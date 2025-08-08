Previsão do tempo: fim de semana ensolarado convida para praia e passeios ao ar livre em Pernambuco
Apac aponta chuvas fracas para esta sexta-feira (8); no domingo (10), todas as regiões do estado devem ter clima ameno e estiagem total
O segundo fim de semana de agosto promete céu aberto e tempo firme em quase todo o estado. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), a previsão é de chuvas fracas apenas em áreas isoladas nesta sexta-feira (8) e sábado (9), com estiagem total no domingo (10). Praia, parques e passeios ao ar livre devem ser boas pedidas para aproveitar o período.
Sexta-feira (8) de pouca chuva no litoral
Nesta sexta, há possibilidade de chuvas fracas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e nas Zonas da Mata Sul e Norte. No Agreste e no Sertão, o dia deve ser de tempo seco. No sábado, o cenário se repete, com registros isolados de chuva fraca apenas no litoral. Já no domingo, a Apac prevê estiagem em todas as regiões pernambucanas.
Temperaturas agradáveis em todas as regiões
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas seguem amenas pela manhã e mais elevadas à tarde. Em Recife, os termômetros variam entre 22°C e 30°C. Caruaru, no Agreste, deve marcar mínimas de 15°C e máximas de 29°C.
No Sertão, Petrolina e Serra Talhada devem chegar a 31°C e 32°C, respectivamente, enquanto Nazaré da Mata, na Mata Norte, terá mínima de 21°C e máxima de 30°C.
Fim de semana para aproveitar
Com o clima colaborando, a oportunidade de atividades ao ar livre não devem ser desperdiçadas. Caminhadas em parques, idas à praia e passeios em áreas abertas ganham destaque, já que o risco de chuva é praticamente nulo a partir de sábado à noite.
