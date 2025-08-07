Concurso Público Unificado: Governo de Pernambuco anuncia primeira edição no estado; veja lista de cargos
Raquel Lyra anuncia seleção unificada para cargos estaduais, com 455 vagas na primeira edição; edital deve ser divulgado nos próximos dias
O governo de Pernambuco anunciou, na manhã desta quinta-feira (7), a primeira edição do Concurso Público Unificado (CPU/PE) no estado. A seleção inédita deve ofertar 455 vagas para cargos de nível médio e superior em diversas cidades pernambucanas.
Cargos ofertados no concurso público de Pernambuco
A novidade foi informada inicialmente pela governadora Raquel Lyra por meio de suas redes sociais. Em vídeo curto, a governadora anuncia que "são 455 vagas em mais de 46 cargos ou especialidades, nível médio e superior", além de que os candidatos podem concorrer a até três cargos em um único exame.
Veja a lista de distribuição de vagas por órgão estadual:
Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE):
- 50 vagas para Analista de Regulação dos Serviços Públicos Delegados
Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI):
- 88 vagas para Analista de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH):
- 56 vagas para Analista em Gestão Ambiental;
- 42 vagas para Assistente em Gestão Ambiental
Secretaria de Administração (SAD):
- 53 vagas para Gestor Governamental - Especialidade Administrativa;
- 29 vagas para Gestor Governamental - Especialidade Administrativa - Qualificação: Contador
Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (SEPLAG):
- 27 vagas para Gestor Governamental - Especialidade em Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE):
- 27 vagas para Gestor Governamental - Especialidade em Controle Interno
Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (IPEM):
- 3 vagas para Analista de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial;
- 36 vagas para Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial
Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado (FUNAPE):
- 11 vagas para Analista em Gestão Previdenciária
- 4 vagas para Analista Jurídico-Previdenciário
Fundação de Atendimento Socioeducativo (FUNASE):
- 29 vagas para Analista de Atendimento e Gestão Socioeducativa - Especialidades: Nutrição, Serviço Social, Pedagogia
Onde haverá prova para o concurso de Pernambuco?
O edital do Concurso Público Unificado de Pernambuco, que contém todas as informações sobre o processo seletivo, deve ser divulgado nos próximos dias. Todavia, a gestora estadual antecipou que as provas serão aplicadas em dois domingos seguidos.
A aplicação deve acontecer simultaneamente em 10 cidades, contemplando todas as regiões do estado:
- Recife
- Carpina
- Palmares
- Caruaru
- Arcoverde
- Floresta
- Afogados da Ingazeira
- Salgueiro
- Araripina
- Petrolina