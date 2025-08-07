Zaynara lança parceria com Raphaela Santos: "Unindo forças, chegamos mais longe com nossos jeitos e sotaques"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Aceita Meu Tchau" estará no próximo álbum da paraense e teve clipe filmado nos cenários naturais de Santana, no município de Jaboatão dos Guararapes

A conexão entre Pará e Pernambuco no brega, que já tem história, ganha um novo capítulo com a parceria entre a paraense Zaynara e Raphaela Santos, paulista que se tornou uma das maiores vozes do brega pernambucano.

"Aceita Meu Tchau" será lançada nas plataformas digitais nesta quinta-feira (7/8), como parte do próximo álbum da artista nortista.

Vencedora do Prêmio Multishow na categoria Revelação, Zaynara é conhecida por difundir a vertente beat melody, uma mistura que explora o brega como uma nova face da música pop brasileira.

"Eu já acompanhava o trabalho da Raphaela Santos e de vários outros artistas de Pernambuco que acho incríveis. A Priscila Senna, as meninas da Cia do Calypso que hoje moram no Recife. A cultura do Recife, como um todo, conheço pela internet há bastante tempo", diz Zaynara, ao JC.

Zaynara e Raphaela Santos em "Aceita Meu Tchau" - UHGO/DIVULGAÇÃO

Ela também já gravou um brega recifense: "Traz o Nosso Amor de Volta", composição de Bispo Junior.

"Acho que a gente tem que fazer o que estamos fazendo: unir forças, juntar as belezas desses bregas. Vivemos esse distanciamento geográfico do Sudeste, o que nos dá uma dificuldade para furar as bolhas, sair dos nossos estados. Quanto mais forças unirmos, mais longe podemos chegar com nossas músicas, falando dos nossos jeitos, com nossos sotaques", continua.

'Linguagem popular nos une', diz Zaynara

Zaynara acredita que os bregas do Recife e de Belém se aproximam pelas linguagens populares. "Falamos como as pessoas, os temas abordados também são os mesmos. Por outro lado, acho que as batidas são bem diferentes. O brega do Recife é bem romântico... No Pará, temos mais batidas. Mas ambos têm muita paixão e têm uma forma de tocar o público bem próxima".

Raphaela Santos celebra a colaboração: "Foi um prazer e uma honra enorme estar ao lado de Zaynara, que é uma menina talentosíssima e com energia incrível. Já conhecia o trabalho dela desde o início de sua carreira, o que me deixou ainda mais empolgada em poder misturar o Beat Melody do Pará com o Brega do Recife. Tenho certeza de que os nossos fãs vão amar demais essa canção", aposta.

"Aceita Meu Tchau" ganhará clipe dirigido por Bruno Martinho, com cenários naturais formados pelas águas de uma lagoa na região de Santana, no município de Jaboatão dos Guararapes (PE).

Zaynara em "Aceita Meu Tchau" - UHGO/DIVULGAÇÃO

Histórico Recife-Belém

A relação entre Recife e Belém dentro do universo do brega vem desde os anos 1990 e se fortaleceu nos anos 2000.

Ainda na década de 1990, o Pará viu surgir um novo tipo de brega, mais jovial, com vocalistas mulheres, marcado por coreografias e figurinos excêntricos, que ficou conhecido como "brega pop".

Essa vertente resultou em bandas como a Calypso, que se mudou para o Recife e teve grande influência sobre a cena pernambucana nos anos 2000.

Além disso, músicas como "Amigos de Belém", do pernambucano Gino Liver, mostram que esse diálogo foi feito de trocas, mas também de tensões e rixas.

Agora, a relação ganha mais um episódio e mostra que está longe de chegar ao fim.