Terminais integrados: Com atraso de 11 anos, governo de Pernambuco lança edital para requalificação do TI Camaragibe
Obra de requalificação era prevista ainda para a Copa do Mundo de 2014 e, só agora, na gestão da governadora Raquel Lyra, finalmente sai do papel
Clique aqui e escute a matéria
Antes tarde do que nunca. Essa é a melhor definição para a notícia de que, enfim, o Terminal Integrado de Camaragibe, um dos mais importantes operacionalmente para o sistema de transporte público da Região Metropolitana do Recife por sua localização no extremo da Zona Oeste e por ser o principal terminal do Corredor de BRT Leste-Oeste, vai ser ampliado e requalificado.
Para quem não sabe ou não se lembra, a ampliação do TI era uma das obras de infraestrutura de mobilidade urbana prevista ainda para a Copa do Mundo de 2014, que nunca saiu do papel em todos esses anos. A gestão estadual do PSB, que ficou à frente do governo por 16 anos, iniciou o processo, mas não conseguiu efetivá-lo, transformando o projeto em uma das muitas pendências milionárias para o mundial.
Agora, o governo de Pernambuco, via Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) - pasta que segue responsável pelas pendências da Copa do Mundo de 2014 -, conseguiu destravar o processo e anuncia o lançamento do edital de licitação para a execução das obras de reforma e ampliação do TI Camaragibe. A concorrência eletrônica está marcada para o dia 26 de agosto de 2025, às 10h, com um valor máximo estimado de R$ 35.336.418,07.
A requalificação do terminal promete uma significativa ampliação em sua capacidade de atendimento, saltando de 60 mil para 80 mil passageiros por dia. O projeto visa não apenas expandir, mas também modernizar a infraestrutura, garantindo mais conforto, segurança e qualidade no transporte público da RMR. A previsão é que o início das obras seja em outubro e que a requalificação dure um ano.
Segundo o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano, Francisco Sena, o novo terminal será mais robusto, com mais plataformas, áreas de convivência, banheiros climatizados, praça de alimentação e quiosques, promovendo um ambiente moderno e acolhedor para a população. A intervenção no TI Camaragibe integra um pacote mais amplo de melhorias, que contempla outros dois importantes terminais da RMR: o PE-15, em Olinda, e o Pelópidas Silveira, em Paulista.
LEGADO DE ATRASO E AVANÇOS
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O governo de Pernambuco afirma que, enquanto o edital de Camaragibe avança, os projetos para os TIs PE-15 e Pelópidas Silveira seguem em desenvolvimento, com a contratação de consultorias técnicas e elaboração de projetos executivos completos, abrangendo arquitetura, engenharia e sistemas complementares como paisagismo, elétrica, comunicação e segurança.
O contexto dessas obras é marcado por um histórico de atrasos em infraestrutura de mobilidade na RMR. Em fevereiro, o governo de Pernambuco entregou o Terminal Integrado de Igarassu, que foi totalmente reformado e ampliado com um investimento de R$ 30 milhões. A conclusão desta obra é considerada emblemática, porque era mais uma que estava originalmente prevista para a Copa de 2014 e permaneceu praticamente parada por esse período.
A entrega do TI Igarassu mais que dobrou sua capacidade para 40 mil passageiros por dia e garantiu a integração entre diferentes modalidades de transporte, incluindo o Corredor de BRT Norte-Sul. “O objetivo dessas ações é modernizar a infraestrutura, oferecer mais conforto à população e fortalecer o sistema de transporte público metropolitano”, reforçou Francisco Sena.
GESTÃO PRIVADA COMPLETA TRÊS ANOS E MORALIZA TERMINAIS INTEGRADOS. ESTAÇÕES DE BRT FICAM A DESEJAR
Três anos depois, a primeira concessão pública para melhorias e gestão privada dos 26 terminais integrados de ônibus e metrô e 44 estações de BRT conseguiu melhorar a infraestrutura das unidades e, o que mais importa: tem moralizado os espaços de embarque e desembarque do transporte público na RMR.
Pelo menos no caso dos TIs, isso vem acontecendo e foi constatado pelo JC. O mesmo, entretanto, não acontece nas estações de BRT que seguem, em quase sua totalidade, sem refrigeração, o que impede o fechamento das portas e, consequentemente, o ordenamento da operação. De portas abertas, os equipamentos são um convite à invasão de pessoas sem pagar a passagem.
