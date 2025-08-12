fechar
Cidades | Notícia

Cidade das Flores encanta brasileiros com alta qualidade de vida; saiba onde é!

No interior, a cidade das flores tem encantado a população brasileira, com arquitetura, paisagens e o melhor de tudo: qualidade de vida!

Por Bianca Tavares Publicado em 12/08/2025 às 10:47
Imagem de Holambra, São Paulo, Brasil
Imagem de Holambra, São Paulo, Brasil - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Se você quer fugir da agitação das grandes cidades, ir para o interior é provavelmente seu primeiro pensamento. O movimento da população para lugares menos caóticos só tende a aumentar, com cada vez mais lugares que eram "escondidos" sendo descobertos pelos brasileiros.

Esse é o caso de Holambra, no interior de São Paulo, a cerca de 130 km da capital paulista. Chamada carinhosamente de "Cidade das Flores", a região está ficando famosa por sua qualidade de vida, que tem atraído famílias e profissionais de todas as áreas.

O que tem em Holambra?

iStock
Imagem de Holambra, São Paulo, Brasil - iStock

Com um IDH de 0,793, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a cidade de Holambra é focada na agricultura, turismo e floricultura, no entanto, ainda consegue gabaritar muito bem outros assuntos.

Leia Também

Saúde, educação e mercado de trabalho também são extremamente atrativos para quem está desejando recomeçar a vida em um lugar menos agitado, mas que mantenha o mesmo padrão de vida com qualidade alta.

Alguns bairros da cidade se destacam, como Jardim Holanda, Centro, Parques dos Ipês e Vila Real. Ambos possuem bons comércios, foco na arquitetura holandesa tradicional e infraestrutura completa.

Thiago Neves/iStock
Imagem de Holambra, São Paulo, Brasil - Thiago Neves/iStock

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Há ainda diversos pontos turísticos! Confira uma lista com os principais:

  • Moinho Povos Unidos;
  • Expoflora;
  • Deck do Amor;
  • Fazenda Terra Viva.

Para quem vai em busca de estabilidade no local, é importante saber que a cultura é extremamente valorizada, reunindo paisagismo e tradições da Europa, além de claro, trazer sua marca na gastronomia e artesanato.

Um dado interessante aponta que Holambra é o maior centro de floricultura da América Latina, de acordo com a Cooperativa Veiling Holambra, produzindo cerca de 60% de todas as flores comercializadas no Brasil.

O que significa Holambra?

O nome é uma junção de "Holanda", "América" e "Brasil", batizada em 1948, pelos imigrantes holandeses que estavam em busca de um novo começo depois da guerra.

As informações são do portal Correio Braziliense.

Veja também: Conheça um pouco da CULTURA de SEUL, COREIA DO SUL

Leia também

Hora de explorar: 6 cidades brasileiras para visitar em qualquer época do ano
cidades

Hora de explorar: 6 cidades brasileiras para visitar em qualquer época do ano
7 cidades brasileiras que oferecem oportunidades de trabalho e qualidade de vida
cidades

7 cidades brasileiras que oferecem oportunidades de trabalho e qualidade de vida

Compartilhe

Tags