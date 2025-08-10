10 cidades para ter uma qualidade de vida melhor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conheça as dez cidades mineiras que lideram em desenvolvimento socioeconômico e oferecem qualidade de vida, saúde e emprego para população.

Clique aqui e escute a matéria

Um estudo recente da Firjan avaliou 5.550 cidades brasileiras e revelou as 10 cidades mineiras com melhor desempenho em emprego, renda, saúde e educação.

Esses municípios se destacam pelo equilíbrio entre crescimento econômico e qualidade de vida, apontando para uma transformação real na vida de quem escolhe morar nessas regiões.



Poços de Caldas lidera o ranking em Minas Gerais, sendo a única cidade do estado entre as 100 melhores do Brasil.

Seu destaque vem do equilíbrio entre saúde e emprego, além do avanço moderado em educação. Investimentos em tecnologia e inovação têm impulsionado o crescimento econômico local, atraindo empresas e fortalecendo o mercado de trabalho.

Outras cidades importantes no ranking são Alfenas, Pará de Minas, Uberlândia, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Ipatinga, Formiga, Divinópolis e Patos de Minas.

Esses municípios se beneficiam do crescimento educacional, que cresceu 40,5% em Minas entre 2013 e 2023, melhorando a qualificação da população e a atração de novos negócios.

O panorama estadual mostra que 61% das cidades têm desenvolvimento de moderado a alto, impactando positivamente 84% da população mineira, conforme compartilhado pelo portal Correio Braziliense.

Morar em cidades com alto índice de desenvolvimento traz vantagens como melhor acesso à saúde, oportunidades educacionais amplas e uma economia local mais estável e diversificada.

Minas Gerais se destaca nacionalmente por esse avanço, reforçando seu papel como referência em qualidade de vida.

Para quem busca morar bem, essas cidades mostram que o estado pode oferecer o equilíbrio entre conforto, crescimento e bem-estar.



