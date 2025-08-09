Paraísos aconchegantes: 5 cidades de Minas Gerais para visitar no inverno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra o lado gelado e aconchegante do estado de Minas Gerais! Conheça cinco cidades em regiões de clima frio, perfeitas para curtir o inverno.

Clique aqui e escute a matéria

Em Minas Gerais, a riqueza histórica das cidades coloniais convive com montanhas e paisagens deslumbrantes.

No inverno, o charme mineiro se acentua, e as regiões serranas se transformam em destinos perfeitos para quem busca tranquilidade, um clima ameno e a aconchegante combinação de lareira e boa gastronomia.

A seguir, confira cinco cidades mineiras que oferecem um refúgio ideal para os dias mais frios, longe do óbvio.

5 cidades de Minas Gerais perfeitas para o inverno

1. Monte Verde

Localizada na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, Monte Verde é o destino de inverno mais conhecido do estado, famoso por sua atmosfera que remete a cidades europeias.

Com temperaturas que podem chegar a zero grau, a vila oferece pousadas charmosas, restaurantes com fondue e lareiras aconchegantes. As paisagens com araucárias e as trilhas em meio à natureza complementam a experiência.

2. Gonçalves

Para quem busca um paraíso mais discreto, Gonçalves é a opção perfeita. O município, também na Serra da Mantiqueira, é um refúgio para o ecoturismo e a tranquilidade.

Com diversas pousadas rústicas, cachoeiras e trilhas, a cidade atrai visitantes que valorizam a gastronomia local, o artesanato e a paz das montanhas. O clima ameno e as noites frias são ideais para relaxar.

3. Ouro Preto

O inverno em Ouro Preto tem um charme especial. As ladeiras históricas, as igrejas barrocas e a neblina que cobre as montanhas ao redor criam uma atmosfera única e romântica.

As noites frias convidam a desfrutar da rica culinária mineira em restaurantes aconchegantes e a explorar as ruas da cidade sem a agitação do calor.

4. Maria da Fé

Apelidada de "oásis de frio" de Minas, Maria da Fé é uma das cidades mais geladas do estado. Famoso por ter um dos cultivos de oliveiras mais altos do estado, o município oferece um cenário rural com paisagens deslumbrantes.

O clima frio é ideal para apreciar a produção local de azeite extra virgem e se aquecer à beira de uma fogueira, em uma experiência autêntica e genuína.

5. Lavras Novas

A poucos quilômetros de Ouro Preto, Lavras Novas é um distrito que se tornou um destino turístico por si só.

Com um clima ameno e um visual de montanhas espetacular, a vila é ideal para quem busca aventura em trilhas e cachoeiras, mas também quer desfrutar de um ambiente rústico e aconchegante. As pequenas pousadas e os restaurantes locais garantem uma estadia inesquecível.