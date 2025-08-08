Qual é a cidade mais fria do Brasil? Local tem neve e belezas naturais
Urupema, em Santa Catarina, é considerada a cidade mais fria do Brasil. Descubra como a neve e paisagens transformam o inverno em um espetáculo único.
Enquanto a maioria do Brasil se prepara para o calor, há um lugar onde o inverno se manifesta em toda sua força.
A resposta para a pergunta sobre qual é a cidade mais fria do país está no coração da Serra Catarinense: Urupema.
A 1.335 metros de altitude, este pequeno município se destaca por suas paisagens únicas, onde a geada intensa e até a neve transformam a estação em um espetáculo natural deslumbrante.
Urupema - Uma beleza gelada em Santa Catarina
O clima de Urupema é, sem dúvida, seu maior atrativo. Durante o inverno, as temperaturas frequentemente podem despencar abaixo de zero, cobrindo a paisagem com uma camada branca de geada que se assemelha à neve.
A ocorrência de precipitação de neve, embora não seja diária, é uma realidade que atrai visitantes de todas as partes em busca de um verdadeiro inverno brasileiro. As araucárias, símbolo da região, ficam ainda mais imponentes sob o véu de gelo, criando cenários dignos de cartão postal.
As belezas naturais da cidade vão além do frio. O Morro das Antenas, o ponto mais alto do município, oferece uma vista panorâmica de toda a região, e no inverno, o topo do morro fica coberto por um tipo de gelo chamado sincelo, que esculpe as antenas e as árvores em formas curiosas.
Outro ponto imperdível é a Cachoeira que Congela. Em dias de frio extremo, a água se solidifica, formando uma cortina de gelo impressionante e uma atração rara no país. O turismo rural e a hospitalidade serrana completam a experiência, tornando Urupema um destino ideal para quem busca aventura e tranquilidade.