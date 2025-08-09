Ministro Silvio Costa Filho reafirma visita de Lula a Pernambuco para retomar obra da Transnordestina
Em evento da Esfera Brasil no Recife, com destaque para o tema de infraestrutura, ministro Silvio Costa Filha confirma retomada da obra da ferrovia
No debate “O Brasil em Construção”, realizado pela Esfera Brasil neste sábado (9), no Recife, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina em Pernambuco. O evento contou também com a participação de Jader Filho e Vinícius de Carvalho, com mediação do jornalista William Waack.
Durante o encontro, o ministro confirmou que o presidente Lula virá a Pernambuco em outubro para dar a ordem de serviço para o reinício da ferrovia, que terá investimentos de quase R$ 1 bilhão em duas etapas, somando cerca de 200 quilômetros.
Em entrevista rápida, Silvio Costa Filho disse:
“Tenho conversado muito com o presidente Lula e com o ministro Renan Filho. Infelizmente, o governo Bolsonaro retirou a Transnordestina do mapa do desenvolvimento do Nordeste. Quando Lula assumiu, incluiu a ferrovia no PAC, com investimentos de quase R$ 5 bilhões para mais de 1.000 km de ferrovias.”
Sobre a importância da obra para Pernambuco, o ministro destacou:
“A Transnordestina vai dobrar a capacidade do escoamento de produção, principalmente do gesso e da fruticultura, saindo de Salgueiro até o Porto de Suape, fortalecendo o ramal logístico do estado.”
Questionado sobre o trecho que será contemplado, Silvio Costa Filho explicou:
“O primeiro trecho vai de Salgueiro a Arcoverde, com cerca de 200 km. A expectativa é que em outubro o presidente Lula dê a ordem de serviço para iniciarmos o processo licitatório dessa obra tão estratégica para o Nordeste.”
A ferrovia é vista como fundamental para a integração logística da região e para o desenvolvimento econômico de Pernambuco e demais estados do Nordeste.