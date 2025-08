Projeto de 20 anos de Lula, Transnordestina dividiu o Nordeste na construção de uma estrada de ferro que ainda está em construção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O processo de consolidação da TLSA fez a concessionária sair do trecho de Suape depois de receber bilhões de recursos da Sudene e do BNB.

Clique aqui e escute a matéria

Nos últimos anos, a construção da ferrovia Transnordestina dividiu o Nordeste quando seu objetivo no lançamento, no dia 6 de junho de 2006, era a construção de uma estrada de ferro que unisse o novo pólo agrícola que estava nascendo no Piauí, com os portos de Pecém, no Ceará e Suape, em Pernambuco.

Ano que vem, portanto, o mesmo presidente Lula da Silva deseja - 20 anos depois - entregar a estrada quando ela chegar ao Ceará.



Pura emoção



Aquela cerimônia carregada de emoção, em Missão Velha (CE) de 2006 quando Lula disse que o projeto seria a "redenção" do Nordeste, ficou na história. A Transnordestina que ele deseja entregar agora liga apenas as cidades de Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém depois uma trajetória de crise, paralisações explosão do orçamento, descumprimento de prazos e encurtamento da estrada com a eliminação da responsabilidade da concessionária TLSA de fazer o trecho que vai até Suape (PE).



Nesses quase 20 anos, o Nordeste se dividiu entre pernambucanos, piauienses e cearenses e todos perderam. Claro, com os cearenses conseguindo assegurar a ferrovia e fazendo a curva em direção ao seu porto, e os pernambucanos tendo que iniciar uma nova luta para que, uma vez separado, o trecho da estrada de ferro chegasse a Suape (PE) nos afastasse.



A disputa por esses complexos logísticos esbarra na defasagem da própria Transnordestina em Pernambuco - Divulgação

Trecho de Suape



Com a exclusão do trecho pernambucano, por exemplo, precisamos que a Infra S.A. ( a estatal que vai cuidar da estrada agora) coloque na rua os editais dos trechos que estão em condições de receber obras.

Enquanto se vai ajustando os outros que exigem negociações e projetos e nos casos dos dois lotes que vão levar a ferrovia a Suape até que o trem chegue na beira do cais.



Com a secção hoje a Transnordestina só existe entre as cidades de Trindade e Salgueiro onde o trem faz a curva para Missão Velha (CE) em direção a Pècém.



Nova esperança



Há exatos quatro meses, a empresa Infra S.A., originada a partir da incorporação da Empresa de Planejamento e Logística (EPL) pela Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias encheu de esperanças os pernambucanos quando seu presidente, Jorge Bastos prometeu que ainda em 2025 pretendia lançar ao menos dois lotes do novo empreendimento. O Novo PAC assegura R$450 milhões para o início desse projeto.



Lula com parlamentares do Ceará na aprovação do projeto que liberou R$ 3,6 bilhões à Transnordestina - Divulgação

Jorge Bastos disse, num evento na Fiepe, que tinha expectativas de lançar dois trechos. Os lotes 05 e 07 (ambos com 53 quilômetros) que já estão de posse da empresa e com as informações básicas. Enquanto os lotes 04 (com 73 quilômetros) e 06 (com 44) ficariam para 2026 pois precisam de ações, passando por pesquisa a atualizações para finalização dos editais.



Lotes mais fáceis



Os lotes 04 e 05 estão com percentuais de obras de 37% e 24% feitos pela antiga concessionária Transnordestina S.A. Já os lotes 06 e 07 devem começar obras do zero, já que o seu traçado foi apenas definido e demarcado.



Segundo ele, os lotes que poderiam receber obras estão entre as cidades de Custódia e Pesqueira, passando por Arcoverde. Os lotes 06 e 07 vão de Pesqueira a Belém de Maria, passando por Cachoeirinha.



AInda em 2025



Esta semana, Jorge Bastos revelou que tinha esperanças de que, em outubro, pudesse lançar ao menos dois lotes com a presença do presidente. Se isso não for mais uma dessas notícias que saem de Brasília como vazamento, o gesto do presidente Lula poderia marcar uma inflexão no projeto. Tomara.

Mas ainda que a TLSA conclua o trecho Eliseu Martins para Pecém (CE) viabilizando o transporte do minério de ferro de uma mina ali existente e, portanto, dando vida à estrada de ferro.



Ordens de serviços



E que Pernambuco - de alguma forma - consiga ver o presidente Lula assinando as ordens de serviços dos trechos tornando a obra irreversível até Suape é preciso dizer que se a Transnordestina ficar no seu traçado original estará condenada a ser um projeto desconectado do que o Brasil pensa para sua matriz de transporte ferroviário.



Olhando para o futuro, o Nordeste precisa olhar no mapa e ver que, depois de 20 anos, a Transnordestina só vai se sustentar se se conectar a ferrovia Norte-Sul entre as cidades de Eliseu Martins (PI) a Aguiarnópolis (TO). O nome dessa ferrovia é EF-232.



Olhar a floresta



E porque isso agora em 2025 faz sentido mirando 2030? Porque é ali que o Brasil está se integrando. Achar que fazer a Transnordestina como está definido apenas pela concessão da TLSA é olhar a árvore e não ver a floresta. Achar que um trem pegando a carga do Piauí ao Ceará é uma solução sustentável é não ver para onde vai o agronegócio do MATOPIBA.



Matopiba é um acrônimo formado pelas siglas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia onde agora existe uma nova fronteira agrícola.



Pernambuco também



Claro que interessa a Pernambuco já que a Transnordestina ampliada de Suape(PE) a Aguiarnópolis (TO) cria uma conexão com o corredor para o agronegócio. Mas também potencializa Pecém(CE).

