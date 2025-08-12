Poliana Rocha se pronuncia após troca de indiretas com mãe de Virginia Fonseca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Influenciadora diz que não há briga entre as famílias e reforça que a internet aumenta mal-entendidos sobre questões pessoais com a influenciadora.

Clique aqui e escute a matéria

O Dia dos Pais foi movimentado na família de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Tudo aconteceu por conta do suposto desentendimento entre Poliana Rocha e Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca.

Na comemoração, Margareth publicou uma homenagem para a filha com a frase "Mãe é Pai". Pouco tempo depois, Poliana respondeu nos stories que "Pai é Pai", o que acabou sendo interpretado por muitos como uma indireta.

E os internautas não deram nem um minuto para começar diversas teorias, criando uma suposta rivalidade entre as famílias.

Diante da repercussão, Poliana usou as redes para esclarecer que sua fala não foi um ataque e que manté, respeito e carinho por todos, mesmo após o término do relacionamento de Virginia e Zé Felipe.

A influenciadora também também destacou que comentários isolados acabam ganhando proporções exageradas na internet, transformando opiniões pessoais em polêmicas.

Segundo Poliana, qualquer conversa necessária será feita de forma privada, evitando exposição pública e preservando o ambiente tranquilo em que os netos estão sendo criados.

Ao final, ela minimizou a situação e afirmou que a relação de respeito construída ao longo dos anos não será abalada por interpretações equivocadas. “A internet é terra sem lei”, disse, pedindo que as pessoas troquem o “mimimi” por mensagens construtivas.