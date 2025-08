Inscrições para concurso do TJPE são prorrogadas até a próxima segunda-feira (11)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) prorrogou o prazo de inscrições do concurso público para servidores e servidoras da instituição.

Agora, os interessados têm até as 23h do da próxima segunda-feira (11) para se candidatar por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame.

O último concurso, realizado em 2017, resultou na nomeação de 2.480 aprovados. A ampliação do prazo também contempla ajustes em etapas específicas do processo, como envio de documentos e correção de dados cadastrais, conforme publicado no Diário de Justiça eletrônico (DJe) desta quarta-feira (6).

Mudanças nos prazos para envio de documentos

Com a prorrogação, os prazos para upload de documentos relacionados à Função de Jurado, uso de Nome Social, solicitação de Atendimento Especial e entrega de Atestado ou Laudo Médico para candidatos com deficiência (PCD) também foram estendidos.

Esses procedimentos poderão ser realizados até as 23h do mesmo dia, 11 de agosto. Da mesma forma, o envio de documentos, fotos e vídeo para o Procedimento de Heteroidentificação, voltado a candidatos negros e pardos, deve ser feito até essa data.

Já o pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado até 12 de agosto. Caso haja necessidade de corrigir dados cadastrais, os candidatos terão uma janela entre 10h do dia 12 de agosto e 17h do dia 14 de agosto para fazer os ajustes diretamente no site do IBFC.

Escolha de cargo e localidade deve ser feita no ato da inscrição

No momento da inscrição, é obrigatório optar por um cargo/função e por um polo de atuação, conforme as opções disponíveis no edital. Após a conclusão do cadastro, não será permitida alteração dessas escolhas.

As vagas disponíveis são para formação de cadastro de reserva nos seguintes cargos:

Analista Judiciário - APJ, Função Judiciária

Analista Judiciário - APJ, Apoio Especializado/Analista de Sistemas

Oficial de Justiça - OPJ

Técnico Judiciário - TPJ, Função Judiciária

Técnico Judiciário - TPJ, Apoio Especializado/Programador de Computador

As provas serão realizadas nos seguintes polos:

Recife (prova em Recife)

Região Metropolitana I (prova na RM I)

Região Metropolitana II (prova na RM II)

Mata Norte/Agreste (prova em Carpina)

Mata Sul/Agreste (prova em Caruaru)

Agreste/Sertão (prova em Arcoverde)

Sertão (prova em Petrolina)

Candidatos podem concorrer a cargos de níveis diferentes

As provas para cargos de nível médio ocorrerão em 21 de setembro, enquanto os cargos de nível superior terão provas aplicadas em 28 de setembro. O candidato que desejar, pode participar das duas provas.

A estrutura da avaliação inclui:

Prova objetiva: 15 questões de conhecimentos gerais (0,5 ponto por questão) e 45 questões de conhecimentos específicos (1 ponto por questão);

Prova discursiva: será aplicada no mesmo dia e horário da prova objetiva e composta por uma questão de conhecimentos específicos, conforme o Anexo III do Edital 01/2025.

O edital completo com mais detalhes sobre o concurso está disponível no site do IBFC.

