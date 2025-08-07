Túnel do Jordão: Obras de requalificação do Túnel Felipe Camarão começam ao custo de quase R$ 8 milhões
Passagem apresenta problemas de alagamento desde que foi inaugurada e já provocou a morte de uma motorista que tentou atravessá-lo
A tão esperada restauração do Túnel do Jordão, oficialmente Túnel Felipe Camarão, localizado na Zona Sul do Recife, na PE-008 – um dos principais acessos ao Aeroporto Internacional dos Guararapes e parte da Estrada da Batalha –, começou. Após anos de espera e até uma condutora morta por afogamento ao tentar atravessar um dos frequentes alagamentos, o equipamento está recebendo um investimento de R$ 7,8 milhões.
Segundo o governo de Pernambuco, responsável pela obra, a restauração vai modernizar, garantir a segurança e aumentar a durabilidade da estrutura que, desde sua construção, em 2012, nunca havia passado por uma manutenção adequada. O prazo de conclusão é estimado em dez meses.
Entre os principais serviços a serem executados, destacam-se recuperação estrutural; implantação de telhado metálico; instalação de bombas submersíveis para esgotamento de água; e melhoramento do sistema de iluminação interna. A expectativa é que a restauração aumente a segurança viária e a vida útil da estrutura.
PROBLEMAS ESTRUTURAIS E HISTÓRICO DE ALAGAMENTOS
Ao longo da última década, o Túnel do Jordão enfrentou grandes problemas e alagamentos recorrentes, resultando em interdições frequentes sempre que chovia. Uma vistoria técnica detalhada realizada pelo governo do Estado identificou falhas graves como fissuras, rachaduras, infiltrações, exposição de armaduras oxidadas e desplacamentos de materiais.
A situação é apontada como crítica porque compromete a segurança dos usuários do equipamento e a própria vida útil da obra. Além disso, o sistema hidráulico de drenagem do túnel, crucial para a evacuação de águas pluviais, encontra-se em colapso. “É necessária uma intervenção técnica criteriosa para corrigir os danos acumulados ao longo dos anos", explicou o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), Rivaldo Melo.
O DER-PE é ligado à Secretaria de Mobilidade Urbana e Infraestrutura de Pernambuco, e é o responsável pela coordenação da obra do Túnel do Jordão.
MULHER MORREU AFOGADA EM UM DOS ALAGAMENTOS
A urgência da recuperação do túnel é intensificada pelas tragédias já registradas no local. Em agosto de 2022, uma idosa de 81 anos, Sônia Maria Dantas, morreu afogada ao tentar atravessar o túnel com seu carro, mesmo com a área alagada. Equipes do Corpo de Bombeiros que fizeram o resgate informaram que o veículo foi encontrado virado com as rodas para cima. A perícia técnica indicou que o carro não capotou, mas sim "boiou" devido ao alto volume de água e tombou lateralmente. A causa da morte foi afogamento.
Essa não foi a única fatalidade relacionada a alagamentos em túneis do Recife. Em junho de 2019, uma mulher, Mirelle Paula da Silva, de 34 anos, também morreu afogada no Túnel Josué de Castro, mais conhecido como Túnel da Via Mangue, na Zona Sul da cidade, que também estava alagado.