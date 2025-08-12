Cidade das Flores encanta brasileiros com alta qualidade de vida; saiba onde é!
No interior, a cidade das flores tem encantado a população brasileira, com arquitetura, paisagens e o melhor de tudo: qualidade de vida!
Se você quer fugir da agitação das grandes cidades, ir para o interior é provavelmente seu primeiro pensamento. O movimento da população para lugares menos caóticos só tende a aumentar, com cada vez mais lugares que eram "escondidos" sendo descobertos pelos brasileiros.
Esse é o caso de Holambra, no interior de São Paulo, a cerca de 130 km da capital paulista. Chamada carinhosamente de "Cidade das Flores", a região está ficando famosa por sua qualidade de vida, que tem atraído famílias e profissionais de todas as áreas.
O que tem em Holambra?
Com um IDH de 0,793, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a cidade de Holambra é focada na agricultura, turismo e floricultura, no entanto, ainda consegue gabaritar muito bem outros assuntos.
Saúde, educação e mercado de trabalho também são extremamente atrativos para quem está desejando recomeçar a vida em um lugar menos agitado, mas que mantenha o mesmo padrão de vida com qualidade alta.
Alguns bairros da cidade se destacam, como Jardim Holanda, Centro, Parques dos Ipês e Vila Real. Ambos possuem bons comércios, foco na arquitetura holandesa tradicional e infraestrutura completa.
Há ainda diversos pontos turísticos! Confira uma lista com os principais:
- Moinho Povos Unidos;
- Expoflora;
- Deck do Amor;
- Fazenda Terra Viva.
Para quem vai em busca de estabilidade no local, é importante saber que a cultura é extremamente valorizada, reunindo paisagismo e tradições da Europa, além de claro, trazer sua marca na gastronomia e artesanato.
Um dado interessante aponta que Holambra é o maior centro de floricultura da América Latina, de acordo com a Cooperativa Veiling Holambra, produzindo cerca de 60% de todas as flores comercializadas no Brasil.
O que significa Holambra?
O nome é uma junção de "Holanda", "América" e "Brasil", batizada em 1948, pelos imigrantes holandeses que estavam em busca de um novo começo depois da guerra.
As informações são do portal Correio Braziliense.