No fundo, a conexão da Transnordestina com a EF 232 e daí na Norte Sul insere o Nordeste no jogo nacional com todos os estados no eixão nacional do Norte Sul que é por onde o país vai caminhar no futuro.



Novo jogo



Então, está na hora de o Nordeste parar de brigar por uma estrada que depois de 20 anos viu toda lógica do modelo de negócio mudar. Seja com a produção de Pecém, as conexões de Suape e o impacto do Matopiba. O jogo agora é outro e muito mais global.

bebê recém-nascido é encontrado em saco de lixo por estudante de medicina em pernambuco: atualização do caso - TV Jornal

CNH sem aulas



A Fecomércio, entidade sindical, formada por 22 sindicatos filiados, representante patronal das empresas do segmento do comércio de bens, serviços e turismo e o Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores do Estado de Pernambuco - Sindcfc, são contra a proposta do ministro dos Transportes, Renan Filho que visa flexibilizar a exigência de formação teórica, técnica e prática da direção veicular, para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação –CNH.



Isso fatalmente culminaria com o fim das auto-escolas e centros de formação em todo o Brasil, apresentando impactos econômicos e sociais pois o Brasil conta atualmente com 12.470 autoescolas, sendo 266 localizadas em Pernambuco. Em âmbito nacional são 79.038 trabalhadores de forma direta e mais de 200 mil de forma indireta. Em Pernambuco, 5.819 instrutores encontram-se devidamente registrados no Detran-PE, contribuindo com efeitos multiplicadores na economia regional.



Pagando no dia



Pesquisa da CNDL e SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas revela que os principais vilões da inadimplência no país são o cartão de crédito (23%), os empréstimos em bancos ou financeiras (16%) e o crediário (12%). No ranking das contas prioritárias, a pesquisa mostra que os consumidores pagam em dia primeiro as que são de uso diário e podem ter seus serviços cortados: a internet (73%), as contas de água e luz (68%) e o telefone (65%), seguidos pela TV por assinatura (59%) e plano de saúde (48%).

o Pré-sal com apenas 162 postos sustenta a produção brasileira com quase três milhões de barris/dia. - Tânia Rêgo/Agência Brasil



Brasil de petróleo



No mês de junho foram extraídos 3,757 milhões de barris por dia (bbl/d) de petróleo no Brasil, um aumento de 2,1% na comparação com o mês anterior. A produção de gás natural foi de 181.636 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d). A produção total (petróleo + gás) foi de 4,900 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d). A produção do pré-sal, em 162 poços, correspondeu, no mês, a 78,8% do total nacional. Com 2,981 milhões de bbl/d de petróleo e 139,79 milhões de m 3/d de gás natural.



Brasil de Software



O Estudo Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2025 produzidos pela ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software revelou com base em dados da International Data Corporation (IDC) que investimento total em Tecnologia da Informação (TI) no Brasil atingiu US$ 58,6 bilhões em 2024, colocando o país na 10ª posição do ranking mundial de gastos em Software, Hardware e Serviços.



ESG na construção



O Comitê de Inovação, Construção e Tecnologia da Ademi-PE realiza, nesta quarta-feira (6) realiza o ESG Day, primeiro evento focado nas práticas ambientais, sociais e de governança na construção civil das 14h às 18h20 na sede do Sebrae, no Recife. O objetivo é preparar as empresas para os desafios e as oportunidades que surgem com a crescente demanda por práticas mais sustentáveis e responsáveis.



100% regular



O Aeroporto Internacional do Recife recebeu nota máxima da Anac na fiscalização documental sobre manutenção aeroportuária. Com um índice de 100% em todos os requisitos avaliados, o aeródromo obteve um Atestado de Capacidade Operacional (Acop) nível A, o mais alto concedido pela agência reguladora.



Agência



Nesta quarta-feira, o Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (SINAPRO-PE) promove no dia 6 de agosto, às 17h, o Encontro Cria Conteúdo, iniciativa que integra o Movimento Cria PE, voltado ao fortalecimento do mercado criativo local. Com o tema “Criatividade com sotaque: bastidores de uma identidade com identidade.” O convidado especial é o pernambucano Diego Viana, Diretor de Criação Associado da África.



Um Telecom



Com um faturamento de R$95 milhões em 2024, registrando crescimento de 25% em relação ao ano anterior, a Um Telecom garantiu lugar de destaque no Ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. A empresa foi a pernambucana mais bem posicionada na categoria de receita entre R$30 milhões e R$150 milhões.



Economia



As inscrições para o 10º Desafio Quero Ser Economista foram prorrogadas até 29 de agosto. A competição é voltada para estudantes do ensino médio e oferece R$4,5 mil em prêmios.

Para participar, basta se inscrever gratuitamente no site www.desafio quero ser economista.org.br.



Cidade Parque



Nesta quarta 06) e quinta (7) feiras no auditório do Apolo 235, na capital pernambucana tem o Projeto de Pesquisa de Desenvolvimento e Inovação Recife Cidade Parque (fruto de um convênio entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Prefeitura do Recife) em parceria com as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e de Habitação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link bit.ly/4lrgdf4.

Cartões de crédito influenciam nos números de inadimplência. - Divulgação



Tentativa de fraude

A Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, estima que o país tenha registrado mais de 6,4 milhões de tentativas de fraude entre janeiro e junho deste ano. O volume representa uma média de 1 tentativa a cada 2,4 segundos em todo o território nacional. Caso essas ações criminosas tivessem sido efetivadas, o prejuízo potencial para consumidores e empresas poderia alcançar R$39,8 bilhões. O alto valor reforça a importância da prevenção contínua contra golpes no ambiente digital.