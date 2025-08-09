João Campos evita polemizar saída de Danilo Cabral da Sudene e descarta enfraquecimento do PSB

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeito negou que exoneração tenha fragilizado o PSB, partido do qual é presidente nacional, diante da conjuntura política do Nordeste

O prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, evitou polemizar a recente exoneração de Danilo Cabral da superintendência da Sudene, preferindo destacar a importância do debate em torno dos investimentos no trecho pernambucano da ferrovia Transnordestina.

A saída de Danilo ocorreu após pressões vindas do Ceará relacionadas à cobrança por investimentos no trecho cearense do projeto, e reacendeu discussões sobre o equilíbrio regional na condução da obra, considerada fundamental para o desenvolvimento do Nordeste.

Em entrevista concedida no seminário Esfera Infra, realizado pelo grupo Esfera Brasil no Recife, João Campos preferiu não se aprofundar em especulações sobre os motivos da exoneração, afirmando que "não cabe a gente poder fazê-lo".

No entanto, o prefeito foi enfático ao ressaltar que a Transnordestina é "fundamental" para Pernambuco. Ele reforçou que essa visão é compartilhada pela população e também pelo presidente Lula, sinalizando que o projeto tem interlocução direta com o governo federal.

João Campos deixou claro que seu posicionamento é a defesa irrestrita da parte de Pernambuco no projeto, mas disse que a luta por esses investimentos não deve ser interpretada como um conflito regional. "Não deve representar um enfrentamento a outros estados. Eu acho que a gente tem que ficar feliz com a conquista dos outros, mas a gente não pode abrir mão da nossa".

Questionado sobre o impacto político da saída de Danilo Cabral para o PSB no Nordeste, João Campos negou qualquer interferência na imagem partidária ou na relação institucional com o Ceará. "Não tem fragilidade na relação partidária nossa".

O prefeito enfatizou o bom relacionamento com lideranças cearenses, citando expressamente o governador, o senador Cid Gomes, seu correligionário, e o ministro Camilo Santana, também do PSB.

João Campos reforçou que o compromisso do PSB na região é pautado na cooperação e no respeito às demandas locais. Para ele, a defesa dos interesses de Pernambuco deve ser feita sem antagonismos. "Tem que ter a altivez de Pernambuco de poder fazer essa defesa, de poder cuidar do nosso estado".