Prepare as malas! 5 cidades do Brasil para conhecer em agosto
Em agosto, a diversidade brasileira brilha! De praias ensolaradas a serras de inverno, descubra cinco cidades para uma viagem inesquecível.
Agosto é um dos meses mais versáteis para viajar pelo Brasil!
Enquanto a região Sul vive o auge do inverno, perfeita para quem ama um clima frio e aconchegante, o Nordeste desfruta da estação seca, com sol forte e praias paradísias em seu esplendor.
Seja para explorar paisagens deslumbrantes sob o sol ou para se aquecer com o charme europeu das serras, o país oferece opções para todos os gostos.
1. Lençóis Maranhenses (Maranhão)
Agosto é o momento ideal para visitar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Com o fim da estação chuvosa, as lagoas estão cheias e as dunas de areia branca reluzem sob um sol constante. A paisagem única e as águas mornas fazem deste destino uma experiência sem igual.
2. Natal (Rio Grande do Norte)
A capital potiguar é conhecida por seu clima de "sol o ano inteiro". Em agosto, a ausência de chuvas garante dias perfeitos para explorar as famosas dunas, como as de Genipabu, próximas à cidade, e relaxar nas praias de águas claras, como a de Ponta Negra.
3. Bonito (Mato Grosso do Sul)
Durante o mês de agosto, Bonito vive a estação seca, o que torna as águas de seus rios ainda mais cristalinas.
É o momento perfeito para atividades como flutuação, mergulho e visita às grutas, onde a visibilidade é máxima e a natureza se revela em toda sua plenitude.
4. Gramado (Rio Grande do Sul)
Com o inverno no auge, Gramado é o destino certo para quem busca o frio e o aconchego. A cidade se enfeita com sua arquitetura europeia, e a atmosfera charmosa, junto com a gastronomia de fondue e vinhos, torna a viagem romântica e relaxante.
5. Porto de Galinhas, em Ipojuca (Pernambuco)
Em agosto, o clima no litoral de Pernambuco é ensolarado e a maré baixa se torna frequente. É o momento perfeito para desfrutar das piscinas naturais que se formam entre os recifes, revelando a vida marinha em águas límpidas e mornas.