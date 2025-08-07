Concurso Público Unificado: Governo de Pernambuco anuncia primeira edição no estado; veja lista de cargos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Raquel Lyra anuncia seleção unificada para cargos estaduais, com 455 vagas na primeira edição; edital deve ser divulgado nos próximos dias

O governo de Pernambuco anunciou, na manhã desta quinta-feira (7), a primeira edição do Concurso Público Unificado (CPU/PE) no estado. A seleção inédita deve ofertar 455 vagas para cargos de nível médio e superior em diversas cidades pernambucanas.

Cargos ofertados no concurso público de Pernambuco

A novidade foi informada inicialmente pela governadora Raquel Lyra por meio de suas redes sociais. Em vídeo curto, a governadora anuncia que "são 455 vagas em mais de 46 cargos ou especialidades, nível médio e superior", além de que os candidatos podem concorrer a até três cargos em um único exame.

Veja a lista de distribuição de vagas por órgão estadual:

Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE):

50 vagas para Analista de Regulação dos Serviços Públicos Delegados

Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI):

88 vagas para Analista de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH):

56 vagas para Analista em Gestão Ambiental;

42 vagas para Assistente em Gestão Ambiental

Secretaria de Administração (SAD):

53 vagas para Gestor Governamental - Especialidade Administrativa;

29 vagas para Gestor Governamental - Especialidade Administrativa - Qualificação: Contador

Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (SEPLAG):

27 vagas para Gestor Governamental - Especialidade em Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE):

27 vagas para Gestor Governamental - Especialidade em Controle Interno

Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (IPEM):

3 vagas para Analista de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial;

36 vagas para Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial

Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado (FUNAPE):

11 vagas para Analista em Gestão Previdenciária

4 vagas para Analista Jurídico-Previdenciário

Fundação de Atendimento Socioeducativo (FUNASE):

29 vagas para Analista de Atendimento e Gestão Socioeducativa - Especialidades: Nutrição, Serviço Social, Pedagogia

Onde haverá prova para o concurso de Pernambuco?



O edital do Concurso Público Unificado de Pernambuco, que contém todas as informações sobre o processo seletivo, deve ser divulgado nos próximos dias. Todavia, a gestora estadual antecipou que as provas serão aplicadas em dois domingos seguidos.

A aplicação deve acontecer simultaneamente em 10 cidades, contemplando todas as regiões do estado:

Recife

Carpina

Palmares

Caruaru

Arcoverde

Floresta



Afogados da Ingazeira



Salgueiro



Araripina



Petrolina

