Grupo CSN contratou dirigentes da ANTT que participaram das negociações de exclusão do trecho em direção a Suape na Transnordestina

Dois dirigentes da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) foram contratados pela Companhia Siderúrgica Nacional e pela Transnordestina Logística S.A. - que constrói a Ferrovia Transnordestina - após participarem das negociações com o grupo empresarial (CSN) que controla a ferrovia, do aditivo que retirou do projeto original, o trecho que parte de Salgueiro ao Porto de Suape assinado em 23 de dezembro de 2022.



Rafael Vitale Rodrigues foi diretor-geral, com mandato até 18 de fevereiro de 2025 e assinou, como diretor geral do termo aditivo com Tuffi Daer Filho presidente da TLSA. Ele assumiu o cargo de Diretor Institucional do Grupo CSN logo após deixar o cargo em março.

Superintendente

Ismael Trinks que na época da negociação do aditivo era superintendente de Transporte Ferroviário da agência, assumiu o cargo de Diretor de Relações Institucionais para atuar ao lado Tufi Daher Filho na diretoria da Transnordestina Logística S.A., uma subsidiária da CSN.



O acordo também conta com as assinaturas de Marcelo Cunha Ribeiro, diretor executivo da CSN, que é a interveniente do termo aditivo por ser a controladora da TLSA, e Ismael Trinks ambos como testemunhas.

Os dados estão disponíveis na página da ANTT e nas páginas do grupo CSN e TSLA. A informação sobre a contratação dos dois executivos foi publicada pelo Blog do jornalista, Tássio Lorran do portal Metrópole, no dia 20 de março e confirmada pela JC Negócios.



Jorge Bastos presidente da Infra S.A. - Divulgação

Comissão de Ética

Os dois executivos foram dispensados da Comissão de Ética Pública da Presidência da República de cumprir quarentenas para assumirem os cargos pela ANTT o que permitiu as empresas poderem passar contar com a experiência de ambos no setor para seus negócios que, além a TLSA, inclui a Ferrovia Transnordestina Logística (FTL) entre os portos de Mucuripe e Itaqui(MA) e a MRS Logística com uma malha de 1.643 km que se estende por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo



O Termo Aditivo 1 permitiu que a TLSA fosse desobrigada a cumprir o contrato que previa a ferrovia de Eliseu Martins ao Porto de Suape. O termo garantiu ao grupo CSN uma economia de R$ 3,49 bilhões necessários para a construção de 522 quilômetros entre Salgueiro e Suape.

Mais recursos

Isso possibilitou que a União liderasse mais recursos no trecho Missão Velha ao Porto de Pecém através da aprovação de um projeto apresentado e aprovado no Congresso em apenas 45 dias que assegurou mais R$ 3,6 bilhões do FDNE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste), administrados em conjunto pela Sudene e pelo BNB. para a conclusão da obra em dezembro de 2026.



A assinatura do Termo Aditivo só foi tornada pública quando a governadora recém-eleita Raquel Lyra foi chamada ao ministério dos Transportes para tomar conhecimento dos efeitos da supressão do trecho até Suape. A partir dessa data e após uma mobilização da bancada de Pernambuco, ficou definido que a Infra S.A. - que recebeu o trecho de volta – faria uma nova reorganização do projeto de modo a concluir o trecho entre Salgueiro e Suape.



Obra do Novo PAC

Com apoio do presidente Lula, a obra foi incluída no Novo PAC com orçamento de R$450 milhões que serão gastos na finalização dos projetos e nas ordens de serviços dos trechos em condições de serem licitados. Entretanto, até agora o projeto não permitiu que novas empresas fossem contratadas de modo que a própria INFRA S.A. já informou que pediu ao ministro Rui Costa, coordenador do Novo PAC, que coloque a verba no orçamento de 2026.



O lançamento de apenas dois trechos, os lotes 05 e 07 (ambos com 53 quilômetros), deve-se ao fato de os dois já estarem de posse da empresa e com as informações básicas. Enquanto os lotes 04 (com 73 quilômetros) e 06 (com 44), ainda precisam de ações, passando por pesquisa a atualizações para finalização dos editais.



