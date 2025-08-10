fechar
Comportamento | Notícia

Por que seu comportamento pesa mais que seu diploma na hora da demissão? Descubra o que o mercado exige em 2024

Pesquisa da PUCPR revela que 50% dos desligamentos não estão ligados a qualificação, mas com atitudes e relações interpessoais no trabalho.

Por Bianca Tavares Publicado em 10/08/2025 às 17:15
Um estudo recente do 6º Observatório de Carreiras e Mercado, realizado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), revela uma realidade que muitos ainda subestimam: metade das demissões em 2024 não tem relação com currículos fracos ou falta de diploma, mas sim com o comportamento dos profissionais.

De acordo com a pesquisa, 50% dos desligamentos ocorreram por questões ligadas à postura, atitudes e habilidade de lidar com o ambiente de trabalho.

Em segundo lugar, aparecem a automação de tarefas e o corte de custos, cada um responsável por 25% das demissões.

Por que o comportamento pesa mais?

O levantamento ouviu 3.631 estudantes, 3.655 ex-alunos e 583 empresas de recrutamento, que apontaram quais habilidades têm mais valor no mercado atual.

A comunicação oral lidera o ranking de competências valorizadas em 2023, seguida pelo planejamento, capacidade de solucionar problemas, gestão de conflitos e comunicação escrita.

Essa mudança de foco é significativa se comparada a 2021, logo após o auge da pandemia, quando a ênfase estava maior em habilidades para resolver problemas, demonstrando uma evolução do mercado para as chamadas "soft skills".

Além disso, a pesquisa destacou que 76% dos participantes estão empenhados em buscar novos conhecimentos para evitar o risco de ficar para trás e garantir a empregabilidade.

Essa busca contínua por atualização faz sentido, já que 16,32% das empresas afirmam que priorizam candidatos que estejam sempre se qualificando e acompanhando as tendências do mercado. O estudo reforça que, no cenário atual, não basta apenas ter um bom histórico acadêmico; é fundamental demonstrar atitude, estar aberto ao aprendizado constante e saber trabalhar bem em equipe.

O cenário revela uma clara mensagem para quem busca estabilidade profissional: comportamento, comunicação e atualização não são apenas diferenciais, mas requisitos para se manter relevante no mercado de trabalho que muda rápido e exige cada vez mais habilidades interpessoais e flexibilidade.

Quer ficar por dentro das melhores práticas para se destacar? Este é o momento de investir no desenvolvimento pessoal e profissional, apostando em uma comunicação eficaz e na capacidade de adaptação. Afinal, não é só o que você sabe, mas como você age que define sua permanência no mercado.

Com informações do portal Sociedade Online.

Como responder cantadas? Confira as melhores dicas para se sair bem!
10 cantadas filosóficas para começar a puxar assunto

