Furtos de água da Compesa em Jataúba desviavam vazão para plantações, piscinas e açudes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Esquema desviava água tratada para uso particular, enquanto 4 mil moradores sofriam com abastecimento reduzido. Resolução do problema aumentou a vazão

Clique aqui e escute a matéria

Uma operação da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, desmontou um esquema de furtos de água tratada que comprometia o abastecimento de cerca de 4 mil moradores de Jataúba, no Agreste.

A ação, realizada entre os dias 5 e 7 de agosto, identificou ligações clandestinas usadas para irrigar plantações, encher piscinas, abastecer chácaras e até represar água em açudes, enquanto a população enfrentava restrições no fornecimento.

Foram percorridos cerca de 5 quilômetros da adutora que liga Poço Fundo à estação elevatória da cidade. Nesse trecho, equipes removeram oito sangrias clandestinas e 22 ligações irregulares. Em um dos casos mais graves, foi encontrada uma cisterna de grande porte com conexão ilegal, ao lado de uma piscina.

Equipe da Compesa e Polícia Militar atuam na remoção de ligações clandestinas na adutora que abastece Jataúba - Divulgação

Com a retirada das irregularidades, a vazão de chegada à cidade aumentou de 9 para 17 litros por segundo — um acréscimo de 8 L/s —, permitindo o cumprimento do calendário de abastecimento. Ao todo, participaram da operação 16 profissionais, com uso de retroescavadeira, caminhão, seis veículos, duas viaturas, um drone e um georradar para localizar estruturas subterrâneas sem escavação.

O furto de água é crime previsto nos artigos 155 e 265 do Código Penal, com pena de reclusão e multa. Além de ser ilegal, a prática compromete o fornecimento a residências e o funcionamento de equipamentos essenciais, como hospitais, escolas e creches.