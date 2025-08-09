Ministro Silvio Costa Filho reafirma visita de Lula a Pernambuco para retomar obra da Transnordestina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em evento da Esfera Brasil no Recife, com destaque para o tema de infraestrutura, ministro Silvio Costa Filha confirma retomada da obra da ferrovia

Clique aqui e escute a matéria

No debate “O Brasil em Construção”, realizado pela Esfera Brasil neste sábado (9), no Recife, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina em Pernambuco. O evento contou também com a participação de Jader Filho e Vinícius de Carvalho, com mediação do jornalista William Waack.

Durante o encontro, o ministro confirmou que o presidente Lula virá a Pernambuco em outubro para dar a ordem de serviço para o reinício da ferrovia, que terá investimentos de quase R$ 1 bilhão em duas etapas, somando cerca de 200 quilômetros.

Em entrevista rápida, Silvio Costa Filho disse:

“Tenho conversado muito com o presidente Lula e com o ministro Renan Filho. Infelizmente, o governo Bolsonaro retirou a Transnordestina do mapa do desenvolvimento do Nordeste. Quando Lula assumiu, incluiu a ferrovia no PAC, com investimentos de quase R$ 5 bilhões para mais de 1.000 km de ferrovias.”

Sobre a importância da obra para Pernambuco, o ministro destacou:

“A Transnordestina vai dobrar a capacidade do escoamento de produção, principalmente do gesso e da fruticultura, saindo de Salgueiro até o Porto de Suape, fortalecendo o ramal logístico do estado.”

Questionado sobre o trecho que será contemplado, Silvio Costa Filho explicou:

“O primeiro trecho vai de Salgueiro a Arcoverde, com cerca de 200 km. A expectativa é que em outubro o presidente Lula dê a ordem de serviço para iniciarmos o processo licitatório dessa obra tão estratégica para o Nordeste.”

A ferrovia é vista como fundamental para a integração logística da região e para o desenvolvimento econômico de Pernambuco e demais estados do Nordeste.