- Estações de BRT sofrem sem refrigeração há mais de cinco anos, estimulam as invasões e atrapalham a concessão pública
- Transporte público em crise: BRT foi um sonho de qualidade que não vingou
- Transporte público em crise: invasões de ônibus e estações de BRT viraram desmoralização no transporte público do Grande Recife
Os terminais, por outro lado, estão avançando. A infraestrutura das unidades tem melhorado consideravelmente com a reforma dos espaços, organização da operação e a modernização dos serviços e produtos oferecidos nos quiosques e áreas comuns. Em resumo, os TIs estão sendo transformados em espaços menos hostis, mais agradáveis, com jardinagem, áreas de interação e contemplação, comércio e alguns serviços.
Alguns terminais se destacam no processo, como é o caso do TI Joana Bezerra, por onde circulam mais de 45 mil pessoas por dia. Até 2022, a unidade era símbolo de até onde a desordem de um espaço público poderia chegar, com invasões diárias, desordem do comércio informal e insegurança permanente. Foi o primeiro a ser enfrentado no pacote da concessão pública e hoje virou um espaço onde o passageiro consegue circular sem medo.
CONTRATO DE R$ 113 MILHÕES POR 35 ANOS
Conhecidos dos passageiros e operadores do transporte público pela degradação, insegurança e, em sua grande maioria, desordem, os equipamentos estão bem melhores. A arrumação vem sendo realizada desde janeiro de 2022, quando a gestão privada começou através de uma Parceria Público Privada (PPP). São mais de 1.150 pessoas que circulam diariamente pelos TIs (630 mil) e estações de BRT (520 mil), o que representa mais de 80% dos passageiros do transporte público do Grande Recife.
- Mobilidade urbana: projetos de metrô na Agamenon Magalhães e BRT na BR-101 e na Avenida Norte podem virar realidade no Grande Recife com financiamento do BNDES. Entenda
- Prisão para quem depreda e dá calote no transporte público: o exemplo do BRT Seguro do Rio de Janeiro
- CALOR: estações de BRT sem previsão para voltar a ter ar-condicionado no Grande Recife, apesar do calor
É claro que estamos falando de um contrato de R$ 113 milhões para gestão de 26 TIs e 44 estações de BRT por 35 anos, o que por si só já exige resultados da nova gestão - sob responsabilidade da empresa Nova Mobi Pernambuco - um braço da Socicam, empresa conhecida no Sudeste brasileiro pela expertise na administração de terminais de transporte público. Mas é fato que as mudanças estão sendo promovidas. Isso ninguém pode negar.
BICICLETÁRIOS INTELIGENTES E NOVOS SERVIÇOS
Outro diferencial dos TIs é a instalação do que a nova gestão chama de bicicletários inteligentes, já presentes, por exemplo, nos terminais Joana Bezerra e CDU. Os equipamentos permitem a guarda segura das bicicletas, com controle totalmente digital.
E, ainda, o Programa Informa, que tem diversificado a oferta de serviços e produtos nas estações, o que qualifica o ambiente e atrai demanda de usuários. O Progama Informa promove a inclusão produtiva e social de trabalhadores informais, a partir do desenvolvimento comercial e da assistência à formalização de microempreendedores individuais, fomentando o empreendedorismo e o acesso ao crédito.
Investimentos já realizados:
Todos os terminais estão com as obras emergenciais finalizadas
13 terminais com as obras de melhorias finalizadas + implantação do CORE
37 estações de BRT retrofitadas (requalificadas). As outras 7 serão retrofitadas pelo governo do Estado
36 estações de BRT e 12 TIs conectados ao CORE e, assim sendo totalmente monitorados
4 terminais com o sistema de energia solar implantado, que atende a 9 TIs
CONFIRA como vai ficar o novo TI Camaragibe:
Etapas que estão em andamento:
Obras de melhorias em 11 TIs:
Aeroporto
Barro
Camaragibe
Jaboatão dos Guararapes
Cabo de Sto Agostinho
Cajueiro Seco
Cavaleiro
Cosme Damião
Recife
Macaxeira
Igarassu
Implantação de tecnologia em 14 TIs
Implantação de energia solar em 11 terminais
HORÁRIO DOS ÔNIBUS EM TEMPO REAL
Outra mudança que tem feito diferença nos terminais integrados da Região Metropolitana do Recife é o sistema de informações das linhas e dos horários dos ônibus em tempo real. Pelo menos 14 dos 26 TIs do Grande Recife ganharam os chamados PMVs (Painéis de Mensagens Variáveis), que indicam as linhas, a chegada e saída dos coletivos.
A chegada e saída dos ônibus são repassados por TVs de 55 polegadas expostas nos terminais e alimentadas em tempo real pelo aplicativo Cittamobi, que desde 2014 informa o horário do transporte público no Grande Recife e em mais de 300 cidades do País.