Sem demarcação

Os lotes 04 e 05 estão como percentuais de obras de 37% e 24% feitos pela antiga concessionária Transnordestina S.A. Já os lotes 06 e 07 devem começar obras do zero, já que o seu traçado foi apenas definido e demarcado.

Os lotes que receberão obras estão entre as cidades de Custódia e Pesqueira, passando por Arcoverde. Os lotes 06 e 07 vão de Pesqueira a Belém de Maria, passando por Cachoeirinha. Mas não há confirmação sobre as datas do lançamento dos editais de construção.



Missão Velha

O trecho Salgueiro Suape ao contrário da Missão Velha- Porto de Pecém não vem tendo atenção dos deputados e do governo de Pernambuco. A única ação sobre ele ocorreu em deste ano quando o presidente da INFRA S.A. informou a contratação Consórcio Estratégica-Prosul, composto pelas empresas Estratégica Engenharia Ltda e Prosul – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda para escrever os projetos e que não seria possível gastar todos os R$ 450 milhões no exercício de 2025.



O comportamento difere da bancada cearense que já conseguiu assegurar R$1,6 bilhão dos R$3,6 bilhões para Pecém e trabalha para alocar mais verbas como emendas no OGU de 2026. O envolvimento do governo com parlamentares também se entende aos empresários de modo que a empreiteira contratada (Marquise Infraestrutura) tem sede no Ceará.

Lula no Ceará



Na última sexta-feira, o presidente da República, Lula da Silva, visitou a obra pela terceira vez onde participou de uma pequena viagem no trem da Ferrovia Transnordestina, para o distrito de Quimami em Missão Velha - CE com o governador do Ceará, Elmano de Freitas; o ministro da Casa Civil, Rui Costa e o ministro da Educação, Camilo Santana.

Carros de som da Otoni Rodrigiues Propaganda. Em vitor4ia de Santo Antão, - Divulgação

Em Vitória de Santo Antão, Otoni ajudou a desmentir boato

No meio das centenas de histórias que se conta nesta segunda-feira (21) quando se completa 50 anos do boato Tapacurá Estourou, uma tem a ver como Otoni Rodrigues, um publicitário nascido em Belo Jardim e que fez carreira com a voz potente em anúncios de carros de som em Vitoria de Santo Antão.

Otoni era chamado para tudo. De festa de rua da padroeira a cortejo de enterro. E sua empresa Otoni Propaganda logo acabou prestando serviços à Pitú. Ele criou coisas bem interessantes. Primeiro denominava os carros - normalmente conjuntos de cornetas de som com amplificação estéreo montados em peruas de Veraneio - em módulo. Chegou a ter 10 carros, ou módulos, para fazer o que ele dizia ser o “padrão em publicidade volante no Brasil".

Capital do som

Naturalmente,nas campanhas políticas era uma festa. No Carnaval os módulos estavam em várias cidades do interior. E, é claro, em dezenas de festas de aniversários de emancipação. Otoni dizia que Vitória era a capital nacional do som da publicidade volante.

E ele teve uma participação bem interessante no dia em que o boato surgiu. Mandou um de seus módulos transmitir da barragem de Tapacurá para as rádios locais. A sua credibilidade ajudou a confirmar as informações de tudo não passara de um boato; E sua frota circulou com seu vozeirão gravado com a frase. “TAPACURÁ NÃO ESTOUROU. OTONI RODRIGUES. PADRÃO EM PUBLICIDADE VOLANTE, VITÓRIA, PERNAMBUCO, BRASIL.” Juntou utilidade pública com o marketing.



Sasha Myra, Corretora de imóveis - DIVULGAÇÃO

Além do preço



O crescimento das vendas do mercado imobiliário de alto padrão revela um novo momento no Brasil com o cliente cada vez mais exigindo personalização dos imóveis. Desde o layout até os acabamentos e experiências nos interiores passaram a ser um dos principais diferenciais competitivos nos lançamentos voltados ao público de alta renda.



