Ministro Jader Filho anuncia R$ 3 bilhões para concessão e modernização do metrô do Recife
No Esfera Infra, realizado pela 1ª vez no Nordeste, ministro anuncia aporte bilionário para concessão do metrô e defende Belém como sede da COP 30
Clique aqui e escute a matéria
Durante participação no seminário Esfera Infra, realizado neste sábado (9) no Recife, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou que o Governo Federal pretende investir mais de R$ 3 bilhões na concessão e modernização do metrô da Região Metropolitana do Recife.
Segundo o ministro, além do aporte para a concessão, já estão previstos R$ 136 milhões para reparos emergenciais na malha operada pela CBTU.
“Estamos discutindo com o governo de Pernambuco para que possamos fazer mudanças profundas e garantir um transporte público de qualidade, como ocorreu em Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. O objetivo do presidente Lula é que a população chegue com segurança e rapidez em suas casas, melhorando a qualidade de vida”, afirmou.
Defesa de Belém
Jader Filho também descartou a possibilidade de mudança da sede da COP 30, prevista para Belém (PA), diante de questionamentos internacionais. O ministro garantiu que as obras de infraestrutura e mobilidade urbana na capital paraense estão adiantadas e que o evento será entregue antes do prazo.
“Será a COP mais importante de todas, porque vai discutir a Amazônia dentro de uma cidade amazônica, permitindo que o mundo conheça seus problemas e potencialidades”, disse.
Polarização
Questionado sobre o impacto das recentes tensões políticas no Congresso, o ministro defendeu a redução da polarização para que pautas econômicas e de investimentos avancem. Ele citou como exemplo a retomada da obra da Estação Igarassu, em Pernambuco, e reforçou que projetos estruturantes não podem ser prejudicados por disputas partidárias.
“Precisamos discutir o mundo real, não apenas o das redes sociais. Temos temas como a isenção do Imposto de Renda para famílias de até R$ 5 mil e obras que podem transformar a vida das pessoas. O Brasil precisa voltar a debater o que importa”, concluiu.
O Esfera Infra, promovido pela Esfera Brasil, reúne ministros, governadores, prefeitos e líderes empresariais para debater investimentos, logística e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Nordeste.