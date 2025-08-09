João Campos cobra mais diálogo com municípios sobre concessão da Compesa
Prefeito do Recife defende ajustes técnicos e maior participação das cidades no projeto que o governo estadual pretende lançar provavelmente em agosto
No seminário Esfera Infra, realizado neste sábado (9) no Recife, o prefeito João Campos afirmou, em conversa com os jornalistas, que a proposta de concessão da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) precisa ser mais debatida com os municípios, especialmente os maiores, como Recife e Petrolina.
O modelo que o governo de Pernambuco pretende adotar — concedendo à iniciativa privada os serviços de distribuição de água e esgoto, mantendo sob gestão estadual a captação e o tratamento — deve ter seu estatuto lançado entre agosto e setembro, segundo anunciou a governadora Raquel Lyra no mesmo evento.
Para João Campos, trata-se do “maior contrato disparado” do Estado, com previsão de bilhões de reais em outorga e operação ao longo de 30 anos. Por isso, ele considera que a formatação do projeto exige mais participação dos municípios, já que são eles que mantêm relação direta com a população e contratualizam o serviço na prática.
“Houve um desejo de velocidade e de pouca escuta. Um contrato desse tamanho precisa ser muito mais participado para sair bem feito, porque não é tarefa apenas de governo, é algo que vai atravessar várias gestões”, disse o prefeito.
O gestor também apontou questões técnicas que, segundo ele, precisam ser melhor definidas, como o indicador de intermitência de abastecimento. Hoje, de acordo com o prefeito, a medição é feita por ocorrência e não por dia, o que pode mascarar a realidade vivida pelos moradores.
“Na rua, as pessoas reclamam se tem ou não tem água, é binário. A remuneração e as penalidades da concessionária deveriam estar diretamente ligadas a isso”, destacou.
O prefeito reforçou que não é contra a concessão, mas defende “mais serenidade, mais diálogo e escuta” para que o modelo atenda de forma efetiva ao interesse da população e ajude a superar desafios históricos do saneamento em Pernambuco.