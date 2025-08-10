fechar
Cidades | Notícia

10 cidades para ter uma qualidade de vida melhor

Conheça as dez cidades mineiras que lideram em desenvolvimento socioeconômico e oferecem qualidade de vida, saúde e emprego para população.

Por Bianca Tavares Publicado em 10/08/2025 às 16:10
Imagem de paisagem horizontal do Rio Lambari, em Poços de Caldas.
Imagem de paisagem horizontal do Rio Lambari, em Poços de Caldas. - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Um estudo recente da Firjan avaliou 5.550 cidades brasileiras e revelou as 10 cidades mineiras com melhor desempenho em emprego, renda, saúde e educação.

Esses municípios se destacam pelo equilíbrio entre crescimento econômico e qualidade de vida, apontando para uma transformação real na vida de quem escolhe morar nessas regiões.

Poços de Caldas lidera o ranking em Minas Gerais, sendo a única cidade do estado entre as 100 melhores do Brasil.

Seu destaque vem do equilíbrio entre saúde e emprego, além do avanço moderado em educação. Investimentos em tecnologia e inovação têm impulsionado o crescimento econômico local, atraindo empresas e fortalecendo o mercado de trabalho.

Leia Também

Outras cidades importantes no ranking são Alfenas, Pará de Minas, Uberlândia, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Ipatinga, Formiga, Divinópolis e Patos de Minas.

Esses municípios se beneficiam do crescimento educacional, que cresceu 40,5% em Minas entre 2013 e 2023, melhorando a qualificação da população e a atração de novos negócios.

O panorama estadual mostra que 61% das cidades têm desenvolvimento de moderado a alto, impactando positivamente 84% da população mineira, conforme compartilhado pelo portal Correio Braziliense.

Morar em cidades com alto índice de desenvolvimento traz vantagens como melhor acesso à saúde, oportunidades educacionais amplas e uma economia local mais estável e diversificada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Minas Gerais se destaca nacionalmente por esse avanço, reforçando seu papel como referência em qualidade de vida.

Para quem busca morar bem, essas cidades mostram que o estado pode oferecer o equilíbrio entre conforto, crescimento e bem-estar.

Veja também: Conheça um pouco da CULTURA de SEUL, COREIA DO SUL

Leia também

Ministro Jader Filho anuncia R$ 3 bilhões para concessão e modernização do metrô do Recife
INVESTIMENTOS

Ministro Jader Filho anuncia R$ 3 bilhões para concessão e modernização do metrô do Recife
Paraísos aconchegantes: 5 cidades de Minas Gerais para visitar no inverno
cidades

Paraísos aconchegantes: 5 cidades de Minas Gerais para visitar no inverno

Compartilhe

Tags