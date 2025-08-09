João Campos cobra mais diálogo com municípios sobre concessão da Compesa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Prefeito do Recife defende ajustes técnicos e maior participação das cidades no projeto que o governo estadual pretende lançar provavelmente em agosto

Clique aqui e escute a matéria

No seminário Esfera Infra, realizado neste sábado (9) no Recife, o prefeito João Campos afirmou, em conversa com os jornalistas, que a proposta de concessão da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) precisa ser mais debatida com os municípios, especialmente os maiores, como Recife e Petrolina.

O modelo que o governo de Pernambuco pretende adotar — concedendo à iniciativa privada os serviços de distribuição de água e esgoto, mantendo sob gestão estadual a captação e o tratamento — deve ter seu estatuto lançado entre agosto e setembro, segundo anunciou a governadora Raquel Lyra no mesmo evento.

Para João Campos, trata-se do “maior contrato disparado” do Estado, com previsão de bilhões de reais em outorga e operação ao longo de 30 anos. Por isso, ele considera que a formatação do projeto exige mais participação dos municípios, já que são eles que mantêm relação direta com a população e contratualizam o serviço na prática.

“Houve um desejo de velocidade e de pouca escuta. Um contrato desse tamanho precisa ser muito mais participado para sair bem feito, porque não é tarefa apenas de governo, é algo que vai atravessar várias gestões”, disse o prefeito.

O gestor também apontou questões técnicas que, segundo ele, precisam ser melhor definidas, como o indicador de intermitência de abastecimento. Hoje, de acordo com o prefeito, a medição é feita por ocorrência e não por dia, o que pode mascarar a realidade vivida pelos moradores.

“Na rua, as pessoas reclamam se tem ou não tem água, é binário. A remuneração e as penalidades da concessionária deveriam estar diretamente ligadas a isso”, destacou.

O prefeito reforçou que não é contra a concessão, mas defende “mais serenidade, mais diálogo e escuta” para que o modelo atenda de forma efetiva ao interesse da população e ajude a superar desafios históricos do saneamento em Pernambuco.