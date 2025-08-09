Presidente de Suape almeja terminal de minérios, mas depende da Transnordestina para avançar
Armando Monteiro Bisneto destacou o desejo da operação durante painel no seminário Esfera Infra, realizado no Recife neste sábado (9)
O presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto, revelou o desejo de atrair novas cargas para ampliar a capacidade operacional do complexo portuário. A declaração foi dada durante o seminário Esfera Infra, realizado pela primeira vez no Nordeste neste sábado (9), no Recife Expo Center.
Segundo Bisneto, a viabilização de um terminal especializado em minérios é um projeto sonhado pela administração, mas que depende diretamente da conclusão da ferrovia Transnordestina para se tornar realidade.
No mesmo evento, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou que o presidente Lula virá a Pernambuco em outubro para dar a ordem de serviço para o reinício do trecho pernambucano da ferrovia, que terá investimentos de quase R$ 1 bilhão em duas etapas, somando cerca de 200 quilômetros.
A integração logística é apontada como fator decisivo para que Suape conquiste esse novo segmento. “A gente sonha em viabilizar um terminal de minérios, mas a gente sabe que precisa da Transnordestina para isso”, disse o presidente do porto.
Ao lado de Armando, participaram do painel o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira; o diretor comercial da JBS; Daniel Belisário; a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa; e o diretor da Acciona Brasil, André de Angelo.
Além do minério, a movimentação de grãos da região do Matopiba, que abrange partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é vista como uma oportunidade promissora pelo presidente do porto pernambucano.
O porto já possui estudos que indicam a viabilidade da tração desses produtos até Suape, aproveitando inclusive o ramal rodoviário existente. Para consolidar esse potencial, a direção do porto anunciou participação em feiras em Goiânia, com o objetivo de atrair esse fluxo de cargas.
Um dos pontos destacados pelo presidente foi a eficiência logística interna do porto, que implementou com sucesso os pátios de triagem de caminhões. A inovação eliminou as longas filas, comuns em outros portos nacionais que enfrentam esperas de até 15 a 17 dias para o acesso dos veículos. Em Suape, o sistema de agendamento e centro de acolhimento garantem que os caminhões entrem no porto apenas com horário marcado, aumentando a fluidez das operações.
Outro aspecto estratégico ressaltado foi a grande área disponível para expansão industrial, com cerca de 4.600 hectares, disponibilidade que, segundo Monteiro, abre espaço para a atração de novos investimentos e instalação de novas empresas.
