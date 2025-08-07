fechar
Concurso Público Unificado: Governo de Pernambuco anuncia primeira edição no estado; veja lista de cargos

Raquel Lyra anuncia seleção unificada para cargos estaduais, com 455 vagas na primeira edição; edital deve ser divulgado nos próximos dias

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 07/08/2025 às 11:16 | Atualizado em 07/08/2025 às 11:24
Imagem ilustrativa de pessoa realizando prova
Imagem ilustrativa de pessoa realizando prova - Reprodução/Freepik

O governo de Pernambuco anunciou, na manhã desta quinta-feira (7), a primeira edição do Concurso Público Unificado (CPU/PE) no estado. A seleção inédita deve ofertar 455 vagas para cargos de nível médio e superior em diversas cidades pernambucanas.

Cargos ofertados no concurso público de Pernambuco

A novidade foi informada inicialmente pela governadora Raquel Lyra por meio de suas redes sociais. Em vídeo curto, a governadora anuncia que "são 455 vagas em mais de 46 cargos ou especialidades, nível médio e superior", além de que os candidatos podem concorrer a até três cargos em um único exame.

Veja a lista de distribuição de vagas por órgão estadual:

Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE):

  • 50 vagas para Analista de Regulação dos Serviços Públicos Delegados

Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI):

  • 88 vagas para Analista de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH):

  • 56 vagas para Analista em Gestão Ambiental;
  • 42 vagas para Assistente em Gestão Ambiental

Secretaria de Administração (SAD):

  • 53 vagas para Gestor Governamental - Especialidade Administrativa;
  • 29 vagas para Gestor Governamental - Especialidade Administrativa - Qualificação: Contador

Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (SEPLAG):

  • 27 vagas para Gestor Governamental - Especialidade em Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE):

  • 27 vagas para Gestor Governamental - Especialidade em Controle Interno

Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (IPEM):

  • 3 vagas para Analista de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial;
  • 36 vagas para Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial

Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado (FUNAPE):

  • 11 vagas para Analista em Gestão Previdenciária
  • 4 vagas para Analista Jurídico-Previdenciário

Fundação de Atendimento Socioeducativo (FUNASE):

  • 29 vagas para Analista de Atendimento e Gestão Socioeducativa - Especialidades: Nutrição, Serviço Social, Pedagogia

Onde haverá prova para o concurso de Pernambuco?

O edital do Concurso Público Unificado de Pernambuco, que contém todas as informações sobre o processo seletivo, deve ser divulgado nos próximos dias. Todavia, a gestora estadual antecipou que as provas serão aplicadas em dois domingos seguidos.

A aplicação deve acontecer simultaneamente em 10 cidades, contemplando todas as regiões do estado:

  • Recife
  • Carpina
  • Palmares
  • Caruaru
  • Arcoverde
  • Floresta
  • Afogados da Ingazeira
  • Salgueiro
  • Araripina
  • Petrolina

