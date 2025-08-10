Por que seu comportamento pesa mais que seu diploma na hora da demissão? Descubra o que o mercado exige em 2024
Pesquisa da PUCPR revela que 50% dos desligamentos não estão ligados a qualificação, mas com atitudes e relações interpessoais no trabalho.
Um estudo recente do 6º Observatório de Carreiras e Mercado, realizado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), revela uma realidade que muitos ainda subestimam: metade das demissões em 2024 não tem relação com currículos fracos ou falta de diploma, mas sim com o comportamento dos profissionais.
De acordo com a pesquisa, 50% dos desligamentos ocorreram por questões ligadas à postura, atitudes e habilidade de lidar com o ambiente de trabalho.
Em segundo lugar, aparecem a automação de tarefas e o corte de custos, cada um responsável por 25% das demissões.
Por que o comportamento pesa mais?
O levantamento ouviu 3.631 estudantes, 3.655 ex-alunos e 583 empresas de recrutamento, que apontaram quais habilidades têm mais valor no mercado atual.
A comunicação oral lidera o ranking de competências valorizadas em 2023, seguida pelo planejamento, capacidade de solucionar problemas, gestão de conflitos e comunicação escrita.
Essa mudança de foco é significativa se comparada a 2021, logo após o auge da pandemia, quando a ênfase estava maior em habilidades para resolver problemas, demonstrando uma evolução do mercado para as chamadas "soft skills".
Além disso, a pesquisa destacou que 76% dos participantes estão empenhados em buscar novos conhecimentos para evitar o risco de ficar para trás e garantir a empregabilidade.
Essa busca contínua por atualização faz sentido, já que 16,32% das empresas afirmam que priorizam candidatos que estejam sempre se qualificando e acompanhando as tendências do mercado. O estudo reforça que, no cenário atual, não basta apenas ter um bom histórico acadêmico; é fundamental demonstrar atitude, estar aberto ao aprendizado constante e saber trabalhar bem em equipe.
O cenário revela uma clara mensagem para quem busca estabilidade profissional: comportamento, comunicação e atualização não são apenas diferenciais, mas requisitos para se manter relevante no mercado de trabalho que muda rápido e exige cada vez mais habilidades interpessoais e flexibilidade.
Quer ficar por dentro das melhores práticas para se destacar? Este é o momento de investir no desenvolvimento pessoal e profissional, apostando em uma comunicação eficaz e na capacidade de adaptação. Afinal, não é só o que você sabe, mas como você age que define sua permanência no mercado.
