade, tornando cada viagem inesquecível.

Com informações do portal Correio Braziliense.

