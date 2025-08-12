Poliana Rocha se pronuncia após troca de indiretas com mãe de Virginia Fonseca
Influenciadora diz que não há briga entre as famílias e reforça que a internet aumenta mal-entendidos sobre questões pessoais com a influenciadora.
Clique aqui e escute a matéria
O Dia dos Pais foi movimentado na família de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Tudo aconteceu por conta do suposto desentendimento entre Poliana Rocha e Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca.
Na comemoração, Margareth publicou uma homenagem para a filha com a frase "Mãe é Pai". Pouco tempo depois, Poliana respondeu nos stories que "Pai é Pai", o que acabou sendo interpretado por muitos como uma indireta.
E os internautas não deram nem um minuto para começar diversas teorias, criando uma suposta rivalidade entre as famílias.
Diante da repercussão, Poliana usou as redes para esclarecer que sua fala não foi um ataque e que manté, respeito e carinho por todos, mesmo após o término do relacionamento de Virginia e Zé Felipe.
A influenciadora também também destacou que comentários isolados acabam ganhando proporções exageradas na internet, transformando opiniões pessoais em polêmicas.
Segundo Poliana, qualquer conversa necessária será feita de forma privada, evitando exposição pública e preservando o ambiente tranquilo em que os netos estão sendo criados.
Ao final, ela minimizou a situação e afirmou que a relação de respeito construída ao longo dos anos não será abalada por interpretações equivocadas. “A internet é terra sem lei”, disse, pedindo que as pessoas troquem o “mimimi” por mensagens construtivas.