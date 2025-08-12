Cidade das Flores encanta brasileiros com alta qualidade de vida; saiba onde é!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No interior, a cidade das flores tem encantado a população brasileira, com arquitetura, paisagens e o melhor de tudo: qualidade de vida!

Clique aqui e escute a matéria

Se você quer fugir da agitação das grandes cidades, ir para o interior é provavelmente seu primeiro pensamento. O movimento da população para lugares menos caóticos só tende a aumentar, com cada vez mais lugares que eram "escondidos" sendo descobertos pelos brasileiros.

Esse é o caso de Holambra, no interior de São Paulo, a cerca de 130 km da capital paulista. Chamada carinhosamente de "Cidade das Flores", a região está ficando famosa por sua qualidade de vida, que tem atraído famílias e profissionais de todas as áreas.

O que tem em Holambra?

Imagem de Holambra, São Paulo, Brasil - iStock

Com um IDH de 0,793, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a cidade de Holambra é focada na agricultura, turismo e floricultura, no entanto, ainda consegue gabaritar muito bem outros assuntos.

Leia Também Poliana Rocha se pronuncia após troca de indiretas com mãe de Virginia Fonseca

Saúde, educação e mercado de trabalho também são extremamente atrativos para quem está desejando recomeçar a vida em um lugar menos agitado, mas que mantenha o mesmo padrão de vida com qualidade alta.

Alguns bairros da cidade se destacam, como Jardim Holanda, Centro, Parques dos Ipês e Vila Real. Ambos possuem bons comércios, foco na arquitetura holandesa tradicional e infraestrutura completa.

Imagem de Holambra, São Paulo, Brasil - Thiago Neves/iStock

Há ainda diversos pontos turísticos! Confira uma lista com os principais:

Moinho Povos Unidos;

Expoflora;

Deck do Amor;

Fazenda Terra Viva.

Para quem vai em busca de estabilidade no local, é importante saber que a cultura é extremamente valorizada, reunindo paisagismo e tradições da Europa, além de claro, trazer sua marca na gastronomia e artesanato.

Um dado interessante aponta que Holambra é o maior centro de floricultura da América Latina, de acordo com a Cooperativa Veiling Holambra, produzindo cerca de 60% de todas as flores comercializadas no Brasil.

O que significa Holambra?

O nome é uma junção de "Holanda", "América" e "Brasil", batizada em 1948, pelos imigrantes holandeses que estavam em busca de um novo começo depois da guerra.

As informações são do portal Correio Braziliense.

Veja também: Conheça um pouco da CULTURA de SEUL, COREIA DO SUL