Para a CEO da X Metros Quadrados Soluções Imobiliárias, Sacha Myrna a personalização dos imóveis tem mercado. Um estudo da Brain Inteligência Estratégica, revela que 62% dos compradores de imóveis de luxo no Brasil afirmam estar dispostos a pagar mais por projetos com opções personalizáveis, incluindo plantas flexíveis, integração de arte e design de interiores sob medida.



20ª edição da LABACE (Latin American Business Aviation Conference &Exhibition) será no Campo de Marte (SP). - Divulgação

Jatos executivos



Para quem curte a aviação executiva, a 20ª edição da LABACE (Latin American Business Aviation Conference & Exhibition), maior e principal feira de aviação de negócios da América Latina mudou de lugar. Estreia entre os dias 5 a 7 de agosto no aeroporto Campo de Marte (SP). A nova área disponível passará de 38.400 m 2 para mais de 110.000 m2 considerando todo o potencial de crescimento que a nova localidade pode oferecer, um aumento de quase 3 vezes na estrutura do evento.



Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil o Brasil ultrapassou recentemente a marca de 1.000 jatos executivos (aumento de 17% na frota apenas uma no ) , se mantendo como o segundo maior mercado de jatos executivos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A feira deste ano tem como diferencial um Receptivo VIP no terminal de passageiros para quem chega em aeronaves e um Shuttle interno com acesso direto à feira dentro do aeroporto



Moda de Caruaru



De 4 a 6 de agosto de 2025, o Polo Caruaru receberá a 40ª Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco (RNMP), realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic) e pelo Sebrae-PE.



O evento reúne de lojistas, fabricantes e compradores de todo o país, contará com empresas expositoras dos estados de Pernambuco, Goiás, Alagoas, Santa Catarina, Paraná, Bahia, São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro. Nesta edição, serão apresentados os lançamentos Primavera/Verão 2025/2026, que estarão nas vitrines do comércio brasileiro ainda no segundo semestre.



Tech Woman



Neste sábado (26), das 9h às 18h, no Recife Expo Center, no bairro de Santa Rita, região central do Recife/PE, acontece o projeto Tech Woman, que foca em palestras e ações de conexão voltadas ao mercado de trabalho em tecnologia exclusivamente para pessoas que se reconheçam como mulheres.

Interessadas podem se inscrever (https://techwoman.rec.br/).



Cresce o número de capatação de plástico reciclavel, mas demanda já é maior que oferta e produto subiu de preço. - Divulgação

Sucata plástica



Pressionado pelo aumento expressivo no preço da sucata plástica de PET, que subiu 37% nos últimos 12 meses, o mercado de PET reciclado vive uma inversão de forças. Enquanto a resina virgem acumulou uma valorização de cerca de 8%, o PET reciclado de grau alimentício subiu 15%.



Com isso ocorreu uma perda de competitividade do reciclado em relação ao virgem - especialmente em aplicações de maior valor agregado, como embalagens alimentícias e de bebidas - criando um cenário desafiador para os recicladores segundo dados apurados pela Maxiquim, consultoria com foco na indústria química, petroquímica e de plásticos. O Brasil é complicado. Até quando resolver fazer reciclagem de plástico aumenta a inflação.



Bitcoin liderou



Em um cenário de instabilidade econômica global, tensões geopolíticas e reavaliações nas políticas monetárias, o Bitcoin liderou o ranking de melhor rendimento no último ano entre importantes ativos do mercado, como ações, fundos, commodities, títulos, divisas e outras criptomoedas. Levantamento da Bitso, uma empresa líder na América Latina em serviços financeiros baseados em criptomoedas, um investimento de US$ 1.000 em bitcoin teria rendido US$ 1.981 nos últimos 12 meses uma valorização de 98,1%, bem melhor se comparado a outras 15 alternativas de investimentos analisadas no mesmo período.