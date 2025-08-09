Raquel Lyra destaca investimentos e oportunidades no primeiro Esfera Infra realizado no Nordeste
Em evento inédito no Nordeste, governadora apresenta projetos e defende soluções para destravar infraestrutura e proteger exportações
“Pernambuco tem um potencial enorme de crescimento. Estamos apresentando aqui os investimentos já em andamento e as oportunidades que podem atrair novos recursos para o Estado e para o Nordeste”, afirmou neste sábado (9) a governadora Raquel Lyra, na abertura do Esfera Infra, seminário que a Esfera Brasil realiza pela primeira vez no Nordeste, tendo Recife como sede.
De acordo com a governadora, o encontro reúne no Estado todos os principais atores ligados ao setor para debater soluções para gargalos logísticos e políticas públicas de longo prazo. Ela citou como ações estratégicas em andamento a dragagem do porto interno e externo de Suape, a requalificação do mole, investimentos em aeroportos e portos, além de Parcerias Público-Privadas e concessões, incluindo a concessão da rede de distribuição de água e tratamento de esgoto da Compesa, com expectativa de R$ 20 bilhões em investimentos.
Raquel também ressaltou o avanço para retomada das obras da Transnordestina no trecho pernambucano e o papel da infraestrutura como diferencial competitivo para a região.
“O Nordeste é solução para o Brasil nos próximos anos, pela posição geográfica, potencial logístico, capacidade de gerar energia limpa e pela oportunidade de crescimento sustentável”, disse.
Impacto do tarifaço
A governadora também tratou dos impactos do tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, que atinge setores estratégicos de Pernambuco, como o açúcar e a manga do Vale do São Francisco — responsável por 120 mil empregos diretos na fruticultura irrigada.
“Estamos dialogando com o Governo Federal e com o setor produtivo para que a safra não se perca e os empregos sejam mantidos, seja com subvenção, seja com a abertura de novos mercados, como o chinês e o europeu”, afirmou.
Raquel explicou que, enquanto o açúcar tem menor risco imediato por ser menos perecível, a manga exige atenção urgente por conta da safra já iniciada. Ela informou que há um plano de ação pronto, em conjunto com o Governo Federal, que prevê desde apoio financeiro até dilação de tributos, a ser acionado caso a exportação para os EUA não ocorra como previsto.
Diálogo com prefeitos e setor produtivo
A governadora destacou ainda a articulação permanente com prefeitos, sindicatos e entidades empresariais, citando o trabalho conjunto com o prefeito de Petrolina, Simão Durando, e organizações como a Abrafrutas e a Federação das Indústrias.
“Somos o maior exportador de frutas do Brasil e precisamos agir juntos para proteger empregos e a capacidade produtiva do Estado. O diálogo é permanente porque ninguém resolve um desafio dessa dimensão sozinho”, concluiu.
O Esfera Infra, promovido pela Esfera Brasil, reúne neste sábado ministros, governadores, congressistas e lideranças empresariais para discutir investimentos em infraestrutura e o potencial da região. Participam nomes como os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Jader Filho (Cidades) e Vinícius de Carvalho (CGU); as governadoras Raquel Lyra (PE) e Fátima Bezerra (RN); e os prefeitos João Campos (Recife) e Cícero Lucena (João Pessoa), entre outras autoridades e executivos.