Paraísos aconchegantes: 5 cidades de Minas Gerais para visitar no inverno
Descubra o lado gelado e aconchegante do estado de Minas Gerais! Conheça cinco cidades em regiões de clima frio, perfeitas para curtir o inverno.
Clique aqui e escute a matéria
Em Minas Gerais, a riqueza histórica das cidades coloniais convive com montanhas e paisagens deslumbrantes.
No inverno, o charme mineiro se acentua, e as regiões serranas se transformam em destinos perfeitos para quem busca tranquilidade, um clima ameno e a aconchegante combinação de lareira e boa gastronomia.
A seguir, confira cinco cidades mineiras que oferecem um refúgio ideal para os dias mais frios, longe do óbvio.
5 cidades de Minas Gerais perfeitas para o inverno
1. Monte Verde
Localizada na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, Monte Verde é o destino de inverno mais conhecido do estado, famoso por sua atmosfera que remete a cidades europeias.
Com temperaturas que podem chegar a zero grau, a vila oferece pousadas charmosas, restaurantes com fondue e lareiras aconchegantes. As paisagens com araucárias e as trilhas em meio à natureza complementam a experiência.
2. Gonçalves
Para quem busca um paraíso mais discreto, Gonçalves é a opção perfeita. O município, também na Serra da Mantiqueira, é um refúgio para o ecoturismo e a tranquilidade.
Com diversas pousadas rústicas, cachoeiras e trilhas, a cidade atrai visitantes que valorizam a gastronomia local, o artesanato e a paz das montanhas. O clima ameno e as noites frias são ideais para relaxar.
3. Ouro Preto
O inverno em Ouro Preto tem um charme especial. As ladeiras históricas, as igrejas barrocas e a neblina que cobre as montanhas ao redor criam uma atmosfera única e romântica.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As noites frias convidam a desfrutar da rica culinária mineira em restaurantes aconchegantes e a explorar as ruas da cidade sem a agitação do calor.
4. Maria da Fé
Apelidada de "oásis de frio" de Minas, Maria da Fé é uma das cidades mais geladas do estado. Famoso por ter um dos cultivos de oliveiras mais altos do estado, o município oferece um cenário rural com paisagens deslumbrantes.
O clima frio é ideal para apreciar a produção local de azeite extra virgem e se aquecer à beira de uma fogueira, em uma experiência autêntica e genuína.
5. Lavras Novas
A poucos quilômetros de Ouro Preto, Lavras Novas é um distrito que se tornou um destino turístico por si só.
Com um clima ameno e um visual de montanhas espetacular, a vila é ideal para quem busca aventura em trilhas e cachoeiras, mas também quer desfrutar de um ambiente rústico e aconchegante. As pequenas pousadas e os restaurantes locais garantem uma estadia inesquecível.